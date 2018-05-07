Как и полагается, начнем с закусок и салатов.
Форшмак от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой
Вам понадобится:
- слабосоленая сельдь — 200 г
- черствая булка — 30 г
- репчатый лук — 70 г
- зеленое яблоко — 30 г
- яйцо куриное — 2 шт.
- растительное масло — 20 г
- сливочное масло — 50 г
Приготовление:
Слабосоленую сельдь мелко порубить, черствую булку измельчить на мелкой терке, нарезать репчатый лук (20 г), зеленое яблоко очистить от кожуры и потереть на крупной терке, порубить отварные яйца. Репчатый лук (50 г) обжарить на растительном масле. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное и сливочное масло. Подавать с гренками или сухариками.
Салат «Ласковый баста» от ресторана «Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева
Вам понадобится:
- масло оливковое — 25 мл
- сыр буррата — 75 г
- помидор — 125 г
- огурец — 100 г
- руккола, петрушка, базилик — 15 г
- перец болгарский — 25 г
- лук репчатый — 1 г
- соль — 2 г
- перец — 2 г
- салат листовой — 15 г
Приготовление:
Снять шляпку с бурраты. Помидоры, огурцы, болгарский перец и зелень вымыть и крупно нарезать. Выложить на тарелку, в середину раскрыть сыр, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. При подаче украсить рукколой и веточкой базилика.
Папайя на гриле с козьим сыром от ресторана «Фаренгейт»
Вам понадобится:
- киноа — 60 г
- папайя — 100 г
- листья маше — 30 г
- козий сыр — 40 г
- манго — 30 г
- оливковое масло — 12 г
Приготовление:
Папайю жарим на гриле. Отвариваем киноа и укладываем на дно тарелки, оформляем листьями маше, козьим сыром, манго, жареной папайей. Заправляем хорошим оливковым маслом.