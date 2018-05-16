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Что такое крамбл — блюдо или термин в кулинарии?

Первые английские переселенцы в Америке столкнулись с настоящей проблемой: им абсолютно не из чего было готовить привычный пудинг. Однако они нашли возможность! Сезонные овощи и остатки ветчины, муки и масла легко превращаются в непрезентабельное, но вкусное блюдо — крамбл.

Крошить — и это главное!

Колонисты подавали крамбл как основное блюдо, лишь спустя десятилетия он превратился в десерт. Это логично: крамбл, собственно, не пирог, а скорее теплый салат, на 2/3 он состоит из сезонных овощей и фруктов. От овощной запеканки его отличает отсутствие яиц. Подобие теста находится лишь сверху, тонким неровным слоем, выполняя роль присыпки. Эта крошка состоит из смеси муки, сахара, масла и специй готовится очень быстро. Собственно, само слово «крамбл» (crumble) в переводе с английского означает «крошить». Крамбл — отличная возможность приготовить быстрое, полезное и низкокалорийное блюдо из всего, что есть под рукой. Для рецепта овощного крамбла подойдут практические любые овощи. Лучше, чтобы они были в меру сочными, с не очень плотной мякотью. Такие овощи, как картофель, будут готовиться дольше, чем остальные продукты, и для запекания понадобится больше жидкости и времени. Тогда как кабачки, баклажаны, тыква, помидоры, перцы запекаются очень быстро.

Вариантов много

Вариаций крамблов существует бесчисленное множество, можно экспериментировать как с начинкой, так и с составом крошки. Например, к муке добавить овсяных хлопьев — корочка будет более хрустящей. А если использовать гречневую муку, блюдо станет еще интереснее и обретет «деревенский» аромат. Рецепт крамбла настолько пришелся хозяйкам по душе, что быстро распространился по всему миру. Практически у каждой европейской державы теперь есть свои собственные варианты приготовления этого блюда. Французский рецепт крамбла удивит сочетанием тыквы и каштанов: начинку поливают сливками, а затем присыпают крошкой из овсяных хлопьев и пармезана. В конце августа в России созревают плоды облепихи, появляется возможность приготовить еще один вариант крамбла — с яблоками и облепихой под овсяными хлопьями. В Греции популярна овощная основа из баклажанов, помидоров и лука, куда затем добавляются фарш, сметана, пряности и сыр. В некоторых рецептах баклажаны заменяются кабачками, добавляются болгарский перец и стручковый горох, ломтики ветчины и куриное филе. Словом, в разных источниках рецепт крамбла может изменяться до неузнаваемости. Естественно, соотношение между песочной крошкой и начинкой можно подбирать по своему вкусу. А вот вам и рецепт классического крамбла.

Вам понадобится:

Для начинки:

  • баклажан — 1 шт.
  • кабачок — 1 шт.
  • оливковое масло — 3 ст. ложки
  • помидоры — 4 шт.
  • сыр — 150 г
  • орегано, перец — по вкусу

Для посыпки:

  • мука — 50 г
  • панировочные сухари — 50 г
  • сливочное масло (нарубить) — 50 г
  • орегано — 1 ч. ложка
  • соль, перец — по вкусу

Приготовление:

Баклажаны и кабачки нарезать на ломтики толщиной около 2 см. Тоньше резать не нужно, иначе при запекании они потеряют форму. Немного обжарить ломтики, используя 2 ст. ложки оливкового масла. Выложить овощи в форму, добавить нарезанные помидоры. Для теста смешать муку, панировочные сухари и кусочки масла, руками сформировать крошку. В форму выложить овощи. Посыпать крошкой. Запекать в предварительно разогретой до 180-200 градусов в духовке в течение 30 минут.

Для тех, кто любит посытнее, следующий рецепт.

Крамбл с ветчиной

Вам понадобится:

Для начинки:

  • помидоры — 2 шт.
  • кабачок — 1 шт.
  • моцарелла — 150 г
  • ветчина — 4 ломтика
  • чеснок — 1 зубчик

Для посыпки:

  • мука — 100 г
  • охлажденное сливочное масло — 50 г
  • тимьян

Приготовление:

Кабачок нарезать крупными кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить соль, перец, мелко нарезанный зубчик чеснока. Готовить минут 8-10, до золотистого цвета. Тем временем моцареллу нарезать крупными кубиками, помидоры — кружочками. На дно формочек для запекания выложить ветчину, сверху — обжаренные кабачки, затем сыр и помидоры. В муку выложить крупно порубленное холодное масло, добавить тимьян. Рубить масло с мукой ножом, а затем разминать вилкой до состояния крошки. Делать все нужно быстро, пока масло холодное и держит форму. Выложить тесто на овощи, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25, пока крамбл не подрумянится.

Лайфхак:

Вместо обычной можно сделать сырную крошку. Для нее нужно 40 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 столовые ложки муки, черный и красный перец, кориандр. Готовить точно так же.

Овощи, кстати, можно брать свои любимые или самые полезные. Например, добавить сельдерей, он незаменим для похудения и нормализует давление. Спаржа содержит много витаминов и клетчатки. Можно положить в крамбл обычную белокочанную капусту — она повышает иммунитет, очищает кишечник, уменьшает количество «плохого» холестерина.

А на десерт — классический английский крамбл.

Крамбл вишневый

Вам понадобится:

Для начинки:

  • замороженная вишня — 900 г
  • сахар — 75 г
  • корень имбиря — 2 см
  • сок половины лимона
  • кукурузный крахмал — 2 ст. ложки

Для крамбла:

  • мука — 90 г
  • коричневый сахар — 100 г
  • молотый имбирь — 1,5 ч. ложки
  • молотая корица — 1 ч. ложка
  • молотая гвоздика — на кончике ножа
  • патока — 1 ст. ложка
  • мягкое несоленое сливочное масло — 5 ст. ложек
  • ванильное мороженое для подачи

Приготовление:

Разогрейте духовку до 190˚С. Положите вишню, сахар, свежий имбирь, лимонный сок и крахмал в среднюю миску. Разделите массу по формам, формы поместите на противень. Для приготовления крамбла смешайте вместе муку, коричневый сахар, молотый имбирь, корицу, гвоздику и соль. Добавьте патоку, а затем и сливочное масло. Руками перетирайте массу до тех пор, пока сухие ингредиенты не соединятся с маслом и не превратятся в хлопья. Заполните формы крамблом. Выпекайте до тех пор, пока хлопья не станут хрустящими и поджаристыми, а вишневая начинка не начнет пузыриться — около 30 минут. Достаньте формочки и оставьте вишневый крамбл охлаждаться. Подавайте теплым с шариком мороженого.

Как вы поняли, можно создать свой уникальный рецепт сочного овощного или ягодно-фруктового крамбла с хрустящей корочкой. Дайте волю своей фантазии!

Фото: Shutterstock

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