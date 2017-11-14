Тыквенный пирог, зеленые бобы, картофельное пюре и фаршированная индейка. Вот что должно быть обязательно на столе в День благодарения. Passion.ru делится с вами рецептом индейки, запеченной в духовке целиком, — традиционного блюда американской кухни — от Джона Франке, шеф-консультанта ресторана Coyote Ugly.

Вам понадобится:

Индейка целая — 5 кг

Сахар — 120 г

Соль — 10 ч. л.

Вода питьевая — 4–4,5 л

Морковь — 100 г

Лук — 200 г

Корица — 1 палочка

Лавровый лист — 1 шт.

Семена кориандра — 30 шт.

Перец черный молотый — 1 ч. л.

Апельсин — 1 шт.

Гвоздика — 10 шт.

Чеснок — 1 головка

Орехи пекан — 200 г

Корица молотая — 1 щепотка

Сливочное масло — 100 г

Кленовый сироп — 8 ст. л.

Приготовление:

Залить сахар и соль кипятком (1 л), размешать до растворения кристаллов. Добавить кориандр, корицу, лавровый лист. Влить еще 3–3,5 литра холодной воды, добавить тонко нарезанные лук и морковь. Индейку нужно целиком погрузить в получившийся рассол. Для этого понадобится большая емкость или плотный пакет без отверстий. Чтобы птица получилась сочной, ее нужно выдержать в растворе 1–3 дня при температуре от 0 до +5 ℃. Потом вынуть индейку из рассола и промокнуть бумажными полотенцами. Хорошо вымытый апельсин опустить в кипяток на 2–3 минуты, затем воткнуть в его кожуру бутоны гвоздики. Чеснок разрезать пополам поперек головки. Апельсин и чеснок поместить внутрь птицы. Зашить отверстие нитками или закрепить деревянными зубочистками. Размягчить сливочное масло, так чтобы оно не изменило цвет и не стало жидким, добавить молотый перец, перемешать. Застелить противень фольгой, так чтобы концами можно было свободно завернуть индейку. Положить птицу на спинку, грудку густо смазать маслом и немного масла заложить под кожу. Обернуть индейку фольгой, чтобы под ней оставался воздух. Поставить птицу в разогретую до 220 ℃ духовку на 40 минут. Затем уменьшить жар до 180 ℃ и оставить на три часа (для птицы весом 6–7 кг нужно 4–4,5 часа, для более крупной — до 6 часов). В середине процесса запекания достать индейку и еще раз смазать грудку оставшимся сливочным маслом. Смешать дробленые орехи пекан, 4 ст. л. кленового сиропа, щепотку корицы и щепотку соли с 1 ст. л. воды. Выложить полученную смесь на пергамент и запекать в духовке с индейкой при 220 ℃ в течение 10–15 минут. В готовую смесь добавить еще 4 ст. л. кленового сиропа. В конце запекания развернуть фольгу, чтобы индейка была открыта, и обмазать птицу ореховой смесью. Увеличить температуру до 230 ℃ и готовить еще 30 минут до образования румяной корочки.