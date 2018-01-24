- Наташка, я влюбилась! - Да ладно! Не родился же еще тот… А где познакомились? - На кассе в магазине. Я, как всегда, тележку забила до отвала, пока клала в пакет, тот порвался... Он мне помог. И я взглянула на его покупки… Пара носков, газета и бутылка вина. У меня, конечно, немного не сходилось в голове: манеры, образованность и такие покупки… Не ест он, что ли?

Но скоро все сошлось. Мы телефонами обменялись, потом встретились… Просто он сказал, что знает, как сделать мою жизнь интереснее и насыщеннее и не тратить ее в очередях супермаркета. Но секрет откроет только при следующей встрече… Пришел он, конечно, с букетом. Но каким! Там были розы, гранаты и еще много фруктов. Причем все настолько стильно и аккуратно! И фрукты вкусными оказались. Явно составлял эту красоту не продавец цветочного ларька.

Интернет-магазин: найди свой В общем, шутки-комплименты, но обещание он свое сдержал и секрет раскрыл. Просто он очень занят по работе, да и в еде и прочих бытовых радостях разбирается мало. Спасением для него стали покупки в интернет-магазине freshbroccoli.ru. Говорит, борщи у них вкусные, рассольники готовые, мясо отборное, овощи-фрукты и много разных, даже фермерских, сыров. В общем, все что душе угодно. Мужчине с такими компаньонами одному жить не страшно и не голодно. Привозят заказ очень быстро, в лучшем виде, хоть домой, хоть в офис. А качество просто удивляет. Я, конечно, засомневалась немного, что мужчина может оценить качество продуктов. Вечерком сайт магазина пролистала и… таки полезла за номером банковской карты. Заказала себе любимой хурмы и ягодок — зимой очень уж хочется, а еще свежей зелени, овощей и рыбы. Заказ сначала сделала пробный, небольшой, получилось чуть больше чем на 1000 рублей — оказалось, при такой сумме в мой район доставка бесплатная. Когда пришел курьер и я взглянула на свой набор, поняла, что мой мужчина нравится мне все больше и больше. Рыба как будто только из моря, а хурма только с дерева. Я в Москве сама в жизни бы такого не нашла не то что за день — за неделю. А на следующий день мне позвонил курьер и спросил, куда привезти подарок. Я не ожидала, но потом поняла, от кого он. Принесли мне набор с вишневой пастилой, мармеладом, чаем. Диете я сказала подождать за дверью, а сама, конечно, атаковала пакетик. И на этот раз все оказалось вкуснейшим. Поделилась радостью

Оставила немного сладостей и понесла девчонкам на работу, заодно похвасталась обновленным «семейным» положением. Вместе в обед проштудировали freshbroccoli.ru и нашли еще много интересного. Насколько я поняла, раньше этот магазин занимался сугубо фруктами и овощами, и за год настолько набрал обороты и популярность, что во много раз увеличил свой ассортимент. Там мясо, рыба, выпечка, молочная продукция, чаи, кофе, бытовая химия, детские товары и для животных корм — в общем, все абсолютно, что нужно, чтобы не ходить в магазин. Нет пока одежды, печатной продукции и алкоголя. Вот почему Кирилл тогда случайно заскочил в супермаркет за вином и носками. А ведь торгуй freshbroccoli.ru ими — я бы не встретила своего счастья! Развеяла сомнения Ирка наша же дотошная — ты ведь знаешь. Она сразу стала про компанию все читать, узнавать. Оказывается, продукты они в «ФудСити» подбирают и делают это с пристрастием. Фрукты-овощи, мясо — идеальные просто и свежайшие. А главное — вкусные. Кирилл, кстати, говорит, что полгода уже нежно любит freshbroccoli.ru и ради интереса подсчитал, сколько сэкономил времени на покупках. За полгода у него вышло больше недели. Представляешь, он это время потратил на себя, а не на простаивание в очередях супермаркетов. Ну а побывав у него дома, я поняла актуальность фразы на сайте freshbroccoli.ru, что они подберут продукты лучше, чем сам клиент.