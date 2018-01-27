Фасоль мы используем не так часто, а все почему? Потому что предпочитаем продукты, которые готовить намного быстрее. А ведь эти бобовые очень полезны. К тому же скоро пост, и знания о фасоли, а также о том, чем она хороша, многим пригодятся. А еще — оригинальный рецепт в подарок.

5 интересных фактов Появилась фасоль где-то пять тысяч лет назад в Китае, а в данный момент насчитывается около 200 ее сортов. Правда, у нас распространено всего четыре вида. Красная — укрепляет иммунитет, положительно действует на пищеварительный тракт. Белая — кости и зубы, потому что богата кальцием и железом. Грузинская фасоль — фиолетовая — источник витаминов. Желтая бывает в продаже реже всего, и есть ее можно сырой, как семечки. Есть еще и стручковая фасоль. Ее, зеленую, едят вместе со стручками. В ней больше витаминов и микроэлементов, сохраняются они лучше, ведь готовить стручковую фасоль нужно всего 10-20 минут. Ее еще называют «спаржевой»: по вкусу она напоминает спаржу. Фасоль — природное успокоительное. Жители Туманного Альбиона съедают столько фасоли, сколько жители других стран, все вместе взятые. Может быть, именно поэтому они отличаются сдержанностью. Фасоль прекрасно успокаивает нервы. Именно эти бобовые содержат самый полезный для человека растительный белок. В фасоли белка больше, чем в мясе курицы. Белок вареной фасоли прекрасно усваивается организмом человека. И наконец, фасоль дарит красоту. Нужно отварить белую, протереть через сито. Добавить по 1 ч. л. облепиховый сок, оливковое масло и мед. Хорошо перемешать и нанести на лицо, избегая области вокруг глаз и шеи. Спустя 20 минут смыть теплой водой. «Мавры и христиане» «Мавры и христиане» — традиционное испанское блюдо, главными компонентами которого являются черная фасоль и рис. Обычно его готовят во время Moros y cristianos — праздника в честь победы христиан над мусульманами. Для этого рецепта используют достаточно редкий, но очень полезный вид фасоли — черный. Она почти в два раза меньше своих родственников. Вам понадобится: Фасоль черная — 150 г

Рис — 200 г

Перец болгарский — 50 г

Морковь — 50 г

Лук репчатый — 100 г

Специи (кумин, черный перец, соль, кориандр, лавровый лист) — по вкусу

Масло растительное — 4 ст. л.

Чеснок — 2 зубчика

Бульон (овощной) — 500 мл

Зелень (кинза или петрушка, немного) — для подачи