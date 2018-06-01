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Лимонно - абрикосовый тарт

Минимум теста - макисум полезного. От такого не устоять. Хоть один кусочек попробовать... Диетический, честное слово! Попробуйте - не оторваться, можно прям с одружой ложками съесть десерт целиком.

Вам понадобится:

Для теста песочного:

  • масло сливочное — 315 г
  • пудра сахарная — 100 г
  • яйцо куриное — 1 шт.
  • сироп глюкозы — 40 г
  • соль — 6 г
  • мука в/с — 520 г
  • разрыхлитель теста — 4 г
  • ваниль натуральная — 0,5 г

Все ингредиенты, кроме яиц, смешать в чаше миксера и смешать до состояния мокрого песка, добавить яйцо, замесить тесто и убрать в холодильник до необходимости.

Для заварного крема:

  • молоко — 1 л
  • желток — 200 г
  • крахмал кукурузный — 100 г
  • сахар — 200 г
  • масло сливочное — 200 г
  • мука в/с — 25 г

Приготовление:

Прогреть молоко, желток с сахаром перемешать, добавить крахмал, муку, проварить на медленном огне 3-5 минут. В конце добавить сливочное масло.

Для крема из вареной сгущенки:

  • крем заварной —300 г
  • молоко сгущенное вареное —150 г
  • ликер — 30 г
  • сметана 30% — 150 г

Все ингредиенты смешать в миксере до однородной массы.

Для лимоно- абрикосового :

  • абрикос (можго аменить на нектарин) — 1 кг
  • сахар песок — 80 г
  • лимонная кислота — 10 г

Абрикосы прогреть с сахаром, пробить в блендере и добавить лимонную кислоту.

Тарт:

  • крем из вареной сгущенки — 50 г
  • абрикос — 50 г
  • тесто песочное — 50 г

Приготовление:

Из теста испечь маленькие тарталетки (или купить). На дно выложить крем. Мелкопорубленный перик перемешать с пюре и выложить сверху крема.

Фото: shutterstock.com

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