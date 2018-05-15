Овощной салат со спаржей

Вам понадобится:
Заправка из алоэ:
- 3 ст. ложки оливкового масла
- сок ½ лайма
- 1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)
Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.
Овощи:
- цукини — 30 г
- цветная капуста — 30 г
- спаржа — 30 г
- томаты — 150 г
- редис — 20 г
- огурец — 30 г
- сельдерей — 15 г
Приготовление:
Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.