В древние времена считалось, что этот заморский овощ ядовит и лишает рассудка. Постепенно все обвинения с баклажанов были сняты, и они попали в рацион многих людей. Если в вашем холодильнике баклажаны до сих пор не являются желанными гостями, это нужно немедленно исправить! Passion.ru рассказывает, почему.

Приготовление:

Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте туда муку и готовьте, помешивая. Параллельно подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Горячее молоко, постоянно помешивая, влейте в сковороду. Посолите, добавьте мускатный орех. Доведите до кипения и добавьте тертый сыр.

Держите на огне и помешивайте до тех пор, пока сыр не расплавится, после этого снимите с плиты и дайте остыть. В отдельной миске взбейте яйца, влейте их в соус, тщательно перемешивая. Соус готов.

Нарежьте лук полукольцами, очистите помидоры от кожицы и измельчите их. Предварительно замоченные в подсоленной воде баклажаны нарежьте ломтиками и обжарьте на оливковом масле с двух сторон. После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира.

Обжарьте фарш с луком. В середине жарки влейте вино и готовьте до тех пор, пока оно не испарится. После этого добавьте помидоры, соль, перец и потушите еще пару минут. В форму для запекания выложите фарш, а сверху — баклажаны. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Фото: shutterstock/vostock