Пенне с треской и халапеньо
Вам понадобится:
- свежий базилик — ½ стакана
- свежий кориандр — ½ стакана
- свежая мята — ¼ стакана
- перец халапеньо — 2-3 шт.
- чеснок — 1-2 зубчика
- лук-шалот — 1 шт.
- сок 1 лайма
- оливковое масло — ½ стакана
- соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- треска — 700 г
- приправа для морепродуктов — по вкусу
- пенне — 450 г
- жареный и разрезанный вдоль миндаль для украшения
Приготовление:
Базилик, кориандр, мяту, халапеньо, чеснок, лук-шалот, сок лайма, оливковое масло, немного соли и перца положите в кухонный комбайн. Измельчите ингредиенты и перемешайте получившуюся массу — по консистенции она должна напоминать песто. Затем переложите соус в герметичный контейнер.
Разогрейте духовку и поставьте большую кастрюлю с водой на огонь. Смажьте рыбу оливковым маслом и посыпьте приправой для морепродуктов. Запекайте до получения коричневого цвета по краям.
Когда вода в кастрюле закипит, посолите ее, затем засыпьте и готовьте пасту до состояния аль денте. Прежде чем отбросить пасту, перелейте из кастрюли стакан воды. Смешайте пасту с половиной воды из кастрюли, соусом и половиной запеченной рыбы. Попробуйте, что получилось. При необходимости добавьте приправы и жидкости, если паста слишком сухая. Подавайте пасту в глубоких мисках, украсив оставшейся рыбой и миндалем.
Лапша с курицей, чили и зеленой фасолью
Вам понадобится:
- курица (филе) — 350 г
- стручковая фасоль — 500 г
- растительное масло — 3 ст. ложки
- свежемолотый черный перец — по вкусу
- чеснок — 4 зубчика
- красный острый перец — 2 шт.
- лук репчатый — 1 шт.
- имбирь — 2,5 см
- куриный бульон — ½ стакана
- соус хойсин — ¼ стакана
- соевый соус — 3 ст. ложки
- мед — 2 ст. ложки
- соус шрирача — 2 ст. ложки
- кунжутное масло — 1 ст. ложка
- соль — по вкусу
- спагетти — 450 г
- Топпинги — поджаренные семена кунжута, тонко нарезанный зеленый лук
Приготовление:
Положите курицу в морозилку на 10 минут, чтобы она затвердела. Затем тонко нарежьте ее, держа нож под углом, и отложите.
Поставьте на огонь кастрюлю, наполненную водой на несколько сантиметров, доведите воду до кипения. Наполните среднюю миску ледяной водой. Слегка проварите фасоль (3-4 минуты) и охладите ее в ледяной воде. Слейте воду, высушите фасоль на бумажном полотенце и отставьте ее в сторону на время.
Разогрейте половину растительного масла в глубокой сковороде на сильном огне. Просушите курицу на бумажном полотенце и слегка посыпьте ее черным перцем. Выложите курицу на горячую сковороду и обжаривайте ее, постоянно помешивая, до коричневого цвета, затем снимите со сковороды. Добавьте остатки растительного масла в сковороду и прогрейте его. Положите на сковороду фасоль и обжаривайте ее, помешивая, пока она не начнет приобретать коричневый оттенок. Добавьте к фасоли чеснок, острый перец, лук и имбирь, обжаривайте, постоянно помешивая, до тонкой корочки, еще 2-3 минуты. Добавьте в сковороду бульон, соус хойсин, соевый соус, мед, острый соус и кунжутное масло. Перемешайте все ингредиенты и выключите огонь. Остудите смесь и отложите ее для дальнейшего использования.
Для подачи оставьте куриную смесь на несколько минут разогреваться при комнатной температуре и поставьте на огонь воду для лапши. Когда вода закипит, посолите ее, положите в кастрюлю спагетти и варите до состояния аль денте.
Разогрейте столовую ложку масла для жарки в глубокой сковороде и быстро прогрейте в ней куриную смесь. Отбросьте лапшу и смешайте ее с курицей. Украсьте кунжутом и луком.