Модель с провокационной фотосессии на балконе в Дубае избили в родном городе

Наталья Чуприна, девушка, которая приняла участие в скандальной фотосессии в Дубае, попала в новую беду. Когда она вернулась на родину в город Днепр, ее сильно избили и изнасиловали. Об этом сообщает ДніпроTV.

Причиной стала как раз эта фотосессия. Наталья рассказала, что познакомилась с мужчиной, который вызвал у нее симпатию.

Она решилась на свидание, они встретились – но после того, как она призналась, что приняла участие в этой фотосессии, мужчина неожиданно возмутился.

«Начались возмущения, мол, я не тем занимаюсь, все это неправильно. Я решила, что мне лучше уехать домой», – рассказала она. Однако он ее не пустил. Применив к ней силу, мужчина также принудил ее к сексу.

«Он был с другом, но тот ушел... И возникла такая ситуация... Человек отнесся ко мне так, будто я ничего не стою и со мной можно вот так обращаться», – расстроилась девушка.

Напомним, в апреле несколько молодых людей устроили фотосессию с обнаженными девушками, в рамках которой модели вышли на балкон в Дубае. Это является серьезным нарушением местных законов, и едва не привело к тяжелым последствиям для участников. В результате девушек просто депортировали.