Паштет из чечевицы с инжирной горчицей и хлебом карасау
Необычный на вкус паштет от бренд-шефа ресторана Il FORNO Алексея Беседина.
Вам понадобится:
- инжирная горчица (мостарда) — 120 г
- сардинский хлеб карасау (или тонкий лаваш) — 100 г
- слайсы миндаля — 40 г
Ингредиенты для паштета:
- овощной бульон — 320 г
- вареная зеленая чечевица — 2 кг
- каперсы — 120 г
- грибы белые — 800 г
- лук репчатый — 30 г
- соль — 10 г
Приготовление:
Обжарить белые грибы и лук до золотистого цвета. Добавить предварительно отваренную зеленую чечевицу, грибы, теплый овощной бульон. Пюрировать в блендере до однородной массы. Теплый паштет выложить в тарелку, украсить инжирной горчицей и миндалем. Подавать с хлебом карасау.
Фото: архив ресторана
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