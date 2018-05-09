Как вы думаете, в чем секрет продуктивного и успешного дня? Конечно же, в том, как мы его начинаем, то есть с правильно проведенного утра! Часто мы недооцениваем важность утреннего завтрака, а ведь именно от того, насколько вкусно и питательно мы позавтракали, зависит как энергично и плодотворно мы проведем весь день. Кроме того, нельзя забывать и об особой атмосфере уюта и теплоты, которую создают завтраки, собирая за одним столом всю семью. Существует мнение, что приготовить вкусный и необычный завтрак — это трудоемкое занятие, отнимающее у нас драгоценное утреннее время. Но это не так! Книга «Уютные завтраки» представляет совершенно иной взгляд на утреннее питание. В ней собраны многочисленные рецепты завтраков, которые не отнимут у вас больше времени, чем всем известная глазунья или манная каша. Вы обязательно найдете, чем удивить родных, подарив им незабываемо вкусное начало дня!

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