Творожная масса с изюмом

от ресторана «Воронеж»
Вам понадобится:

  • творог — 190 г
  • изюм — 20 г
  • масло сливочное — 40 г
  • сметана — 50 г
  • ванильный сахар — 5 г
  • сахарная пудра — 30 г
  • яйцо — 1 шт.
  • красная смородина/любимые ягоды — 20 г
  • мята свежая — 2 г

Приготовление:

Изюм залейте кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и обсушите полотенцем. Творог протрите через мелкое сито. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, перемешайте, затем добавьте сметану. Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте к творожной массе.

Отделите белки от желтков и взбейте их по отдельности. Затем соедините в одной посуде и добавьте к творожной массе. Добавьте изюм и вмешайте в творог. Переложите массу в форму и поставьте в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

Когда масса приобретет золотистую корочку, разрежьте ее на порции и выложите на тарелку. Украсьте ягодами и мятой.

Запеканка творожная

от ресторана White Cafe

Вам понадобится:

  • творог — 600 г
  • сахар — 90 г
  • желтки — 5 шт.
  • манная крупа — 50 г
  • сметана — 350 г
  • изюм — 150 г
  • ванильный экстракт — 4 г

Приготовление:

Замочить изюм в теплой воде на 5-10 минут. Творог и сахар перемешать до однородной массы, добавить желтки, манную крупу и муку, а потом ванильный экстракт, сметану и изюм.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выстелить форму пергаментом, немного смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто для запеканки в форму и выпекать 25 минут до готовности.