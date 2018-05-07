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9 Мая — отличный повод провести время с родными, пообщаться и вкусно поесть. Приглашаем вас к праздничному столу!

Как и полагается, начнем с закусок и салатов.

Форшмак от ресторана «Шинок» и шеф-повара Елены Никифоровой

Вам понадобится:

  • слабосоленая сельдь — 200 г
  • черствая булка — 30 г
  • репчатый лук — 70 г
  • зеленое яблоко — 30 г
  • яйцо куриное — 2 шт.
  • растительное масло — 20 г
  • сливочное масло — 50 г

Приготовление:

Слабосоленую сельдь мелко порубить, черствую булку измельчить на мелкой терке, нарезать репчатый лук (20 г), зеленое яблоко очистить от кожуры и потереть на крупной терке, порубить отварные яйца. Репчатый лук (50 г) обжарить на растительном масле. Перемешать все ингредиенты, добавить растительное и сливочное масло. Подавать с гренками или сухариками.

Салат «Ласковый баста» от ресторана «Дружба» и шеф-повара Ивана Яковлева

Вам понадобится:

  • масло оливковое — 25 мл
  • сыр буррата — 75 г
  • помидор — 125 г
  • огурец — 100 г
  • руккола, петрушка, базилик — 15 г
  • перец болгарский — 25 г
  • лук репчатый — 1 г
  • соль — 2 г
  • перец — 2 г
  • салат листовой — 15 г

Приготовление:

Снять шляпку с бурраты. Помидоры, огурцы, болгарский перец и зелень вымыть и крупно нарезать. Выложить на тарелку, в середину раскрыть сыр, заправить оливковым маслом, посолить и поперчить. При подаче украсить рукколой и веточкой базилика.

Папайя на гриле с козьим сыром от ресторана «Фаренгейт»

Вам понадобится:

  • киноа — 60 г
  • папайя — 100 г
  • листья маше — 30 г
  • козий сыр — 40 г
  • манго — 30 г
  • оливковое масло — 12 г

Приготовление:

Папайю жарим на гриле. Отвариваем киноа и укладываем на дно тарелки, оформляем листьями маше, козьим сыром, манго, жареной папайей. Заправляем хорошим оливковым маслом.

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Хачапури по-мегрельски от ресторана «Казбек» и су-шефа Наны Джоджуа
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