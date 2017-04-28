Универсальное меню
Время, которое тратится на раздумья о том, что сделать на ужин, способен сэкономить лист формата А4, прикрепленный к холодильнику. Напишите на нем в четыре столбика все любимые семьей и простые в приготовлении блюда: супы, гарниры, мясные, рыбные и салаты. Проблемы мучительного выбора — в прошлом! Дело за малым: чередовать ежедневное меню, исходя из наличия ингредиентов. Члены семьи, даже самые маленькие, смогут поучаствовать в планировании рациона, отмечая цветным стикером-указателем нужную строку.
Заранее для каждого блюда запасите заготовки в морозильной камере. Фарш, распределенный небольшими порциями, готовые бульоны, пассерованные морковь и лук очень удобно замораживать в пакетиках с замками-застежками. Они обеспечат необходимую герметичность продукту, останется только проследить за датой заморозки, внесенной в соответствующее поле для записи. В такую же упаковку можно поместить кубики измельченной зелени с оливковым маслом, предварительно замороженные в формах для льда. В пакете объемом три литра профессиональные повара делают экспресс-панировку: насыпают муку или сухари, закладывают все куски мяса или птицы, закрывают застежку и перетряхивают, чтобы каждый продукт равномерно обвалялся.
Различные изыски, эксперименты с замысловатыми рецептами лучше оставить на выходные — вдруг что-то пойдет не так или кому-то не понравится, и придется готовить «экстренное» блюдо на замену.
Мультиварка
Всем известно, что с этим прибором можно «зарядить» к нужному времени кашу на завтрак, горячий ужин к возвращению с работы. Температурный режим и продолжительность приготовления пищи отрегулированы оптимально и не требуют вмешательств, датчики следят, чтобы ничего не выкипело и не подгорело. Не надо присматривать за блюдом, помешивать его периодически. Но некоторые хозяйки используют мультиварку еще более эффективно: делают сразу два блюда. Внизу тушится, например, картофель, нарезанный кубиками, или варится гречка. Сверху, на специальной перфорированной поверхности, на пару готовятся куриные или рыбные тефтели. В отличие от обжарки, не надо добавлять масло, поэтому ужин будет менее калорийным.