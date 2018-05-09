Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики
Диета и брутальные рецепты, супы и сезонные овощи и, наконец, книга завтраков. Легко, просто, без заморочек. Попробуйте и убедитесь.

«Уникальная диет-программа»

Новая книга фуд-блогера Екатерины Масловой

Соблюдать диету, не ограничивая себя в еде и получая удовольствие от каждого блюда? Это действительно возможно! В новой книге фуд-блогера и автора «Зеленой книги», создательницы уникального приложения для смартфонов Diet Program, вы найдете 125 вкусных рецептов для любого рациона — веганского, спортивного, мясного, рыбного и даже без глютена. Оптимальный набор калорий, доступные продукты, быстрые рецепты: теперь вам не придется выбирать — вкусно есть или соблюдать правильный режим питания. Это можно делать одновременно — легко и с удовольствием! Книга издана в очень удобном формате — ее можно захватить с собой в супермакет или на рынок, чтобы выбрать продукты по списку для того или иного рациона. Главное достоинство книги «Уникальная #DIET_программа» — удобство и практичность всех рекомендаций. Меню составлено так, чтобы еду было удобно брать на работу. Все рецепты очень простые, но при этом разнообразные — блюда можно приготовить за считаные минуты, с рецептами справится даже тот, кто не имеет особых кулинарных навыков.

«Ешь и забей»

Рецепты от настоящих парней

Вы не любите готовить? Тогда обязательно полюбите эту гендерную рецептурную книгу, вышедшую не так давно в издательстве «Эксмо». Полсотни брутальных мужских (а также из серии «Удиви девушку») рецептов от одиннадцати московских шефов и рестораторов. И все имена из первых: Кирилл Мартыненко, Тимур Ланский, Уилльям Ламберти, Тимур Абузяров, Дмитрий Зотов. Рецепты перемежаются с полезными советами: как научиться выбирать свежие овощи (даже можно скачать специальное мобильное приложение), как отказаться от белого хлеба в пользу огурца или как подавать завтрак в постель. Или, например, три рецепта из книги про стейки. Стриплойн с шиитаке Глена Баллиса, фланк-стейк с тайским соусом Тимура Абузярова (а он мастер соусов) и завтрак со стейком Кирилла Мартыненко.

«Большая книга супов»

От Энн Шезби

Если вы любите супы, то открыв эту книгу, попадете в рай. Более сотни рецептов классических и современных супов с поэтапными инструкциями и цветными фотографиями. Фантастическое разнообразие избранных рецептов мировой кулинарии: средиземноморские, французские, венгерские, мексиканские, русские, тайские, японские и многие другие супы, холодные и горячие, часть которых подходит и для вегетарианцев. В книге представлены супы из овощей, бобовых, мяса, птицы, рыбы и морепродуктов, а также все существующие типы супов: с лапшой, заправочные, супы-пюре, густые похлебки и прозрачные бульоны, чаудеры, биски, гамбо и другие. Подробные пошаговые инструкции позволяют даже начинающему кулинару справиться с любым рецептом без особого труда. Большое количество полезных советов, касающихся ингредиентов и кулинарных техник, а также вариации основного рецепта. Каждый рецепт сопровождается информацией о количестве калорий, содержащихся в одной порции блюда.

«500 лучших блюд из кабачков, баклажанов, перца и других овощей»

От Ольги Кузьминой и издательства «Клуб семейного досуга»

Рататуй... Ну кто не знает, как готовить рататуй? Конечно, без кабачков, баклажанов, перца и других овощей это нереально. И именно с этой книгой вы сможете побаловать родных и друзей потрясающим завтраком, обедом или ужином на основе обычных сезонных овощей: кабачков, редиса, молодого картофеля, свеклы, моркови и капусты. Простые и доступные рецепты салатов и освежающих закусок, первых и вторых блюд, ароматной выпечки и десертов — откройте для себя мир кулинарных шедевров на основе вкусных и полезных даров природы. И что замечательно — эти кулинарные шедевры станут для вас гастрономической премьерой!

«Уютные завтраки»

Автор книги Раиса Савкова

Как вы думаете, в чем секрет продуктивного и успешного дня? Конечно же, в том, как мы его начинаем, то есть с правильно проведенного утра! Часто мы недооцениваем важность утреннего завтрака, а ведь именно от того, насколько вкусно и питательно мы позавтракали, зависит как энергично и плодотворно мы проведем весь день. Кроме того, нельзя забывать и об особой атмосфере уюта и теплоты, которую создают завтраки, собирая за одним столом всю семью. Существует мнение, что приготовить вкусный и необычный завтрак — это трудоемкое занятие, отнимающее у нас драгоценное утреннее время. Но это не так! Книга «Уютные завтраки» представляет совершенно иной взгляд на утреннее питание. В ней собраны многочисленные рецепты завтраков, которые не отнимут у вас больше времени, чем всем известная глазунья или манная каша. Вы обязательно найдете, чем удивить родных, подарив им незабываемо вкусное начало дня!

Фото: архив издательств

Популярное
Group
Гороскоп