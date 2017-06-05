Что приготовить из творога? Можно просто смешать его с ягодами и сметаной — невероятно вкусно и полезно. Но что делать, если домашние не любят творог в чистом виде? Мы подготовили для вас подборку оригинальных блюд на основе творога. Выбирайте на свой вкус!

Творожная масса с изюмом

от ресторана «Воронеж»

Вам понадобится:

творог — 190 г

изюм — 20 г

масло сливочное — 40 г

сметана — 50 г

ванильный сахар — 5 г

сахарная пудра — 30 г

яйцо — 1 шт.

красная смородина/любимые ягоды — 20 г

мята свежая — 2 г

Приготовление:

Изюм залейте кипятком и оставьте на 5-10 минут. Слейте воду и обсушите полотенцем. Творог протрите через мелкое сито. Добавьте сахарную пудру и ванильный сахар, перемешайте, затем добавьте сметану. Растопите сливочное масло на водяной бане и добавьте к творожной массе.

Отделите белки от желтков и взбейте их по отдельности. Затем соедините в одной посуде и добавьте к творожной массе. Добавьте изюм и вмешайте в творог. Переложите массу в форму и поставьте в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут.

Когда масса приобретет золотистую корочку, разрежьте ее на порции и выложите на тарелку. Украсьте ягодами и мятой.

Запеканка творожная

от ресторана White Cafe

Вам понадобится:

творог — 600 г

сахар — 90 г

желтки — 5 шт.

манная крупа — 50 г

сметана — 350 г

изюм — 150 г

ванильный экстракт — 4 г

Приготовление:

Замочить изюм в теплой воде на 5-10 минут. Творог и сахар перемешать до однородной массы, добавить желтки, манную крупу и муку, а потом ванильный экстракт, сметану и изюм.

Разогреть духовку до 180 градусов. Выстелить форму пергаментом, немного смазать сливочным маслом и присыпать мукой. Вылить тесто для запеканки в форму и выпекать 25 минут до готовности.