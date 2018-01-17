Омлет, яйцо всмятку, яичница — далеко не все, что можно приготовить из яиц. Шеф-повара известных ресторанов делятся с нашими читательницами необыкновенными, можно сказать даже изысканными, рецептами.

Яйца пашот с пюре из авокадо

от ресторана Moregrill

(1 порция)

Вам понадобится:

  • Помидоры узбекские — 55 г
  • Базилик — 1 г
  • Масло кинзы — 2 г
  • Панкейки — 60 г
  • Пюре авокадо — 35 г
  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Соль — 1 г
  • Перец черный — 1 г
  • Айоли апельсин-кимчи — 20 г

Для панкейков:

  • Яйцо куриное — 2 шт.
  • Молоко 3,2% — 440 г
  • Мука в/с — 300 г
  • Дрожжи сухие — 2 г
  • Сахарный песок — 130 г
  • Масло растительное — 90 г
  • Соль — 5 г
  • Разрыхлитель для теста — 7 г

Приготовление:

В небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца, перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и снова перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.

Для пюре из авокадо:

  • Авокадо — 200 г
  • Сок лайма — 3 г
  • Кинза — 1 г
  • Масло кинзы — 20 г
  • Соль — 1 г
  • Перец — 1 г
  • Оливковое масло — 20 г

Авокадо протираем через сито. Солим, перчим, добавляем сок лайма.

Способ приготовления яйца пашот:

В кипящей подсоленной воде с добавлением уксуса закручиваем воронку и разбиваем яйцо. Варим 1 минуту. На панкейки выкладываем помидоры, нарезанные слайсами, солим, перчим, поливаем оливковым маслом, затем выкладываем пюре из авокадо, делаем углубление и помещаем яйцо пашот.

Яйца в вине

Кафе-пекарня «Хлебная Лавка»

Вам понадобится:

  • Вино красное полусладкое — 200 г
  • Яйца — 2 шт.
  • Хлеб медовый — 20 г
  • Салат романо — 50 г
  • Сливочное масло — 30 г
  • Сыр Шавру — 15 г
  • Укроп — 5 г
  • Сахар — 20 г
  • Соль, перец по вкусу

Способ приготовления:

Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты. Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине. Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд. 50 г красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции. На тарелку на листы салата романо выложить яйца, полить, сверху украсить соусом и выложить кнелю из сыра Шавру. Сверху декорировать корочкой медового хлеба и укропом.

Яйца «Орсини»

От ресторана «Жеральдин»

Вам понадобится:

  • Куриное яйцо — 2 шт.
  • Соль — по вкусу
  • Пармезан — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 капля
  • Зелень — по вкусу

Способ приготовления:

Белки отделить от желтков. Взбить белки с солью и лимонным соком до состояния густой пены. Выложить на порционную сковородку взбитые белки в виде высокой горки. Сделать небольшое углубление сверху и посыпать тертым пармезаном. Выпекать при температуре 180 градусов 5 минут. Достать белки и в углубления аккуратно положить желтки, запекать ещё 3 минуты. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.