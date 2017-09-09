Продукт недели: баклажан
5 интересных фактов
- Баклажаны богаты микроэлементами — марганцем, железом и цинком, поэтому этот овощ рекомендуется употреблять при малокровии. Витамины группы В, содержащиеся в плодах, укрепляют нервную систему, помогают бороться с депрессией и бессонницей.
- Баклажан — прекрасный продукт для худеющих, в 100 граммах содержится всего 30 калорий. А клетчатка, в большом количестве содержащаяся в овоще, способна выводить из организма токсины и остатки непереваренной пищи. Важно учитывать способ приготовления: при жарке баклажан перестает быть диетическим продуктом, так как хорошо впитывает масло. Впрочем, избежать этого можно, замочив перед готовкой нарезанные овощи в холодной воде.
- Свой горьковатый вкус баклажан имеет за счет никотиновой кислоты, содержащейся в семенах. Однако не стоит волноваться о том, что баклажан принесет вред здоровью: чтобы получить количество никотина, содержащееся в одной сигарете, нужно съесть почти 10 килограммов «синеньких»!
- Баклажан практически универсален в сочетании с другими продуктами. Он прекрасно дополняет блюда из мяса, других овощей и даже кисломолочных продуктов: сыров, творога и йогурта.
- Этот овощ хранится достаточно долго, однако в правильной упаковке. Баклажан лучше заворачивать не в полиэтилен, а в бумагу — так он сможет «дышать» и будет долго оставаться свежим и полезным.
Мусака
Вам понадобится:
- баклажаны — 800 г
- фарш из баранины или говядины — 800 г
- помидоры — 300 г
- белое сухое вино — 180 г
- сыр твердый — 50 г
- лук репчатый — 1 шт.
- оливковое масло — по вкусу
- соль и перец — по вкусу
Для соуса:
- молоко — 500 мл
- мука — 30 г
- сливочное масло — 40 г
- твердый сыр — 200 г
- яйца — 2 шт.
- соль и мускатный орех — по вкусу
Приготовление:
Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте туда муку и готовьте, помешивая. Параллельно подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Горячее молоко, постоянно помешивая, влейте в сковороду. Посолите, добавьте мускатный орех. Доведите до кипения и добавьте тертый сыр.
Держите на огне и помешивайте до тех пор, пока сыр не расплавится, после этого снимите с плиты и дайте остыть. В отдельной миске взбейте яйца, влейте их в соус, тщательно перемешивая. Соус готов.
Нарежьте лук полукольцами, очистите помидоры от кожицы и измельчите их. Предварительно замоченные в подсоленной воде баклажаны нарежьте ломтиками и обжарьте на оливковом масле с двух сторон. После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира.
Обжарьте фарш с луком. В середине жарки влейте вино и готовьте до тех пор, пока оно не испарится. После этого добавьте помидоры, соль, перец и потушите еще пару минут. В форму для запекания выложите фарш, а сверху — баклажаны. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.
Фото: shutterstock/vostock