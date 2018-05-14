Вам понадобится:

сырники (п/ф) — 3 шт.

сметана — 60 мл

малиновое варенье — 30 мл

растительное масло — 30 мл

мята — 1 г

Ингредиенты для теста:

творог — 500 г

сахар — 100 г

мука пшеничная — 100 г

яйца — 2 шт.

изюм — 100 г

ванилин — 0,5 ч. л.

Приготовление:

Смешать творог с сахаром и мукой. Добавить ванилин, изюм, вбить яйца и хорошенько вымесить. Сформировать из теста сырники по 50 г с помощью металлического кольца. Обжарить их с двух сторон на растительном масле. Затем поставить на пять минут в духовку, разогретую до 180°С. Подавать сырники в стеклянном стакане, выкладывая слоями: сметана, варенье, сырник — и так три раза. Украсить листиками мяты.

Фото: архив ресторана