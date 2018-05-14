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Вы не очень любите сырники? Просто до этого вы не пробовали сырник в стакане в исполнении Юлии Высоцкой от ресторана Food Embassy. Решайтесь, готовьте и пробуйте!

Вам понадобится:

  • сырники (п/ф) — 3 шт.
  • сметана — 60 мл
  • малиновое варенье — 30 мл
  • растительное масло — 30 мл
  • мята — 1 г

Ингредиенты для теста:

  • творог — 500 г
  • сахар — 100 г
  • мука пшеничная — 100 г
  • яйца — 2 шт.
  • изюм — 100 г
  • ванилин — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Смешать творог с сахаром и мукой. Добавить ванилин, изюм, вбить яйца и хорошенько вымесить. Сформировать из теста сырники по 50 г с помощью металлического кольца. Обжарить их с двух сторон на растительном масле. Затем поставить на пять минут в духовку, разогретую до 180°С. Подавать сырники в стеклянном стакане, выкладывая слоями: сметана, варенье, сырник — и так три раза. Украсить листиками мяты.

Фото: архив ресторана

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