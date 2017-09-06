Вы никак не можете понять, какой же оттенок волос и тип окрашивания вам подойдет? Пройдите наш тест, возможно, он поможет вам определиться!

Сегодня существует такое количество красителей для волос, школ стилистов и техник преображения цвета, что теряются даже профессионалы. Что уж говорить о простых потребителях индустрии красоты, которые просто хотят хорошо выглядеть, не тратя десятки часов и тысячи рублей.

Мы составили тест, который подскажет, какое именно окрашивание вам могло бы подойти. Не забывайте поделиться своим результатом в социальных сетях, чтобы и ваши подружки смогли подобрать себе новый цвет волос.