Ингредиенты:

свинина копченая (грудинка, окорок) — 1 кг

капуста савойская свежая — 200 г

капуста белокочанная свежая — 300 г

капуста белокочанная квашеная (кочаном или целыми листьями) — 500 г

лук репчатый — 3 шт.

лук зеленый — 6 шт.

лавровый лист — 5 шт.

винo белoе сyxoе — 200 мл

горчица острая — 2 ст. ложки

томатная паста — 3 ст. ложки

укроп — 2 пучка

перец черный молотый — 1 ч. ложка

паприка сладкая молотая — 3 ст. ложки

перец чили молотый — 1/6 ч. ложки

Время приготовления: 2 часа (тушение) + 12 часов (охлаждение и настаивание)

Количество: 8 порций

Начинаем готовить:

1. Копченое мясо нарезаем на не очень мелкие кусочки, размером примерно в половину спичечного коробка. Если в мясе есть хрящи, косточки или жесткая кожа, то, разумеется, предварительно все это следует удалить.

2. Складываем мясо в большую кастрюлю, посыпаем черным молотым перцем, добавляем лавровый лист. Накрываем крышкой и ставим на умеренный огонь на полчаса. Ни масла, ни воды добавлять не надо, в свинине достаточно жира, который за это время хорошенько подплавится, мясо станет сочным, влажным и ароматным.

3. Спустя 30 минут закладываем в кастрюлю к мясу зеленый и репчатый лук: стрелки лука режем на кусочки по 4 см, репку зеленого лука — на 4 части, а обычный репчатый лук — на 8 частей. Сразу за луком всыпаем паприку и перец чили. Снова накрываем крышкой и тушим еще полчаса на таком же огне.

4. Затем добавляем грубо нарубленный укроп и всю капусту, нарезанную лоскутками размером с половину столовой ложки. Кладем на капусту горчицу и томатную пасту. Bинo вливаем следом, закрываем крышкой и тушим еще 1 час. Регулируйте огонь так, чтобы блюдо готовилось при едва заметном кипении.

5. По истечении часа перемешиваем содержимое кастрюли и пробуем капусту — она должна дойти до готовности, но в идеале остаться чуть хрустящей внутри. Время приготовления будет зависеть как от сорта капусты, так и от вашего личного вкуса: любите капусту помягче — тушите дольше.

6. Готовый бигос оставляем на остывающей плите на ночь (или на 8-10 часов), после чего блюдо можно разогреть и подать к столу или убрать в холодильник.

Фото: «Кухня занятых людей»