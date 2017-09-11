Давайте приготовим вкусный и в то же время сытный обед по рецептам известного фуд-блогера.

Белла Кремер, автор блога «Секреты еврейского счастья»

Борщ

Бабушка всегда готовила этот борщ на Песах. Но что мешает нам сейчас приготовить необычный суп? Вам понадобится: картофель

свекла

соль

лимонная кислота

яйцо

огурец

джусай (душистый лук)

укроп

греческий йогурт/сметана Приготовление: Отвариваем очищенный картофель целиком. Воду подсаливаем по вкусу (не сыпьте изначально много соли, лучше добавьте в конце, если будет не хватать!). Свеклу режем или натираем соломкой и тушим в отдельной кастрюльке с небольшим количеством воды. Когда свекла немного размякнет, добавляем лимонную кислоту и выключаем плиту (это остановит дальнейший процесс размягчения). Тем временем проверяем наш картофель, когда он готов, извлекаем его из воды, ломаем ложкой на ломтики (это сделает бульон более густым) и возвращаем в кастрюлю. Затем выкладываем в нее свеклу и даем закипеть. Отключаем и снимаем пробу. Доводим его до ума, пробуя на соль, кислотность и сладость (иногда вам понадобится сахар, если свекла не была сахарной). Охлаждаем и отправляем в холодильник на ночь. Чем холоднее, тем вкуснее. Подаем наше блюдо с отварным яйцом, огурчиком, джусаем, укропом и греческим йогуртом. Утка с пряными травами и яблоками

Если вам посчастливилось добыть фермерскую утку и вы еще не успели разделать тушку, можно запечь ее целиком. Это не так сложно, как на первый взгляд кажется. Фаршировать можете по своему вкусу, у меня, например, были яблоки и китайская груша. Вам понадобится: утка

утиный жир

яблоки

тимьян

набор специй

черный перец

коньяк

белое сухое вино

сливки Приготовление: Утку помыть, фламбировать, удаляя оставшиеся перья, и обсушить. Посолить, поперчить, начинить нарезанными фруктами и связать утку. Важно! Правильная вязка обеспечивает равномерность готовки. На утке обязательно должна сохраняться кожа шеи, которая закроет мясо грудины при запекании и сохранит его сочным. В этом, пожалуй, главный секрет данного рецепта. Разогреваем духовку до 210 градусов. Укладываем утку в форму, растапливаем 20 г утиного или гусиного жира, смазываем всю тушку. Некошерную утку перед смазыванием натираем солью. Затем укладываем утку на бедро и отправляем в духовку. Время готовки: для утки весом 2 кг это будет 32 минуты при 210 градусах, для утки 2,5 кг — 40 минут (рассчитать время готовки своей утки вы можете самостоятельно, исходя из соотношения 8 минут/500 г). Извлекаем утку из духовки, снижаем температуру до 180 градусов, тушку переворачиваем на другое бедро и обильно поливаем вытопившимся соком. Затем возвращаем утку в духовку еще на 32 минуты (напомню, для утки весом 2 кг), периодически поливаем соком. По прошествии означенного времени достаем утку, кладем на спину, вливаем 100 мл белого вина, опять поливаем соком — и в духовку примерно на 16 минут. Если у вас есть термощуп, вы можете сделать пробу в самом толстом месте грудины, проткнув до кости. Ваша утка разогрелась до 70 градусов? Тогда достаем, перекладываем на решетку и укутываем фольгой. А сами тем временем готовим соус. Оставшийся от утки сок переливаем в кастрюлю, добавляем 100 мл вина и увариваем до половины объема. Затем добавляем 50 мл коньяка и вновь увариваем наполовину. Вливаем 40 мл сливок, перемешиваем, доводим до кипения, переливаем в соусник. Утку разделываем на глазах у страждущей публики и подаем с соусом и карамелизованными яблоками. Гночи

Секрет воздушных гночи заключается в хорошей рикотте. Что значит хорошей? Без стабилизаторов, из цельного молока. Стабилизаторы делают рикотту более водянистой/сочной, а нам этого не нужно. Это позволит нам использовать малое количество муки — и гночи будут легкими и воздушными! Вам понадобится: рикотта — 300 г

яичные желтки — 3 шт.

мука — 150 г

соль — 4 г Приготовление: Отжимаем несколько раз рикотту бумажными полотенцами, перекладываем в миску. Добавляем соль и желтки. Перемешиваем деревянной ложкой до однородной массы. Затем добавляем муку, перемешиваем в пару приемов деревянной ложкой до объединения и собираем руками в комок. Присыпав рабочую поверхность мукой, легонько вымесим комок, чтоб не было разломов. Делим тесто на четыре части. Затем с помощью скребка очистим рабочую поверхность от муки. И каждую дольку выкатываем руками в колбаски, иногда подсыпая муку если тесто липнет. Тесто настолько податливое, что надавливать на него практически не нужно. Получив четыре ленты, выкладываем их параллельно, рядом друг с другом, и делим равномерно любым понравившимся вам размером. Затем немного присыпаем их мукой. Теперь либо отвариваем — и подаем, либо можно заморозить. Для варки кипятим кастрюлю с водой, немного подсаливаем. И варим гночи две-четыре минуты в зависимости от размера. Готово!