7 правил семейного бранча
Выберите время правильно. Бранчем называют прием, который проводят между завтраком и ланчем. Отсюда и название: первые буквы берутся от слова «breakfast» («завтрак»), остальная часть — от слова «lunch» («ланч»). Идеальное время для бранча — 11-12 часов дня.
Определитесь с выбором одежды. Не требуйте от гостей соблюдения дресс-кода и сами не переусердствуйте с нарядом. Моветоном во внешнем виде будет много косметики на лице, вечерняя прическа, дорогие украшения и туфли на шпильке.
Устройте бранч дома. Не мучайтесь над экзотическим меню, подготовка стола должна занять у вас минимум времени. Основная цель бранча — это общение. К столу можно подать бекон или сосиски, яйца, рыбу или тушеное мясо, блинчики с разными начинками в специальных креманках, овощи и, конечно, булочки, масло, сыр.
Подумайте о напитках. Прекрасно подойдут кофе, чай, соки. В зависимости от настроения и ситуации можно предложить выпить вина. Бранч не предполагает крепких спиртных напитков. Исключение, как говорилось выше, — легкие вина и коктейли, но и их количество должно быть в меру. Иначе бранч сулит плавно перейти в ланч, а затем в ужин и ночную вечеринку.
Бранч должен закончиться до 16 часов. Примерная его продолжительность — два часа. Это время должны чувствовать как хозяева, так и гости. На ланч лучше переместиться в другое место, например, в ресторан, чтобы не отягощать хозяйку дополнительными домашними хлопотами.
Организуйте семейный бранч с детьми. Встреча всей семьи и друзей — это хороший повод повеселиться и поиграть. Странно смотрятся семейные обеды, на которых взрослые заняты своими разговорами, а дети ходят как неприкаянные. По такому случаю лучше отдать предпочтение семейному ресторану, где есть анимация. Тогда вы сможете вдоволь пообщаться с друзьями и родственниками, не отвлекаясь на просьбы ребенка.
Заранее подумайте о способе оплаты. Если хотите отдохнуть после рабочей недели или бурной субботы, организуйте бранч в ресторане. Есть множество преимуществ проведения таких семейных встреч. Нет надобности продумывать меню, убирать со стола, думать о развлечении гостей и ждать, когда все разойдутся. Существует лишь одна проблема проведения бранча большой компанией в ресторане — это оплата счета, особенно если кто-то из членов семьи или друзей заказал дорогую бутылку шампанского. В этом случае не нужно стесняться оплачивать только то, что вы заказали, но не забудьте о налоге и чаевых. Для этого умножьте свой счет на 1,3 — и получится нужная сумма.
Фото: shutterstock/vostock, instagram Марии Буше @mariiboucher