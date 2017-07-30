По правилам этикета есть на рабочем месте строго запрещено и большим начальникам, и рядовым сотрудникам. Эксперт Passion.ru рассказывает, как правильно организовать питание в офисе, чтобы соблюсти приличия и не раздражать коллег. Все мы люди, и в течение рабочего дня хотим чего-нибудь перекусить. О правилах еды в офисе Passon.ru рассказала наш эксперт Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса.

Помимо того что есть на рабочем месте не позволяют правила этикета (статус сотрудника здесь роли не играет), это еще может сильно раздражать ваших коллег. Рассказываем, как избежать конфуза и какие послабления возможны, чтобы все были довольны.

Правило № 1

Если вы сотрудник серьезной компании и имеете желание строить бизнес-карьеру, то есть на рабочем месте совершенно неприемлемо. Это касается и напитков: чай, кофе лучше пить в кафе поблизости или столовой в бизнес-центре. Правда, это правило имеет послабление для среднестатистического сотрудника компании — чай или кофе он может пить у себя за рабочим столом.

Правило № 2

Мы живем не в Японии, и ланч-боксы также не соответствуют имиджу делового человека. Да, возможны исключения, когда человек придерживается какой-то определенной диеты и не может себе позволить питание в общественных местах. В данном случае будет допустимо хранить боксы в сумке-холодильнике. Но открывать боксы с едой следует только в специально отведенных местах: на кухне, если она присутствует в офисе, или в столовой. Неприемлемо, чтобы запах еды присутствовал в рабочей зоне и сопровождал делового человека. Поэтому будьте аккуратны, выбирая продукты себе на обед.