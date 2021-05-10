Тест: мы определим, счастливы ли вы или просто притворяетесь

Как бы вы не старались скрыть свое истинное настроение, от опытного взгляда не ускользнет тот факт, что на самом деле вы не настолько счастливы, как думают окружающие. Или, возможно, все не так плохо, и вы вполне удовлетворены своей жизнью? Пройдите наш тест и узнайте, притворяетесь ли вы или на самом деле вас все устраивает, и вы вполне счастливый человек.