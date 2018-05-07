Вам понадобится:

слабосоленая сельдь — 200 г

черствая булка — 30 г

репчатый лук — 70 г

зеленое яблоко — 30 г

яйцо куриное — 2 шт.

растительное масло — 20 г

сливочное масло — 50 г

Приготовление:

Слабосоленую сельдь мелко порубить, черствую булку измельчить на мелкой терке, нарезать репчатый лук (20 г), зеленое яблоко очистить от кожуры и потереть на крупной терке, порубить отварные яйца. Репчатый лук (50 г) обжарить на растительном масле. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное и сливочное масло. Подавать с гренками или сухариками.

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