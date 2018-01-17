8 необычных блюд из яиц, которыми вы сможете удивить гостей
Яйца пашот с пюре из авокадо
от ресторана Moregrill
(1 порция)
Вам понадобится:
- Помидоры узбекские — 55 г
- Базилик — 1 г
- Масло кинзы — 2 г
- Панкейки — 60 г
- Пюре авокадо — 35 г
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Соль — 1 г
- Перец черный — 1 г
- Айоли апельсин-кимчи — 20 г
Для панкейков:
- Яйцо куриное — 2 шт.
- Молоко 3,2% — 440 г
- Мука в/с — 300 г
- Дрожжи сухие — 2 г
- Сахарный песок — 130 г
- Масло растительное — 90 г
- Соль — 5 г
- Разрыхлитель для теста — 7 г
Приготовление:
В небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца, перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и снова перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки.
Для пюре из авокадо:
- Авокадо — 200 г
- Сок лайма — 3 г
- Кинза — 1 г
- Масло кинзы — 20 г
- Соль — 1 г
- Перец — 1 г
- Оливковое масло — 20 г
Авокадо протираем через сито. Солим, перчим, добавляем сок лайма.
Способ приготовления яйца пашот:
В кипящей подсоленной воде с добавлением уксуса закручиваем воронку и разбиваем яйцо. Варим 1 минуту. На панкейки выкладываем помидоры, нарезанные слайсами, солим, перчим, поливаем оливковым маслом, затем выкладываем пюре из авокадо, делаем углубление и помещаем яйцо пашот.
Яйца в вине
Кафе-пекарня «Хлебная Лавка»
Вам понадобится:
- Вино красное полусладкое — 200 г
- Яйца — 2 шт.
- Хлеб медовый — 20 г
- Салат романо — 50 г
- Сливочное масло — 30 г
- Сыр Шавру — 15 г
- Укроп — 5 г
- Сахар — 20 г
- Соль, перец по вкусу
Способ приготовления:
Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты. Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине. Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд. 50 г красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции. На тарелку на листы салата романо выложить яйца, полить, сверху украсить соусом и выложить кнелю из сыра Шавру. Сверху декорировать корочкой медового хлеба и укропом.
Яйца «Орсини»
От ресторана «Жеральдин»
Вам понадобится:
- Куриное яйцо — 2 шт.
- Соль — по вкусу
- Пармезан — по вкусу
- Лимонный сок — 1 капля
- Зелень — по вкусу
Способ приготовления:
Белки отделить от желтков. Взбить белки с солью и лимонным соком до состояния густой пены. Выложить на порционную сковородку взбитые белки в виде высокой горки. Сделать небольшое углубление сверху и посыпать тертым пармезаном. Выпекать при температуре 180 градусов 5 минут. Достать белки и в углубления аккуратно положить желтки, запекать ещё 3 минуты. Готовое блюдо украсить свежей зеленью.