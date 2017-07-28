Наш эксперт знает все про алкогольный этикет в современном обществе и делится своими знаниями с читательницами Passion.ru.

Правило №1

Серьезное застолье обычно начинается с аперитива. В дорогом ресторане вам почти наверняка предложат шампанское или другое игристое, но в целом аперитивом может быть почти любой напиток — от коктейля (кстати, ни в коем случае не высасывайте через соломинку все до капли, чтобы не создавать посторонних звуков) до крепленых вин, которые в этом случае подаются очень холодными, а то и со льдом. Обычно официант предлагает напитки еще до того, как вы открыли меню, а в некоторых случаях это может сделать даже администратор, передав пожелания официанту. Впрочем, торопиться вас никто не заставляет, иначе, не глядя заказав по бокальчику шампанского в пафосном ресторане, вы на стадии аперитива можете обнаружить, что немалая часть планируемого бюджета уже потрачена.

Правило №2

Помимо аперитива, рекомендуется заказывать воду. В противном случае вместо нее вы начнете пить алкоголь, что не только неэстетично, но и чревато опьянением. Особенно в свете того, что он не утоляет жажду, а напротив, обезвоживает организм. Именно в этом, кстати, и заключаются жестокость и цинизм в песне про «15 человек на сундук мертвеца», в которой провинившихся пиратов высадили на необитаемый остров умирать без воды, но с ромом.

Правило №3