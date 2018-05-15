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Овощной салат со спаржей

Шеф-повар ресторана «Фаренгейт» Виктор Титов предлагает вам попробовать салат с сезонными овощами и зеленью.

Вам понадобится:

Заправка из алоэ:

  • 3 ст. ложки оливкового масла
  • сок ½ лайма
  • 1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)

Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.

Овощи:

  • цукини — 30 г
  • цветная капуста — 30 г
  • спаржа — 30 г
  • томаты — 150 г
  • редис — 20 г
  • огурец — 30 г
  • сельдерей — 15 г

Приготовление:

Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.

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