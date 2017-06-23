Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо
Рецепт от ресторана «Честная кухня»
177 ккал
Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо
- черешня — 5 ягод (без косточек)
- микс салатов — 30 г
- авокадо — 40 г
- овечий сыр — 40г
- зерна граната — 10 г
- молодая свекла — 40 г
- Для заправки:
- чили — 5 г
- имбирь — 5 г
- сок лайма — 10 г
- масло оливковое — 30 мл
- пюре из манго — 10 г
- кинза — 2 г
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Способ приготовления
Все ингредиенты для заправки смешиваем до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.
Свеклу запекаем в течение трех часов при температуре 160 градусов. Даем остыть и нарезаем крупными кубиками.
Сыр режем кусочками средней величины.
На тарелку выкладываем сначала имбирно-манговый соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавляем сыр, свеклу, черешню и авокадо. Сверху посыпаем зернами граната.