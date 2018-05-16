Что такое крамбл — блюдо или термин в кулинарии?

Вам понадобится:

Для начинки:

помидоры — 2 шт.

кабачок — 1 шт.

моцарелла — 150 г

ветчина — 4 ломтика

чеснок — 1 зубчик

Для посыпки:

мука — 100 г

охлажденное сливочное масло — 50 г

тимьян

Приготовление:

Кабачок нарезать крупными кубиками и обжарить на растительном масле. Добавить соль, перец, мелко нарезанный зубчик чеснока. Готовить минут 8-10, до золотистого цвета. Тем временем моцареллу нарезать крупными кубиками, помидоры — кружочками. На дно формочек для запекания выложить ветчину, сверху — обжаренные кабачки, затем сыр и помидоры. В муку выложить крупно порубленное холодное масло, добавить тимьян. Рубить масло с мукой ножом, а затем разминать вилкой до состояния крошки. Делать все нужно быстро, пока масло холодное и держит форму. Выложить тесто на овощи, выпекать в разогретой до 180 градусов духовке минут 20-25, пока крамбл не подрумянится.

Лайфхак:

Вместо обычной можно сделать сырную крошку. Для нее нужно 40 г сливочного масла, 50 г твердого сыра, 2 столовые ложки муки, черный и красный перец, кориандр. Готовить точно так же.

Овощи, кстати, можно брать свои любимые или самые полезные. Например, добавить сельдерей, он незаменим для похудения и нормализует давление. Спаржа содержит много витаминов и клетчатки. Можно положить в крамбл обычную белокочанную капусту — она повышает иммунитет, очищает кишечник, уменьшает количество «плохого» холестерина.

А на десерт — классический английский крамбл.

Крамбл вишневый