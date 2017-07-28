Школа Маттео Лаи: «ленивая» лазанья
Вам понадобится:
- паста — 200 г
- томатная пассата — 500 г
- тимьян — 5 г
- чеснок — 10 г
- шпинат — 60 г
- пармезан — 300 г
- моцарелла — 250 г
- баклажаны — 1 шт.
- цукини — 1 шт.
- грибы — 180 г
- оливковое масло — 30 г
- соль — 2 г
Секрет приготовления:
Очистите пару зубчиков чеснока, измельчите руками веточку тимьяна. Затем возьмите баклажан и цукини, нарежьте кубиками. Обжаривайте на оливковом масле чеснок, тимьян, баклажан и цукини в течение семи-восьми минут. Измельчите грибы, можно взять, например, шампиньоны двух видов. Или вообще любые грибы, которые есть под рукой. Отправляйте их на сковороду. Обжаривайте все вместе еще пять-семь минут. Пока овощи обжариваются, измельчите моцареллу на крупной терке. Затем натрите отдельно пармезан. Отварите пасту в подсоленной воде до состояния альденте. Смажьте дно формы для запекания томатной пассатой. Выложите сверху овощи. Затем выложите пасту. Потом слой сыра, свежий шпинат, слой рустики, слой пасты — и так по кругу! Завершите все сыром! Отправляйте в духовку при температуре 200 градусов на пятнадцать минут. Затем вытащите, добавьте сыр, запекайте еще пять-семь минут. Ну вот и все! Ленивая лазанья готова. Осталось только красиво подать блюдо. Украсьте свежим базиликом, сбрызните оливковым маслом. Приятного аппетита!
Фото: shutterstock/vostok