Алкогольный этикет: 13 правил от сомелье
Правило №1
Серьезное застолье обычно начинается с аперитива. В дорогом ресторане вам почти наверняка предложат шампанское или другое игристое, но в целом аперитивом может быть почти любой напиток — от коктейля (кстати, ни в коем случае не высасывайте через соломинку все до капли, чтобы не создавать посторонних звуков) до крепленых вин, которые в этом случае подаются очень холодными, а то и со льдом. Обычно официант предлагает напитки еще до того, как вы открыли меню, а в некоторых случаях это может сделать даже администратор, передав пожелания официанту. Впрочем, торопиться вас никто не заставляет, иначе, не глядя заказав по бокальчику шампанского в пафосном ресторане, вы на стадии аперитива можете обнаружить, что немалая часть планируемого бюджета уже потрачена.
Правило №2
Помимо аперитива, рекомендуется заказывать воду. В противном случае вместо нее вы начнете пить алкоголь, что не только неэстетично, но и чревато опьянением. Особенно в свете того, что он не утоляет жажду, а напротив, обезвоживает организм. Именно в этом, кстати, и заключаются жестокость и цинизм в песне про «15 человек на сундук мертвеца», в которой провинившихся пиратов высадили на необитаемый остров умирать без воды, но с ромом.
Правило №3
Основной заказ. Когда-то выбор напитков был уделом исключительно мужчин, но сейчас это неактуально. Впрочем, даже если женщина хорошо разбирается в алкоголе, в качестве жеста доверия она вполне может доверить выбор кавалеру. Если собирается большая компания, решение часто принимается коллегиально, либо каждый заказывает алкоголь сам. Кстати, если кто-то опаздывает, ждать принято не более четверти часа. После этого присутствующие свободны об обязательств в отношении непунктуальных товарищей и могут спокойно заказывать и еду, и алкоголь.
Правило №4
Если вас пригласили, нетактично выбирать самые дорогие напитки, даже если статус приглашающей стороны подразумевает такую возможность. Конечно, в особо помпезных ресторанах встречается так называемое женское меню, где цены вообще не указаны, но это скорее исключение, чем правило. Не стоит злоупотреблять и количеством, даже если вы понимаете, что опьянение вам не грозит, — вы пришли на ужин, а не на пьянку.
Кроме того, в случаях, когда приглашающая сторона заранее извещает о том, чем будет угощать, этикет предполагает, что выбор может быть сделан без учета пожеланий остальных. Например, вполне допустимо пригласить на «бокальчик шампанского», «пинту пива» или «драм виски».