Омлет, яйцо всмятку, яичница — далеко не все, что можно приготовить из яиц. Шеф-повара известных ресторанов делятся с нашими читательницами необыкновенными, можно сказать даже изысканными, рецептами.

Яйца пашот с пюре из авокадо от ресторана Moregrill (1 порция) Вам понадобится: Помидоры узбекские — 55 г

Базилик — 1 г

Масло кинзы — 2 г

Панкейки — 60 г

Пюре авокадо — 35 г

Яйцо куриное — 2 шт.

Соль — 1 г

Перец черный — 1 г

Айоли апельсин-кимчи — 20 г Для панкейков: Яйцо куриное — 2 шт.

Молоко 3,2% — 440 г

Мука в/с — 300 г

Дрожжи сухие — 2 г

Сахарный песок — 130 г

Масло растительное — 90 г

Соль — 5 г

Разрыхлитель для теста — 7 г Приготовление: В небольшом количестве молока растворяем соль, сахар, добавляем разведенные дрожжи, перемешиваем смесь, соединяем с остальным молоком, подогретым до 35-40 градусов. Добавляем муку, яйца, перемешиваем до однородной массы, вводим растительное масло и снова перемешиваем. Затем оставляем тесто в теплом месте (25-35 градусов) примерно на 3-4 часа. В процессе брожения обминаем тесто. Обжариваем на растительном масле до золотистой корочки. Для пюре из авокадо: Авокадо — 200 г

Сок лайма — 3 г

Кинза — 1 г

Масло кинзы — 20 г

Соль — 1 г

Перец — 1 г

Оливковое масло — 20 г Авокадо протираем через сито. Солим, перчим, добавляем сок лайма. Способ приготовления яйца пашот: В кипящей подсоленной воде с добавлением уксуса закручиваем воронку и разбиваем яйцо. Варим 1 минуту. На панкейки выкладываем помидоры, нарезанные слайсами, солим, перчим, поливаем оливковым маслом, затем выкладываем пюре из авокадо, делаем углубление и помещаем яйцо пашот. Яйца в вине Кафе-пекарня «Хлебная Лавка»

Вам понадобится: Вино красное полусладкое — 200 г

Яйца — 2 шт.

Хлеб медовый — 20 г

Салат романо — 50 г

Сливочное масло — 30 г

Сыр Шавру — 15 г

Укроп — 5 г

Сахар — 20 г

Соль, перец по вкусу Способ приготовления: Для приготовления яиц пашот в кипящее красное вино добавить пару капель столового уксуса, для лучшего свертывания белка, размешать, сделать воронку, мешать около минуты. Затем разбить яйцо и варить 4 минуты в вине. Листья салата бланшировать в кипящей воде 10 секунд, затем обжарить на сковороде на сливочном масле 30 секунд. 50 г красного вина выпарить, добавить чайную ложку сахара, выпарить и затянуть сливочным маслом для получения однородной консистенции. На тарелку на листы салата романо выложить яйца, полить, сверху украсить соусом и выложить кнелю из сыра Шавру. Сверху декорировать корочкой медового хлеба и укропом. Яйца «Орсини» От ресторана «Жеральдин»