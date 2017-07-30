Школа этикета: почему нельзя есть на рабочем месте
По правилам этикета есть на рабочем месте строго запрещено и большим начальникам, и рядовым сотрудникам. Эксперт Passion.ru рассказывает, как правильно организовать питание в офисе, чтобы соблюсти приличия и не раздражать коллег. Все мы люди, и в течение рабочего дня хотим чего-нибудь перекусить. О правилах еды в офисе Passon.ru рассказала наш эксперт Марии Буше (Marii Boucher), директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса.
Марии Буше (Marii Boucher)
директор Австрийской Высшей Школы Этикета, специалист международного класса