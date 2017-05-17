О том, что еда — это удовольствие, никто не спорит. Именно поэтому нам хочется питаться не только полезно, но и вкусно. Специально для своих читательниц Passion.ru собрал семь способов, благодаря которым привычные блюда станут еще оригинальнее.

Стоит добавить в любое блюдо всего один новый ингредиент, как его вкус заиграет новыми красками. Не верите? Давайте попробуем добавить:

Специи и приправы

Не бойтесь добавлять в блюда специи. Для начала можно пойти и купить специальные приправы в супермаркете — для макарон, для креветок, для пельменей или картошки. В конце концов, можно начать с соли с травами и овощами, а вот потом... Потом, когда вы распробуете необычные нотки в обновленной рецептуре, советуем приобрести настоящии специи и приправы на рынке. Для начала достаточно взять по две-три чайные ложечки классического набора: для мяса, рыбы и, например, салатов. И поверьте, даже если вы просто сварите или запечете рыбу в фольге с этими измельченными травками, ее вкус будет совсем не таким, как прежде.

Сахар в мясо и овощи

Главное, не переусердствовать, ведь пользуясь этим способом регулярно, вы можете навредить фигуре. Итак, если добавить немного — буквально щепотку-две — сахара к мясу или в овощной салат, вкус всех этих продуктов станет насыщенней. Попробуйте!

Рисовый уксус

Этот вид уксуса знаком не всем, а потому не особо востребован у хозяек на кухне. А зря. Стоит добавить его в любой овощной салат, как вы станете... вегетарианцем! Будете есть салаты с ним всегда и в невероятном количестве. Салат приобретает невероятные оттенки и становится потрясающе вкусным!

Зелень и травы

Проходите мимо зелени на овощных рынках, не понимая, куда и как ее можно добавлять? Обидно, ведь сейчас самый «зеленый» сезон. Откройте для себя новые вкусы — попробуйте салат из щавеля с помидорами черри, потушите свинину с веточкой розмарина, запеките рыбу с тархуном и нарежьте в овощной салат свежую черемшу, добавьте в лимонад базилик!

Соевый соус

Соевый соус — это не только азиатские мотивы в еде, это еще и новый вкус хорошо знакомой вам пищи. Этот соус бывает двух видов (соленый и не очень) и хорошо сочетается с овощами, пельменями, рыбой, морепродуктами, курицей и свининой. В общем, практически со всеми продуктами.

Растительные масла: кунжутное, тыквенное и арахисовое

Растительным, как известно, бывает не только подсолнечное и оливковое масло. Наверняка вы видели в продаже и другие масла, но не знали, как их использовать. Так вот, начните знакомство с новым вкусом с этих трех деликатесных масел. И кунжутное, и тыквенное, и арахисовое не подходят для жарки, но прекрасно сочетаются с любыми овощами и хороши в качестве заправки для теплых салатов. Единственное, что важно помнить: вкус у них достаточно насыщенный, а потому для заправки салата таких масел потребуется в два раза меньше, чем обычного подсолнечного.

Алкоголь

Алкоголь — не случайный ингредиент в различных рецептах. Он придает блюдам неповторимый интригующий аромат, подчеркивает вкус каждого составляющего блюда. Тесто с добавлением алкоголя становится рассыпчатым, а мясо — мягким и нежным. Так что пару капель для вкуса, фламбирование или приготовление соуса, маринада — решать вам.

Пожарить картофель, добавив измельченный зубчик чеснока, посыпать овощной салат молотой корицей или добавить к тушеному мясу каперсы — пусть вашу фантазию ничего не ограничивает. Пробуйте и обязательно делитесь с нами своими кулинарными находками.

Фото: shutterstock.com, finedesigngroup.ru