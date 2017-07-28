Лето, долгожданная жара, ленивое время! Поэтому сегодня Маттео приготовит для вас ленивую лазанью, смотрите скорее!

Вам понадобится:

паста — 200 г

томатная пассата — 500 г

тимьян — 5 г

чеснок — 10 г

шпинат — 60 г

пармезан — 300 г

моцарелла — 250 г

баклажаны — 1 шт.

цукини — 1 шт.

грибы — 180 г

оливковое масло — 30 г

соль — 2 г

Секрет приготовления:

Очистите пару зубчиков чеснока, измельчите руками веточку тимьяна. Затем возьмите баклажан и цукини, нарежьте кубиками. Обжаривайте на оливковом масле чеснок, тимьян, баклажан и цукини в течение семи-восьми минут. Измельчите грибы, можно взять, например, шампиньоны двух видов. Или вообще любые грибы, которые есть под рукой. Отправляйте их на сковороду. Обжаривайте все вместе еще пять-семь минут. Пока овощи обжариваются, измельчите моцареллу на крупной терке. Затем натрите отдельно пармезан. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния альденте. Смажьте дно формы для запекания томатной пассатой. Выложите сверху овощи. Затем выложите пасту. Потом слой сыра, свежий шпинат, слой рустики, слой пасты — и так по кругу! Завершите все сыром! Отправляйте в духовку при температуре 200 градусов на пятнадцать минут. Затем вытащите, добавьте сыр, запекайте еще пять-семь минут. Ну вот и все! Ленивая лазанья готова. Осталось только красиво подать блюдо. Украсьте свежим базиликом, сбрызните оливковым маслом. Приятного аппетита!