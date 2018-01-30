Хорошо, что сегодня можно купить любые овощи и зелень и побаловать себя витаминами, которых так не хватает темной и суровой зимой. Passion.ru подготовил для вас подборку витаминных салатов, которые обязательно помогут вам пережить холодное время года.

Русико Шаматава, шеф-повар ресторанов «ДжонДжоли»

Овощной салат с зеленью Вам понадобится: Огурцы – 100 г

Помидоры салатные – 100 г

Базилик фиолетовый (листья) – 2 г

Кинза (со стеблями) – 5 г

Петрушка (со стеблями) –2 г

Лук красный – 15 г

Перец зеленый острый стручковый (без семян) –5 г

Соль каменная – 2 г

Масло растительное – 10 мл

Приготовление: Огурцы нарезать полукольцами толщиной 0,5 см. Помидоры – крупными дольками (толщиной 1,5–2 см). Базилик, кинзу и петрушку крупно порубить ножом (0,3–0,6 см). Лук нарезать полукольцами толщиной 0,2 см. Перец зеленый стручковый нарезать поперек полукольцами толщиной 0,2 см. В миске смешать помидоры, огурцы, зелень, лук и перец. Посолить, все перемешать. Выложить салат горкой в тарелку и полить растительным маслом. Если вы любите орехи, то можно измельчить их, например, грецкие, и посыпать ими овощи — вот вам вторая вариация салата овощного. Салат с имеретинским сыром и яйцом пашот Вам понадобится: Сыр имеретинский – 40 г

Петрушка – 3 г

Базилик фиолетовый – 3 г

Кинза – 3 г

Укроп – 3 г

Шпинат – 5 г

Помидоры бакинские – 60 г

Огурцы бакинские – 50 г

Сок лайма (фреш) – 5 г

Оливковое масло – 10 г

Соль каменная – 1 г

Яйцо – 1 шт.

Приготовление: Имеретинский сыр нарезать кубиками 1 х 1 см. Ошпарить нарезанный сыр горячей водой (2 сек.) и обсушить салфеткой. Помидоры бакинские нарезать крупными дольками толщиной 1,5–2 см. Огурцы нарезать кружками поперек под прямым углом (толщиной 0,2–0,3 см). В миске смешать листья петрушки, кинзы, базилика (длина до 3,5 см), укропа и шпината (фрагменты до 5 х 5 см). Отдельно смешать помидоры, огурцы и имеретинский сыр. Посолить, заправить оливковым маслом и соком лайма. Перемешать и добавить 1/2 часть смеси свежей зелени, опять аккуратно перемешать и выложить горкой в центр тарелки (сыр должен быть сверху). Посыпать салат оставшейся зеленью. Приготовить яйцо пашот и теплым выложить на тарелку рядом с салатом. Салат из спелых томатов с красным луком и соусом на основе мацони Вам понадобится: Томаты розовые сладкие – 250 г

Соль каменная – 1,5 г

Лук красный – 5 г

Кинза (листья) – 5 г

Мацони – 60 мл

Аджика зеленая – 10 мл

Приготовление: Томаты нарезать крупными дольками толщиной 2–2,5 см. Лук красный нарезать полукольцами толщиной 0,1–0,2 см. Приготовить соус на основе мацони. В миске смешать мацони с зеленой аджикой, посолить (1 г). Все перемешать до однородной массы и вкуса. На дно тарелки выложить 10 мл соуса (1/6 от общего количества), распределив его по всей окружности дна. Поверх выложить помидоры, посолить (0,5 г). Центр салата полить оставшимся соусом, поверх посыпать красным луком и листьями свежей кинзы. Салат из запеченных овощей с зеленью

Помидор, болгарский перец и кабачок запечь на гриле (гриль-сквороде). Готовые овощи нарезать произвольно. Лук красный нарезать кубиком 0,2 х 0,2 см. Чеснок, половину базилика и кинзу мелко порубить ножом. Микс овощей гриль смешать в миске с рубленой зеленью и красным луком. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить, перемешать. Выложить салат горкой в тарелку, украсить листьями базилика. Три вида томатов с имеретинским сыром Вам понадобится: Помидоры салатные розовые – 80 г

Помидоры черри – 30 г

Помидоры бакинские – 80 г

Соль каменная – 1,5 г

Тархун – 5 г

Базилик фиолетовый – 6 г

Оливковое масло – 10 мл

Сыр имеретинский – 120 г