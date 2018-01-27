Продукт недели: фасоль
5 интересных фактов
- Появилась фасоль где-то пять тысяч лет назад в Китае, а в данный момент насчитывается около 200 ее сортов. Правда, у нас распространено всего четыре вида. Красная — укрепляет иммунитет, положительно действует на пищеварительный тракт. Белая — кости и зубы, потому что богата кальцием и железом. Грузинская фасоль — фиолетовая — источник витаминов. Желтая бывает в продаже реже всего, и есть ее можно сырой, как семечки.
- Есть еще и стручковая фасоль. Ее, зеленую, едят вместе со стручками. В ней больше витаминов и микроэлементов, сохраняются они лучше, ведь готовить стручковую фасоль нужно всего 10-20 минут. Ее еще называют «спаржевой»: по вкусу она напоминает спаржу.
- Фасоль — природное успокоительное. Жители Туманного Альбиона съедают столько фасоли, сколько жители других стран, все вместе взятые. Может быть, именно поэтому они отличаются сдержанностью. Фасоль прекрасно успокаивает нервы.
- Именно эти бобовые содержат самый полезный для человека растительный белок. В фасоли белка больше, чем в мясе курицы. Белок вареной фасоли прекрасно усваивается организмом человека.
- И наконец, фасоль дарит красоту. Нужно отварить белую, протереть через сито. Добавить по 1 ч. л. облепиховый сок, оливковое масло и мед. Хорошо перемешать и нанести на лицо, избегая области вокруг глаз и шеи. Спустя 20 минут смыть теплой водой.
«Мавры и христиане»
«Мавры и христиане» — традиционное испанское блюдо, главными компонентами которого являются черная фасоль и рис. Обычно его готовят во время Moros y cristianos — праздника в честь победы христиан над мусульманами. Для этого рецепта используют достаточно редкий, но очень полезный вид фасоли — черный. Она почти в два раза меньше своих родственников.
Вам понадобится:
- Фасоль черная — 150 г
- Рис — 200 г
- Перец болгарский — 50 г
- Морковь — 50 г
- Лук репчатый — 100 г
- Специи (кумин, черный перец, соль, кориандр, лавровый лист) — по вкусу
- Масло растительное — 4 ст. л.
- Чеснок — 2 зубчика
- Бульон (овощной) — 500 мл
- Зелень (кинза или петрушка, немного) — для подачи
Приготовление:
Фасоль замочить на 2-3 часа, а лучше на ночь, потом отварить до мягкости. Морковь и болгарский перец порезать мелким кубиком, примерно таким по размеру, как рисинки. Лук и чеснок порезать тоже мелко. Чеснок и лук обжарить до изменения цвета. Добавить к ним нарезанные морковь и перец. Обжаривать минут 5-7. Рис, предварительно чисто вымытый, положить к овощам и обжарить до прозрачности. Потом можно понемногу добавлять овощной бульон, каждый раз перемешивая рис. Так поступать, пока рис не будет готов, минут 15-20. В последнюю очередь ввести готовую фасоль и специи. Перемешать и попробовать на вкус. Если вас все устраивает, тогда переложите смесь в жаропрочную посуду и поставьте минут на 15 в духовку, нагретую до 200 градусов, чтобы рис с фасолью немного зарумянился. Подавать с кинзой. Еще вариант — не смешивать рис с фасолью, а положить на тарелку раздельно: слева рис, справа фасоль с соусом. А гость уж все перемешает сам.
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