5 витаминных салатов, которые спасут от простуды
Овощной салат с зеленью
Вам понадобится:
- Огурцы – 100 г
- Помидоры салатные – 100 г
- Базилик фиолетовый (листья) – 2 г
- Кинза (со стеблями) – 5 г
- Петрушка (со стеблями) –2 г
- Лук красный – 15 г
- Перец зеленый острый стручковый (без семян) –5 г
- Соль каменная – 2 г
- Масло растительное – 10 мл
Приготовление:
Огурцы нарезать полукольцами толщиной 0,5 см. Помидоры – крупными дольками (толщиной 1,5–2 см). Базилик, кинзу и петрушку крупно порубить ножом (0,3–0,6 см). Лук нарезать полукольцами толщиной 0,2 см. Перец зеленый стручковый нарезать поперек полукольцами толщиной 0,2 см. В миске смешать помидоры, огурцы, зелень, лук и перец. Посолить, все перемешать. Выложить салат горкой в тарелку и полить растительным маслом. Если вы любите орехи, то можно измельчить их, например, грецкие, и посыпать ими овощи — вот вам вторая вариация салата овощного.
Салат с имеретинским сыром и яйцом пашот
Вам понадобится:
- Сыр имеретинский – 40 г
- Петрушка – 3 г
- Базилик фиолетовый – 3 г
- Кинза – 3 г
- Укроп – 3 г
- Шпинат – 5 г
- Помидоры бакинские – 60 г
- Огурцы бакинские – 50 г
- Сок лайма (фреш) – 5 г
- Оливковое масло – 10 г
- Соль каменная – 1 г
- Яйцо – 1 шт.
Приготовление:
Имеретинский сыр нарезать кубиками 1 х 1 см. Ошпарить нарезанный сыр горячей водой (2 сек.) и обсушить салфеткой. Помидоры бакинские нарезать крупными дольками толщиной 1,5–2 см. Огурцы нарезать кружками поперек под прямым углом (толщиной 0,2–0,3 см). В миске смешать листья петрушки, кинзы, базилика (длина до 3,5 см), укропа и шпината (фрагменты до 5 х 5 см). Отдельно смешать помидоры, огурцы и имеретинский сыр. Посолить, заправить оливковым маслом и соком лайма. Перемешать и добавить 1/2 часть смеси свежей зелени, опять аккуратно перемешать и выложить горкой в центр тарелки (сыр должен быть сверху). Посыпать салат оставшейся зеленью. Приготовить яйцо пашот и теплым выложить на тарелку рядом с салатом.
Салат из спелых томатов с красным луком и соусом на основе мацони
Вам понадобится:
- Томаты розовые сладкие – 250 г
- Соль каменная – 1,5 г
- Лук красный – 5 г
- Кинза (листья) – 5 г
- Мацони – 60 мл
- Аджика зеленая – 10 мл
Приготовление:
Томаты нарезать крупными дольками толщиной 2–2,5 см. Лук красный нарезать полукольцами толщиной 0,1–0,2 см. Приготовить соус на основе мацони. В миске смешать мацони с зеленой аджикой, посолить (1 г). Все перемешать до однородной массы и вкуса. На дно тарелки выложить 10 мл соуса (1/6 от общего количества), распределив его по всей окружности дна. Поверх выложить помидоры, посолить (0,5 г). Центр салата полить оставшимся соусом, поверх посыпать красным луком и листьями свежей кинзы.
Салат из запеченных овощей с зеленью
Помидор, болгарский перец и кабачок запечь на гриле (гриль-сквороде). Готовые овощи нарезать произвольно. Лук красный нарезать кубиком 0,2 х 0,2 см. Чеснок, половину базилика и кинзу мелко порубить ножом. Микс овощей гриль смешать в миске с рубленой зеленью и красным луком. Заправить салат оливковым маслом, посолить, поперчить, перемешать. Выложить салат горкой в тарелку, украсить листьями базилика.
Три вида томатов с имеретинским сыром
Вам понадобится:
- Помидоры салатные розовые – 80 г
- Помидоры черри – 30 г
- Помидоры бакинские – 80 г
- Соль каменная – 1,5 г
- Тархун – 5 г
- Базилик фиолетовый – 6 г
- Оливковое масло – 10 мл
- Сыр имеретинский – 120 г
Приготовление:
Сыр имеретинский нарезать кубиками 1,5 х 1,5 см. Помидоры бакинские нарезать крупными дольками толщиной 2–2,5 см. Розовые салатные помидоры нарезать кружками толщиной 0,5–0,7 см. Томаты черри – на четвертинки по месту крепления плодоножки. На дно тарелки выложить кружки розовых салатных томатов, посолить (0,5 г соли). В миску положить мелко порубленные тархун и базилик (по 5 г), влить оливковое масло, перемешать. Положить в миску имеретинский сыр, томаты черри и бакинские помидоры. Посолить (1 г), все аккуратно перемешать и выложить горкой на кружки розовых салатных томатов. Украсить салат листьями базилика.