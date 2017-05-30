Глазунья в мексиканском стиле
Вам понадобится:
- копченый бекон — 8 полосок
- кукурузные лепешки диаметром 12 см — 8 шт.
- рапсовое масло — 90 мл
- яйца — 4 шт.
- соль — по вкусу
- кровяная колбаса (нарезать кружочками по 0,5 см) — 200 г
- редис — 1 шт.
- перец — щепотка
- кориандр — по вкусу
Для дымчато-коричневого соуса:
- сливовидный помидор — 1 шт.
- соус табаско — 40 мл
- мед — 1 ст. ложка
- томатное пюре — 1 ч. ложка
- коричневый сахар — 0,5 ч. ложки
Приготовление:
Для приготовления дымчато-коричневого соуса поместить все ингредиенты, кроме нескольких кусочков помидора, в маленькую кастрюлю, перемешать и варить на слабом огне, пока соус не дойдет до кипения. Затем уменьшите огонь и оставьте соус на пять минут, чтобы он загустел. Перелейте соус в миску и украсьте сверху небольшим количеством нарезанных помидоров.
Обжарьте бекон в течение пяти-шести минут до хрустящей корочки. Положите на бумажное полотенце. Используя ту же сковороду, прогрейте каждую лепешку около одной-двух минут. Заверните лепешки в полотенце, чтобы они не остыли.
Используя ту же кастрюлю, разогрейте 1 столовую ложку рапсового масла на среднем огне. После того, как масло нагреется, разбейте 1 яйцо в кастрюлю, приправьте щепоткой соли и готовьте в течение трех-четырех минут до желаемой прожарки. Повторите эти действия для остальных яиц и отложите их на отдельную тарелку.
Обжарьте кусочки кровяной колбасы до небольшой карамельной глазури.
При сервировке поместите две тортильи рядом, затем сверху положите кусочек кровяной колбасы, две полоски бекона и яйцо. Приправьте все это щепоткой перца и полейте сверху дымчато-коричневым соусом.
Жгучий дал
Вам понадобится:
- чечевица — 150 г
- чеснок — 2 зубчика
- петрушка — 1 пучок
- корень имбиря — 1 см
- лимонный сок — 0,5 ч. ложки
- растительное масло без запаха — 1 ст. ложка
- специи — по 1/4-1/2 ч. ложки молотого кориандра, зиры, куркумы, красного острого перца, корицы (на кончике ножа)
- соль — по вкусу
Приготовление:
Очистить и вымыть чеснок и корень имбиря. Чечевицу, чеснок, имбирь и петрушку положить в кастрюлю. Залить водой так, чтобы чечевица была полностью покрыта. Довести до кипения и варить на медленном огне до полной готовности чечевицы.
В небольшой сковороде разогреть масло, добавить молотые специи и обжаривать их, помешивая, около 30 секунд, снять с огня.
Из готовой чечевицы удалить стебли петрушки, а чечевицу, чеснок и имбирь взбить блендером в пюре. Затем добавить туда обжаренные специи, лимонный сок и соль по вкусу. Подать дал с лепешками.