Вам понадобится:

курица (филе) — 350 г

стручковая фасоль — 500 г

растительное масло — 3 ст. ложки

свежемолотый черный перец — по вкусу

чеснок — 4 зубчика

красный острый перец — 2 шт.

лук репчатый — 1 шт.

имбирь — 2,5 см

куриный бульон — ½ стакана

соус хойсин — ¼ стакана

соевый соус — 3 ст. ложки

мед — 2 ст. ложки

соус шрирача — 2 ст. ложки

кунжутное масло — 1 ст. ложка

соль — по вкусу

спагетти — 450 г

Топпинги — поджаренные семена кунжута, тонко нарезанный зеленый лук

Приготовление:

Положите курицу в морозилку на 10 минут, чтобы она затвердела. Затем тонко нарежьте ее, держа нож под углом, и отложите.

Поставьте на огонь кастрюлю, наполненную водой на несколько сантиметров, доведите воду до кипения. Наполните среднюю миску ледяной водой. Слегка проварите фасоль (3-4 минуты) и охладите ее в ледяной воде. Слейте воду, высушите фасоль на бумажном полотенце и отставьте ее в сторону на время.

Разогрейте половину растительного масла в глубокой сковороде на сильном огне. Просушите курицу на бумажном полотенце и слегка посыпьте ее черным перцем. Выложите курицу на горячую сковороду и обжаривайте ее, постоянно помешивая, до коричневого цвета, затем снимите со сковороды. Добавьте остатки растительного масла в сковороду и прогрейте его. Положите на сковороду фасоль и обжаривайте ее, помешивая, пока она не начнет приобретать коричневый оттенок. Добавьте к фасоли чеснок, острый перец, лук и имбирь, обжаривайте, постоянно помешивая, до тонкой корочки, еще 2-3 минуты. Добавьте в сковороду бульон, соус хойсин, соевый соус, мед, острый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты и выключите огонь. Остудите смесь и отложите ее для дальнейшего использования.

Для подачи оставьте куриную смесь на несколько минут разогреваться при комнатной температуре и поставьте на огонь воду для лапши. Когда вода закипит, посолите ее, положите в кастрюлю спагетти и варите до состояния аль денте.

Разогрейте столовую ложку масла для жарки в глубокой сковороде и быстро прогрейте в ней куриную смесь. Отбросьте лапшу и смешайте ее с курицей. Украсьте кунжутом и луком.