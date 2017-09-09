В древние времена считалось, что этот заморский овощ ядовит и лишает рассудка. Постепенно все обвинения с баклажанов были сняты, и они попали в рацион многих людей. Если в вашем холодильнике баклажаны до сих пор не являются желанными гостями, это нужно немедленно исправить! Passion.ru рассказывает, почему.

5 интересных фактов

  1. Баклажаны богаты микроэлементами — марганцем, железом и цинком, поэтому этот овощ рекомендуется употреблять при малокровии. Витамины группы В, содержащиеся в плодах, укрепляют нервную систему, помогают бороться с депрессией и бессонницей.
  2. Баклажан — прекрасный продукт для худеющих, в 100 граммах содержится всего 30 калорий. А клетчатка, в большом количестве содержащаяся в овоще, способна выводить из организма токсины и остатки непереваренной пищи. Важно учитывать способ приготовления: при жарке баклажан перестает быть диетическим продуктом, так как хорошо впитывает масло. Впрочем, избежать этого можно, замочив перед готовкой нарезанные овощи в холодной воде.
  3. Свой горьковатый вкус баклажан имеет за счет никотиновой кислоты, содержащейся в семенах. Однако не стоит волноваться о том, что баклажан принесет вред здоровью: чтобы получить количество никотина, содержащееся в одной сигарете, нужно съесть почти 10 килограммов «синеньких»!
  4. Баклажан практически универсален в сочетании с другими продуктами. Он прекрасно дополняет блюда из мяса, других овощей и даже кисломолочных продуктов: сыров, творога и йогурта.
  5. Этот овощ хранится достаточно долго, однако в правильной упаковке. Баклажан лучше заворачивать не в полиэтилен, а в бумагу — так он сможет «дышать» и будет долго оставаться свежим и полезным.

Мусака

Вам понадобится:

  • баклажаны — 800 г
  • фарш из баранины или говядины — 800 г
  • помидоры — 300 г
  • белое сухое вино — 180 г
  • сыр твердый — 50 г
  • лук репчатый — 1 шт.
  • оливковое масло — по вкусу
  • соль и перец — по вкусу

Для соуса:

  • молоко — 500 мл
  • мука — 30 г
  • сливочное масло — 40 г
  • твердый сыр — 200 г
  • яйца — 2 шт.
  • соль и мускатный орех — по вкусу

Приготовление:

Растопите на сковороде сливочное масло, добавьте туда муку и готовьте, помешивая. Параллельно подогрейте молоко, но не доводите его до кипения. Горячее молоко, постоянно помешивая, влейте в сковороду. Посолите, добавьте мускатный орех. Доведите до кипения и добавьте тертый сыр.

Держите на огне и помешивайте до тех пор, пока сыр не расплавится, после этого снимите с плиты и дайте остыть. В отдельной миске взбейте яйца, влейте их в соус, тщательно перемешивая. Соус готов.

Нарежьте лук полукольцами, очистите помидоры от кожицы и измельчите их. Предварительно замоченные в подсоленной воде баклажаны нарежьте ломтиками и обжарьте на оливковом масле с двух сторон. После этого выложите их на бумажные полотенца, чтобы избавиться от излишков жира.

Обжарьте фарш с луком. В середине жарки влейте вино и готовьте до тех пор, пока оно не испарится. После этого добавьте помидоры, соль, перец и потушите еще пару минут. В форму для запекания выложите фарш, а сверху — баклажаны. Залейте все соусом и посыпьте тертым сыром. Отправьте в духовку на 30-40 минут при температуре 180 градусов.

Фото: shutterstock/vostock