Микрозелень на подоконнике — новый тренд или зря потраченные деньги

Вырастить микрогрин можно несколькими способами.

Способ №1: самый простой

Залить семена теплой водой на четыре-восемь часов. Емкость накрыть марлей и поставить в теплое место, укутав темной тканью. Затем наполнить лоток почвой на 4-5 см, должны остаться бортики, которые будут держать проростки.

Распределить семена по поверхности почвы, слегка утрамбовать. Некрупные семена (брокколи, редис, руккола, кресс) не должны склеиваться между собой, им нужно немного пространства. Крупные семена должны усеять всю поверхность. Оросить семена из распылителя.

Накрыть емкость и поставьте в темное теплое место на пару дней (до пяти). Ежедневно проветривать помещение и проверять проростки, орошать при необходимости.

Через три-пять дней появляются стебли — теперь они готовы поселиться на подоконнике. Чем больше света, тем лучше. Орошать надо распылителем. Срезать можно, как только появится пара настоящих листочков.

Почву можно перебрать и использовать снова. Удобрять не нужно — все, что необходимо, есть в семени.

Способ №2: научный подход

Оригинальный домашний способ — проращивать зелень в банках. Для этого берем обычную банку 0,5 л и натягиваем на нее тоненькую сетку, зафиксировав шнуром. Семена высыпаем в емкость, заливаем свежей водой, ставим на подоконник и регулярно меняем воду (один-три раза в сутки). Идеально, если банки установлены под углом в 30 градусов — так вода лучше стекает. Через три-семь дней появляются ростки, которые вылезают сквозь сеточку.

Способ №3: с помощью гаджетов

Если не хочется хлопот, можно обзавестись автоматическим гидропонным прорастителем. В его основе лежит принцип аэрации (активного насыщения кислородом), что ускоряет проращивание. В нижний резервуар наливается чистая питьевая вода, оттуда маленький встроенный насос подает ее на верхний этаж, где помещаются семена. В первые сутки проращивания верхняя емкость накрывается светофильтрующей крышкой, обеспечивающей оптимальный световой режим, а специальная вертушка периодически разбрызгивает воду над семенами. В таких благоприятных условиях проращивание происходит очень быстро. Например, у зерен пшеницы, бобовых, тыквы или семян подсолнечника ростки появляются всего за 12-14 часов! Такой урожай уже можно употреблять в пищу. Внешне зелень в гаджете выглядит даже более привлекательно, чем в лотке.