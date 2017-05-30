Красный перец делает пикантным любое блюдо, будь то огуречный коктейль или обыкновенная яичница. Не бойтесь экспериментировать: даже если вы не любительница острого, то немного перца в рецепте не испортит вкуса, поверьте!

Глазунья в мексиканском стиле

Вам понадобится:

копченый бекон — 8 полосок

кукурузные лепешки диаметром 12 см — 8 шт.

рапсовое масло — 90 мл

яйца — 4 шт.

соль — по вкусу

кровяная колбаса (нарезать кружочками по 0,5 см) — 200 г

редис — 1 шт.

перец — щепотка

кориандр — по вкусу

Для дымчато-коричневого соуса:

сливовидный помидор — 1 шт.

соус табаско — 40 мл

мед — 1 ст. ложка

томатное пюре — 1 ч. ложка

коричневый сахар — 0,5 ч. ложки

Приготовление:

Для приготовления дымчато-коричневого соуса поместить все ингредиенты, кроме нескольких кусочков помидора, в маленькую кастрюлю, перемешать и варить на слабом огне, пока соус не дойдет до кипения. Затем уменьшите огонь и оставьте соус на пять минут, чтобы он загустел. Перелейте соус в миску и украсьте сверху небольшим количеством нарезанных помидоров.

Обжарьте бекон в течение пяти-шести минут до хрустящей корочки. Положите на бумажное полотенце. Используя ту же сковороду, прогрейте каждую лепешку около одной-двух минут. Заверните лепешки в полотенце, чтобы они не остыли.

Используя ту же кастрюлю, разогрейте 1 столовую ложку рапсового масла на среднем огне. После того, как масло нагреется, разбейте 1 яйцо в кастрюлю, приправьте щепоткой соли и готовьте в течение трех-четырех минут до желаемой прожарки. Повторите эти действия для остальных яиц и отложите их на отдельную тарелку.

Обжарьте кусочки кровяной колбасы до небольшой карамельной глазури.

При сервировке поместите две тортильи рядом, затем сверху положите кусочек кровяной колбасы, две полоски бекона и яйцо. Приправьте все это щепоткой перца и полейте сверху дымчато-коричневым соусом.

Жгучий дал

Вам понадобится:

чечевица — 150 г

чеснок — 2 зубчика

петрушка — 1 пучок

корень имбиря — 1 см

лимонный сок — 0,5 ч. ложки

растительное масло без запаха — 1 ст. ложка

специи — по 1/4-1/2 ч. ложки молотого кориандра, зиры, куркумы, красного острого перца, корицы (на кончике ножа)

соль — по вкусу

Приготовление:

Очистить и вымыть чеснок и корень имбиря. Чечевицу, чеснок, имбирь и петрушку положить в кастрюлю. Залить водой так, чтобы чечевица была полностью покрыта. Довести до кипения и варить на медленном огне до полной готовности чечевицы.

В небольшой сковороде разогреть масло, добавить молотые специи и обжаривать их, помешивая, около 30 секунд, снять с огня.

Из готовой чечевицы удалить стебли петрушки, а чечевицу, чеснок и имбирь взбить блендером в пюре. Затем добавить туда обжаренные специи, лимонный сок и соль по вкусу. Подать дал с лепешками.