Для многих хозяек кухонные обязанности — рутина, от которой не избавиться: ежедневное решение вопроса, чем кормить домочадцев, уборка и мытье посуды. Но стоит только перепоручить часть своих забот умной технике, найти скрытые резервы времени при совершении тех или иных действий, как кухня станет источником положительных эмоций! Наш эксперт, компания Paclan, расскажет, как облегчить и ускорить выполнение повседневных обязанностей.

Универсальное меню

Время, которое тратится на раздумья о том, что сделать на ужин, способен сэкономить лист формата А4, прикрепленный к холодильнику. Напишите на нем в четыре столбика все любимые семьей и простые в приготовлении блюда: супы, гарниры, мясные, рыбные и салаты. Проблемы мучительного выбора — в прошлом! Дело за малым: чередовать ежедневное меню, исходя из наличия ингредиентов. Члены семьи, даже самые маленькие, смогут поучаствовать в планировании рациона, отмечая цветным стикером-указателем нужную строку.

Заранее для каждого блюда запасите заготовки в морозильной камере. Фарш, распределенный небольшими порциями, готовые бульоны, пассерованные морковь и лук очень удобно замораживать в пакетиках с замками-застежками. Они обеспечат необходимую герметичность продукту, останется только проследить за датой заморозки, внесенной в соответствующее поле для записи. В такую же упаковку можно поместить кубики измельченной зелени с оливковым маслом, предварительно замороженные в формах для льда. В пакете объемом три литра профессиональные повара делают экспресс-панировку: насыпают муку или сухари, закладывают все куски мяса или птицы, закрывают застежку и перетряхивают, чтобы каждый продукт равномерно обвалялся.

Различные изыски, эксперименты с замысловатыми рецептами лучше оставить на выходные — вдруг что-то пойдет не так или кому-то не понравится, и придется готовить «экстренное» блюдо на замену.

Мультиварка

Всем известно, что с этим прибором можно «зарядить» к нужному времени кашу на завтрак, горячий ужин к возвращению с работы. Температурный режим и продолжительность приготовления пищи отрегулированы оптимально и не требуют вмешательств, датчики следят, чтобы ничего не выкипело и не подгорело. Не надо присматривать за блюдом, помешивать его периодически. Но некоторые хозяйки используют мультиварку еще более эффективно: делают сразу два блюда. Внизу тушится, например, картофель, нарезанный кубиками, или варится гречка. Сверху, на специальной перфорированной поверхности, на пару готовятся куриные или рыбные тефтели. В отличие от обжарки, не надо добавлять масло, поэтому ужин будет менее калорийным.