Продукт недели: сыр
5 интересных фактов о сыре
История сыра весьма впечатляет. Первые упоминания о нем появились 7000 лет назад, то есть этим продуктом лакомились и древнеегипетские фараоны, и древние греки, возможно, и сам Гомер. Самые древние свидетельства изготовления этого продукта впервые найдены на территории современной Польши, однако это все было кустарное производство в домашних условиях или в специально отведенных для этого помещениях, как в Римской империи. А вот первый сыроваренный завод появился в Швейцарии только в 1815 году.
Знаете ли вы, сколько сортов сыра существует на сегодняшний день? Наверняка нет! А между тем это число превысило внушительную отметку — 2500! И это еще не конец! Так как сыр пользуется неизменным успехом у людей, постоянно разрабатываются новые вкусовые решения. Однако все это многообразие можно свести к восьми основным видам: кисломолочные, рассольные, мягкие, сывороточные, твердые, сычужные и сыры с плесенью — так что все не так уж и сложно.
Самый популярный сыр в мире — это вовсе не пармезан, как можно было бы предположить, а моцарелла. Некоторые специалисты объясняют этот факт тем, что это один из важнейших ингредиентов при изготовлении пиццы.
Есть сорт сыра, который находится вне закона и запрещен к производству и продаже в Европе. Это сардинский овечий сыр Касу Марзу, в котором содержатся живые личинки опарышей, из-за которых этот продукт обладает пикантным вкусом. Правда гурманов никакие запреты не могут остановить — они умудряются найти вожделенный сыр на черном рынке.
В 2005 году ученые сделали неожиданное открытие: если за полчаса до отхода ко сну съесть небольшой кусочек сыра, объятия Морфея будут крепче. Объяснение этому факту простое: в нем содержится аминокислота трипофан, которая снижает уровень тревожности и стресса, благодаря чему расслабление наступает гораздо быстрее.
Сырный суп с печеным перцем
Рецепт Василия Емельяненко, ведущего программы «Ели у Емели» на телеканале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
- 400 мл куриного бульона
- 150 г плавленого сыра
- 1 картофель
- 1 репчатый лук
- 3 лавровых листа
- 30 г сливочного масла
- 50 мл растительного масла
- 1 печеный болгарский перец
- 1 стебель сельдерея
- 100 мл сливок
- 1 морковь
- 2 зубчика чеснока
- 2 крупных куска хлеба
- соль, перец, зелень по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Произвольно нарежьте и выложите в кастрюлю лук, картофель, стебель сельдерея, морковь. Посолите. Обжарьте все вместе на смеси растительного и сливочного масла, перемешивая овощи. В процессе обжаривания добавьте зубчики чеснока.
Шаг 2. Залейте овощи куриным бульоном, добавьте лавровый лист, посолите.
Шаг 3. Заранее запеченный болгарский перец нарежьте средними кусочками и сложите в кастрюлю с овощами и бульоном. Варите суп 10 минут до размягчения всех овощей.
Шаг 4. Приготовьте гренки. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте раздавленный чеснок. Хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте небольшое количество соли.
Шаг 5. Из супа извлеките лавровый лист, добавьте немного сливок. Уменьшите температуру. Не снимая овощи с бульоном с плиты, пробейте массу блендером до консистенции пюре.
Шаг 6. К супу добавьте два больших куска плавленого сыра, помешивайте в течение 30-40 секунд. Подавайте суп в глубокой тарелке, украсив зеленью и гренками.
Фото: freepik
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