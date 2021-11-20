Сыровар Юлия Макиенко: «Мне больно слышать, что в России не умеют делать сыр»

Passion.ru: Юлия, как вы пришли в кулинарную профессию?

Юлия Макиенко: Мои родители далеки от кулинарии. Более того, мама совершенно не умеет готовить. Она профессиональный художник, рисует компьютерные игры. Но, как известно, люди творческие — они не особо семейные. Поэтому готовила в доме по большей части я. «Хочешь есть — иди к холодильнику, что-нибудь себе придумай», — говорила мама. И я придумывала, с самого детства. У нас была толстая кулинарная книга, покрытая слоем пыли, потому что никто в жизни ее не открывал. Я смотрела на картинки и думала: «Так, вот это у меня в холодильнике есть, это тоже есть, давай попробуем что-то из этого сделать». Ни с первого, но со второго раза обычно получалась. Так что в профессию меня привел детский интерес.

Passion.ru: Многие шефы рассказывают, что стали поварами после совета мамы: «Иди на повара, будешь всегда сытым». Это не ваш случай?

Юлия Макиенко: Нет. Мама думала, что я буду либо переводчиком, либо тоже буду рисовать, как она. Потому что я, как хорошая дочь, училась в художественной школе.

Passion.ru: По первому образованию вы технолог кондитерского производства, но сейчас занимаетесь молоком, сыроделием. Как так получилось?

Юлия Макиенко: Просто в один прекрасный день я пришла в магазин и поняла, что на полках нет нормального сыра. И буквально через неделю улетела на свое первое обучение в Италию. Уже потом было и повышение квалификации в Институте маслоделия и сыроделия в Угличе, и более 20 стажировок в европейских сыроварнях. Так что в молоке я разбираюсь не хуже, чем в кондитерке. Именно из кондитерского бэкграунда растут мои авторские рецепты сырного мороженого, творожных сырков и сырных конфет. Чтобы выделяться на рынке, нужно предлагать что-то большее, чем просто сыр.