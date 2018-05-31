Что мы пьем, или Вся правда о коровьем молоке

Человеческий организм переваривает молоко благодаря особому ферменту — лактозе. Изначально он вырабатывался только в организме грудных детей. Однако у жителей Северной Европы в условиях недостатка кальция и витамина D лактоза стала вырабатываться на протяжении всей жизни. Именно способность пить молоко дала людям конкурентное преимущество: и они сами, и их потомство были здоровее. Сейчас за год население Земли выпивает 580 миллионов литров молока — 1,5 миллиона в день. Для обеспечения такого объема нужно ежедневно доить около 105 000 коров. Кстати, исследователи из университета Лестера провели эксперимент и протестировали во время доек целую фонотеку: от рока до классики. Больше всего молока коровы давали под песню Moon River из фильма «Завтрак у Тиффани».

Витамины да и только!

Молоко полезно в первую очередь витаминами: оно является источником витамина D, рибофлавина, витамина B12, кальция и фосфора. Во-вторых, напиток довольно питателен: в одной чашке молока содержится 150 кКал. Поэтому, например, чашка латте отлично бодрит и насыщает. Кроме того, белки коровьего молока способны связывать токсины в организме. Поэтому до сих пор люди, работающие на вредных производствах, получают бесплатное молоко. Есть информация и похуже: в молоке большое содержание насыщенных жиров. Но заменять обычное молоко обезжиренным тоже не выход. В таком продукте жирорастворимые витамины не усваиваются вместе с кальцием. Оптимальная с точки зрения диетологов жирность — 3-4%.