Овощной салат со спаржей

Вам понадобится:

Заправка из алоэ:

3 ст. ложки оливкового масла

сок ½ лайма

1 ст. ложка джема из алоэ (продается в «Азбуке вкуса»)

Все это поместить в баночку с крышкой и хорошенько взболтать.

Овощи:

цукини — 30 г

цветная капуста — 30 г

спаржа — 30 г

томаты — 150 г

редис — 20 г

огурец — 30 г

сельдерей — 15 г

Приготовление:

Цукини, капусту и спаржу произвольно тонко нарезать. Подготовить лед (10 кубиков) с холодной водой (0,5 л). Нарезанные овощи опустить на 10 секунд в кипящую воду, после чего сразу поместить в ледяную воду на 30 секунд, чтобы остановить тепловой процесс и сохранить витамины. Остальные овощи нарезаем произвольно. Все соединяем, поливаем двумя ложками соуса, по желанию посолить.