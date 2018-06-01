Лимонно - абрикосовый тарт

Вам понадобится:
Для теста песочного:
- масло сливочное — 315 г
- пудра сахарная — 100 г
- яйцо куриное — 1 шт.
- сироп глюкозы — 40 г
- соль — 6 г
- мука в/с — 520 г
- разрыхлитель теста — 4 г
- ваниль натуральная — 0,5 г
Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.
Для заварного крема:
- молоко — 1 л
- желток — 200 г
- крахмал кукурузный — 100 г
- сахар — 200 г
- масло сливочное — 200 г
- мука в/с — 25 г
Приготовление:
Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.
Для крема из вареной сгущенки:
- крем заварной —300 г
- молоко сгущенное вареное —150 г
- ликер — 30 г
- сметана 30% — 150 г
Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.
Для лимоно- абрикосового :
- абрикос (можго аменить на нектарин) — 1 кг
- сахар песок — 80 г
- лимонная кислота — 10 г
Абрикосы прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.
Тарт:
- крем из вареной сгущенки — 50 г
- абрикос — 50 г
- тесто песочное — 50 г
Приготовление:
Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Мелкопорубленный перик перемешать с пюре и выложить сверху крема.
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