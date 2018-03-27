Бородавчатка и другие экзотические блюда, которые вы вряд ли осмелитесь попробовать

Осьминог

Живого осьминога обдают горячим кунжутным маслом, а затем присыпают семенами самого кунжута. Это корейский деликатес. Еда такая свежая, что вот-вот убежит с тарелки. Осьминог может маленькими присосками зацепиться у человека в горле — и привести к смерти от удушья.

Как это есть: тщательно пережевывая. Никогда еще этот надоевший совет не был так актуален, как в тот момент, когда вы поедаете эту закуску. А еще гурманы и местные жители Вьетнама советуют начинать с головы.

Бородавчатка