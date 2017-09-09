Бранч объединяет завтрак и обед, а еще это больше повод для общения, чем прием пищи. Разберемся с экспертом по этикету, как его провести.

Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса по всем видам этикета

Выберите время правильно. Бранчем называют прием, который проводят между завтраком и ланчем. Отсюда и название: первые буквы берутся от слова «breakfast» («завтрак»), остальная часть — от слова «lunch» («ланч»). Идеальное время для бранча — 11-12 часов дня. Определитесь с выбором одежды. Не требуйте от гостей соблюдения дресс-кода и сами не переусердствуйте с нарядом. Моветоном во внешнем виде будет много косметики на лице, вечерняя прическа, дорогие украшения и туфли на шпильке. Устройте бранч дома. Не мучайтесь над экзотическим меню, подготовка стола должна занять у вас минимум времени. Основная цель бранча — это общение. К столу можно подать бекон или сосиски, яйца, рыбу или тушеное мясо, блинчики с разными начинками в специальных креманках, овощи и, конечно, булочки, масло, сыр.

Подумайте о напитках. Прекрасно подойдут кофе, чай, соки. В зависимости от настроения и ситуации можно предложить выпить вина. Бранч не предполагает крепких спиртных напитков. Исключение, как говорилось выше, — легкие вина и коктейли, но и их количество должно быть в меру. Иначе бранч сулит плавно перейти в ланч, а затем в ужин и ночную вечеринку. Бранч должен закончиться до 16 часов. Примерная его продолжительность — два часа. Это время должны чувствовать как хозяева, так и гости. На ланч лучше переместиться в другое место, например, в ресторан, чтобы не отягощать хозяйку дополнительными домашними хлопотами.

Организуйте семейный бранч с детьми. Встреча всей семьи и друзей — это хороший повод повеселиться и поиграть. Странно смотрятся семейные обеды, на которых взрослые заняты своими разговорами, а дети ходят как неприкаянные. По такому случаю лучше отдать предпочтение семейному ресторану, где есть анимация. Тогда вы сможете вдоволь пообщаться с друзьями и родственниками, не отвлекаясь на просьбы ребенка. Заранее подумайте о способе оплаты. Если хотите отдохнуть после рабочей недели или бурной субботы, организуйте бранч в ресторане. Есть множество преимуществ проведения таких семейных встреч. Нет надобности продумывать меню, убирать со стола, думать о развлечении гостей и ждать, когда все разойдутся. Существует лишь одна проблема проведения бранча большой компанией в ресторане — это оплата счета, особенно если кто-то из членов семьи или друзей заказал дорогую бутылку шампанского. В этом случае не нужно стесняться оплачивать только то, что вы заказали, но не забудьте о налоге и чаевых. Для этого умножьте свой счет на 1,3 — и получится нужная сумма.