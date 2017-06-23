Рецепт от ресторана «Честная кухня»
177 ккал
Салат из овечьего сыра с черешней, молодой свеклой и авокадо
  • черешня — 5 ягод (без косточек)
  • микс салатов — 30 г
  • авокадо — 40 г
  • овечий сыр — 40г
  • зерна граната — 10 г
  • молодая свекла — 40 г
  • Для заправки:
  • чили — 5 г
  • имбирь — 5 г
  • сок лайма — 10 г
  • масло оливковое — 30 мл
  • пюре из манго — 10 г
  • кинза — 2 г
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Способ приготовления

  1. Все ингредиенты для заправки смешиваем до однородной массы, масло предварительно взбив венчиком.

  2. Свеклу запекаем в течение трех часов при температуре 160 градусов. Даем остыть и нарезаем крупными кубиками.

  3. Сыр режем кусочками средней величины.

  4. На тарелку выкладываем сначала имбирно-манговый соус, затем листья салата, предварительно заправленные соусом, затем добавляем сыр, свеклу, черешню и авокадо. Сверху посыпаем зернами граната.