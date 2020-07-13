Продукт недели: сыр

Что нужно:

400 мл куриного бульона

150 г плавленого сыра

1 картофель

1 репчатый лук

3 лавровых листа

30 г сливочного масла

50 мл растительного масла

1 печеный болгарский перец

1 стебель сельдерея

100 мл сливок

1 морковь

2 зубчика чеснока

2 крупных куска хлеба

соль, перец, зелень по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Произвольно нарежьте и выложите в кастрюлю лук, картофель, стебель сельдерея, морковь. Посолите. Обжарьте все вместе на смеси растительного и сливочного масла, перемешивая овощи. В процессе обжаривания добавьте зубчики чеснока.

Шаг 2. Залейте овощи куриным бульоном, добавьте лавровый лист, посолите.

Шаг 3. Заранее запеченный болгарский перец нарежьте средними кусочками и сложите в кастрюлю с овощами и бульоном. Варите суп 10 минут до размягчения всех овощей.

Шаг 4. Приготовьте гренки. Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте раздавленный чеснок. Хлеб нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде до золотистого цвета. Добавьте небольшое количество соли.

Шаг 5. Из супа извлеките лавровый лист, добавьте немного сливок. Уменьшите температуру. Не снимая овощи с бульоном с плиты, пробейте массу блендером до консистенции пюре.

Шаг 6. К супу добавьте два больших куска плавленого сыра, помешивайте в течение 30-40 секунд. Подавайте суп в глубокой тарелке, украсив зеленью и гренками.