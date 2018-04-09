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В будние дни на приготовление ужинов остается мало времени. Стоять у плиты после работы не очень хочется, да и не всегда получается. Шеф-повар телеканала Food Рэйчел Рэй предлагает решение: готовить ужины на всю неделю за один выходной. Итак, предлагаем вам рецепты пяти блюд про запас.

Пенне с треской и халапеньо

Вам понадобится:

  • свежий базилик — ½ стакана
  • свежий кориандр — ½ стакана
  • свежая мята — ¼ стакана
  • перец халапеньо — 2-3 шт.
  • чеснок — 1-2 зубчика
  • лук-шалот — 1 шт.
  • сок 1 лайма
  • оливковое масло — ½ стакана
  • соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
  • треска — 700 г
  • приправа для морепродуктов — по вкусу
  • пенне — 450 г
  • жареный и разрезанный вдоль миндаль для украшения

Приготовление:

Базилик, кориандр, мяту, халапеньо, чеснок, лук-шалот, сок лайма, оливковое масло, немного соли и перца положите в кухонный комбайн. Измельчите ингредиенты и перемешайте получившуюся массу — по консистенции она должна напоминать песто. Затем переложите соус в герметичный контейнер.

Разогрейте духовку и поставьте большую кастрюлю с водой на огонь. Смажьте рыбу оливковым маслом и посыпьте приправой для морепродуктов. Запекайте до получения коричневого цвета по краям.

Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее, затем засыпьте и готовьте пасту до состояния аль денте. Прежде чем отбросить пасту, перелейте из кастрюли стакан воды. Смешайте пасту с половиной воды из кастрюли, соусом и половиной запеченной рыбы. Попробуйте, что получилось. При необходимости добавьте приправы и жидкости, если паста слишком сухая. Подавайте пасту в глубоких мисках, украсив оставшейся рыбой и миндалем.

Лапша с курицей, чили и зеленой фасолью

Вам понадобится:

  • курица (филе) — 350 г
  • стручковая фасоль — 500 г
  • растительное масло — 3 ст. ложки
  • свежемолотый черный перец — по вкусу
  • чеснок — 4 зубчика
  • красный острый перец — 2 шт.
  • лук репчатый — 1 шт.
  • имбирь — 2,5 см
  • куриный бульон — ½ стакана
  • соус хойсин — ¼ стакана
  • соевый соус — 3 ст. ложки
  • мед — 2 ст. ложки
  • соус шрирача — 2 ст. ложки
  • кунжутное масло — 1 ст. ложка
  • соль — по вкусу
  • спагетти — 450 г
  • Топпинги — поджаренные семена кунжута, тонко нарезанный зеленый лук

Приготовление:

Положите курицу в морозилку на 10 минут, чтобы она затвердела. Затем тонко нарежьте ее, держа нож под углом, и отложите.

Поставьте на огонь кастрюлю, наполненную водой на несколько сантиметров, доведите воду до кипения. Наполните среднюю миску ледяной водой. Слегка проварите фасоль (3-4 минуты) и охладите ее в ледяной воде. Слейте воду, высушите фасоль на бумажном полотенце и отставьте ее в сторону на время.

Разогрейте половину растительного масла в глубокой сковороде на сильном огне. Просушите курицу на бумажном полотенце и слегка посыпьте ее черным перцем. Выложите курицу на горячую сковороду и обжаривайте ее, постоянно помешивая, до коричневого цвета, затем снимите со сковороды. Добавьте остатки растительного масла в сковороду и прогрейте его. Положите на сковороду фасоль и обжаривайте ее, помешивая, пока она не начнет приобретать коричневый оттенок. Добавьте к фасоли чеснок, острый перец, лук и имбирь, обжаривайте, постоянно помешивая, до тонкой корочки, еще 2-3 минуты. Добавьте в сковороду бульон, соус хойсин, соевый соус, мед, острый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты и выключите огонь. Остудите смесь и отложите ее для дальнейшего использования.

Для подачи оставьте куриную смесь на несколько минут разогреваться при комнатной температуре и поставьте на огонь воду для лапши. Когда вода закипит, посолите ее, положите в кастрюлю спагетти и варите до состояния аль денте.

Разогрейте столовую ложку масла для жарки в глубокой сковороде и быстро прогрейте в ней куриную смесь. Отбросьте лапшу и смешайте ее с курицей. Украсьте кунжутом и луком.

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