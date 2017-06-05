Творожная масса с изюмом
от ресторана «Воронеж»
Вам понадобится:
- творог — 190 г
- изюм — 20 г
- масло сливочное — 40 г
- сметана — 50 г
- ванильный сахар — 5 г
- сахарная пудра — 30 г
- яйцо — 1 шт.
- красная смородина/любимые ягоды — 20 г
- мята свежая — 2 г
Приготовление:
Изюм залейте кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и обсушите полотенцем. Творог протрите через мелкое сито. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, перемешайте, затем добавьте сметану. Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте к творожной массе.
Отделите белки от желтков и взбейте их по отдельности. Затем соедините в одной посуде и добавьте к творожной массе. Добавьте изюм и вмешайте в творог. Переложите массу в форму и поставьте в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.
Когда масса приобретет золотистую корочку, разрежьте ее на порции и выложите на тарелку. Украсьте ягодами и мятой.
Запеканка творожная
от ресторана White Cafe
Вам понадобится:
- творог — 600 г
- сахар — 90 г
- желтки — 5 шт.
- манная крупа — 50 г
- сметана — 350 г
- изюм — 150 г
- ванильный экстракт — 4 г
Приготовление:
Замочить изюм в теплой воде на 5-10 минут. Творог и сахар перемешать до однородной массы, добавить желтки, манную крупу и муку, а потом ванильный экстракт, сметану и изюм.
Разогреть духовку до 180 градусов. Выстелить форму пергаментом, немного смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто для запеканки в форму и выпекать 25 минут до готовности.