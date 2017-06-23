А вы знаете главный секрет приготовления блюд из говядины? Главное — правильно выбрать мясо. Рассказываем, как это сделать, и делимся вкусными рецептами!

Секрет первый и главный: мясо должно быть свежим. Как это понять? При покупке обратите внимание на цвет жировых прослоек — они не должны быть желтыми, это говорит о том, что мясо старое. В норме цвет жира — кремовый. Посмотрите и на само мясо: слишком темный его цвет свидетельствует о плохом качестве. Вообще цвет мяса должен быть однородным, не слишком ярким. Приложите к мясу белую бумажную салфетку — если ярко-красные отпечатки имеются, такое мясо лучше не покупать, в норме цвет отпечатка должен быть бледно-розовым, а салфетка будет лишь слегка влажной. Разобрались? Приступаем!

Говядина с овощами и чимичурри

Вам понадобится:

  • говяжьи отбивные на ребрышках (одним куском) — 2,5 кг
  • оливковое масло — 2 ст. ложки
  • чеснок — 2 головки
  • помидоры черри — 400 г
  • спаржа — 8 шт.
  • сладкая копченая паприка — по вкусу
  • зеленый лук — 5 перьев
  • петрушка — для украшения

Для чимичурри:

  • зеленый лук — 1 перышко (мелко порубить)
  • оливковое масло extra virgin — 7 ст. ложек
  • красный винный уксус — 2 ст. ложки
  • орегано — 1 ст. ложка
  • сухие хлопья перца чили — ½ ч. ложки
  • чеснок — 1 зубчик (измельчить)
  • цедра ½ лимона (мелко натереть)
  • петрушка — 1 горсть (мелко порубить)
  • соль и перец — по вкусу

Приготовление:

Приготовьте соус чимичурри, смешав все его ингредиенты в миске, посолите и поперчите. Если хотите добиться более однородной текстуры, пюрируйте все в кухонном комбайне, добавив еще немного оливкового масла. Соус можно приготовить за 12 часов и держать в холодильнике — просто перемешайте его и прогрейте до комнатной температуры перед подачей. Разогрейте духовку до 220 градусов. Разогрейте большую сковороду с тяжелым дном на сильном огне. Щедро натрите мясо солью, влейте в сковороду масло, выложите мясо и обжарьте со всех сторон до золотистой корочки. Разложите в форму для запекания половинки головок чеснока, выложите на них мясо и запекайте в духовке 1 час 40 минут. Переложите говядину на теплую тарелку, неплотно накройте фольгой. Удалите из формы, где запекалось мясо, жир, добавьте помидоры черри и спаржу, посыпьте паприкой. Запекайте 20 минут, пока овощи слегка не потемнеют. Выложите овощи на одну сторону большого блюда для подачи, посыпьте рубленым зеленым луком и петрушкой. Выложите мясо рядом, дополните соусом чимичурри в отдельной посуде и подавайте.

Кувай тяу из говядины

Вам понадобится:

  • говяжье филе — 300 г, нарезать тончайшими ломтиками поперек волокон
  • плоская толстая рисовая лапша — 250 г
  • растительное масло — 3 ст. ложки
  • чеснок — 5 зубчиков, мелко порубить
  • лук-шалот — 6 шт., мелко нарезать
  • корень имбиря — 20 г, тонко нарезать
  • бобовые ростки — 500 г
  • красный перец чили — 1 шт.
  • кинза — несколько веточек

Для маринада

  • соевый соус — 2 ст. ложки
  • устричный соус — 2 ст. ложки
  • чаошаньское рисовое вино — 1 ст. ложка
  • сахар — 1 ч. ложка
  • кукурузный крахмал — 1 ч. ложка
  • кунжутное масло — 1 ч. ложка

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для маринада в миске, выложите мясо и оставьте мариноваться минимум на 20 минут. Поместите лапшу в большую миску, залейте кипятком, оставьте на 5 минут, затем воду слейте. Разогрейте в воке половину растительного масла на среднем огне. Готовьте чеснок, шалот и имбирь, постоянно помешивая, 10 минут, до мягкости и золотистого цвета. Добавьте в вок лапшу и обжаривайте, помешивая, 4 минуты, пока она не потемнеет. Переложите в миску. Разогрейте в воке оставшееся масло на среднем огне, выложите мясо, влейте маринад и готовьте, помешивая, 2–3 минуты. Верните лапшу в вок, вмешайте бобовые ростки и обжаривайте еще 2–3 минуты, чтобы все ингредиенты были равномерно покрыты соусом. Подавайте сразу, посыпав листочками кинзы и ломтиками перца чили.

Говяжья грудинка с красным вином

Вам понадобится:

  • оливковое масло extra virgin — 2 ст. ложки
  • говяжья грудинка — 1,5 кг, свернуть и перевязать
  • лук-шалот — 12 шт., очистить
  • томаты резаные — 1 банка (400 г)
  • томатная паста — 2 ст. ложки
  • сухое красное вино — 250 мл
  • лавровый лист — 2 шт.
  • корица — 1 палочка
  • мускатный орех — на кончике ножа
  • маслины — небольшая горсть
  • сушеный орегано — 1 ч. ложка
  • тимьян — несколько веточек
  • красный винный уксус — 2 ст. ложки

Приготовление:

Разогрейте масло в скороварке или в кастрюле с тяжелым дном. Выложите грудинку и обжаривайте, переворачивая каждые пару минут, до золотистой корочки со всех сторон. Достаньте мясо из кастрюли. В ту же кастрюлю выложите шалот и чеснок, обжаривайте около 10 минут, пока они не станут мягкими и начнут менять цвет, затем добавьте остальные ингредиенты, кроме грудинки. Наполните наполовину банку из-под томатов водой и также влейте в кастрюлю. Посолите и поперчите. Прогревайте, помешивая, пока смесь не станет горячей и не начнет густеть. Верните в кастрюлю мясо, накройте крышкой, если это скороварка, убедитесь, что клапан закрыт. Готовьте на слабом огне 1 час 15 минут (или 2 часа, если не используете скороварку). Откройте клапан, а когда пар перестанет выходить, снимите крышку. Оставьте говядину на 10 минут «отдохнуть», прежде чем доставать из кастрюли. Мясо должно легко распадаться на волокна, если его разбирать с помощью двух вилок. Если оно недостаточно мягкое, продолжите готовить еще несколько минут. Разберите мясо на кусочки или подавайте целиком, дополнив восхитительным насыщенным соусом, выложенным поверх говядины.

Фото: istockphoto.com, издательство «Эксмо»