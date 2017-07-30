По правилам этикета есть на рабочем месте строго запрещено и большим начальникам, и рядовым сотрудникам. Эксперт Passion.ru рассказывает, как правильно организовать питание в офисе, чтобы соблюсти приличия и не раздражать коллег. Все мы люди, и в течение рабочего дня хотим чего-нибудь перекусить. О правилах еды в офисе Passon.ru рассказала наш эксперт Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса.
Марии Буше (Marii Boucher)
директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса

Помимо того что есть на рабочем месте не позволяют правила этикета (статус сотрудника здесь роли не играет), это еще может сильно раздражать ваших коллег. Рассказываем, как избежать конфуза и какие послабления возможны, чтобы все были довольны.

Правило № 1

Если вы сотрудник серьезной компании и имеете желание строить бизнес-карьеру, то есть на рабочем месте совершенно неприемлемо. Это касается и напитков: чай, кофе лучше пить в кафе поблизости или столовой в бизнес-центре. Правда, это правило имеет послабление для среднестатистического сотрудника компании — чай или кофе он может пить у себя за рабочим столом.

Правило № 2

Мы живем не в Японии, и ланч-боксы также не соответствуют имиджу делового человека. Да, возможны исключения, когда человек придерживается какой-то определенной диеты и не может себе позволить питание в общественных местах. В данном случае будет допустимо хранить боксы в сумке-холодильнике. Но открывать боксы с едой следует только в специально отведенных местах: на кухне, если она присутствует в офисе, или в столовой. Неприемлемо, чтобы запах еды присутствовал в рабочей зоне и сопровождал делового человека. Поэтому будьте аккуратны, выбирая продукты себе на обед.

Правило № 3

Вам очень повезло, если в офисе есть кухня. Тогда вы можете приносить продукты и даже совершать минимальные действия по приготовлению еды. При этом важно не доставлять дискомфорт вашим коллегам. Старайтесь избегать продуктов с очень резким запахом, соблюдать элементарные правила вежливости и поведения в местах общего пользования, не забывайте убирать за собой. И, конечно же, не стоит с разогретой едой идти на свое рабочее место и там есть.

Правило № 4

Воспользуйтесь возможностью перекусить вне офиса. Если хотите позвать коллегу с собой на бизнес-ланч, нужно сразу прояснить, как вы будете платить, потому что здесь действует стандартное правило делового этикета: кто приглашает, тот и платит. Если же каждый платит сам за себя, то помните о возможности заказать раздельные счета, это спасет вас от неловкой ситуации в конце обеда, когда придется высчитывать, кто сколько должен заплатить. Давать официанту чаевые за ланч необязательно, но если вам понравилось обслуживание и еда — желательно. Это минимум 10 % от суммы счета, как принято в нашей стране.

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