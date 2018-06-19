Как правильно выбирать и хранить творог: лайфхаки от ведущих шеф-поваров

К творожным продуктам относятся любимые детворой пудинги и глазированные сырки, а также творожные массы и десерты. Однако и здесь есть тонкости. В соответствие с ГОСТом, "Творожным глазированным сырком", может называться не каждый десерт. А только тот, который приготовлен из натуральных молочных компонентов: творога с добавлением сливочного масла. Так что внимание на этикетку: если в названии продукта пропущено слово "творожный", значит, при производстве такого десерта на законном основании могут использоваться растительные компоненты. Что касается шоколадной оболочки, как правило, это вовсе и не шоколад, а кондитерская глазурь. Вместо масла какао, при ее производстве используется все тот же растительный жир, часто дешевый пальмовый – на этикетке он может скрываться под названием заменитель какао-масла. И особенно внимательно приобретайте сырки с ягодами и вареньем – эти начинки чаще всего бывают искусственными. Лучше отдать предпочтение сыркам с ванилином или со сгущенкой. Так называемы «Сыр домашний» (творог зерненый) - тоже «настоящий» творог. Он представляет собой сырную массу из отдельных зерен белого цвета со слегка желтоватым оттенком. Вкус продукта нежный, кисломолочный, с выраженным привкусом и ароматом пастеризованных сливок, слегка солоноватый.