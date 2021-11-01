Продукт недели: яблоки

Продукт недели: яблокиРассказываем о полезных свойствах привычных нам сезонных продуктов.
5 интересных фактов о яблоках
Вы удивитесь, но родина яблок вовсе не Россия и даже не Китай. Считается, что впервые они появились в Казахстане, а точнее, на той территории, на которой сейчас располагается это государство. Кстати, город Алма-Ата (она же Алматы) буквально переводится как «отец яблок».
В России яблоки обожают и уважают. Этот фрукт не раз становился героем русских сказок и любовно назывался «наливным» и «молодильным». Более того, яблоневые сады в цвету — один из символов нашей страны. Однако самый большой урожай собирают отнюдь не у нас, а в Китае, где этот продукт пользуется не меньшим почетом.
В мире на сегодняшний день существует не менее 7000 сортов, и с каждым годом благодаря стараниям селекционеров это число увеличивается. Однако для продажи используется не больше сотни разновидностей — все остальные выращиваются исключительно в декоративных целях.
Общая площадь яблоневых садов на планете сейчас составляет около 5 миллионов гектаров.
Если верить народной медицине, то желтые яблоки нужно есть для укрепления иммунитета, красные — для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы, а зеленые — для укрепления зубов и десен. Подтверждают пользу этого фрукта и ученые, и врачи: регулярное употребление этого продукта снижает риск инфарктов и инсультов, улучшает работу сердца, помогает держать под контролем холестерин. А еще в яблоках много пектина и клетчатки, что очень полезно для пищеварения. Однако людям, страдающим от гастрита, от употребления этих фруктов в свежем виде лучше воздержаться.
Картофельная вафля со слабосоленым лососем и гуакамоле из печеного яблока
Рецепт от шеф-повара Андрея Колодяжного, винный гастробар Blush
Фото: архив пресс-служб
Что нужно:
Для вафель:
- 200 г пшеничной муки
- 60 мл растопленного сливочного масла
- 4 белка
- 2 желтка
- 100 г сметаны
Для маринованной репы:
- ½ репы
- 15 мл малинового уксуса
- 10 г тростникового сахара
Для яблочного гуакамоле:
- 30 г пюре зеленого яблока
- 70 г классического гуакамоле
Для подачи:
- 50 г слабосоленого лосося
- 3 г микрозелени для украшения
Как приготовить:
Шаг 1. Делаем вафли: смешайте все ингредиенты, кроме белков. Белки взбейте в плотную пену и аккуратно подмешайте лопаткой вручную к тесту. Уберите тесто в холодильник на 40 минут. Выпекайте в вафельнице до готовности.
Шаг 2. Репу нарежьте тонкими слайсами и замаринуйте на 30 минут в смеси малинового уксуса и сахара.
Шаг 3. Перемешайте классический гуакамоле, приготовленный из мятого авокадо с добавлением сока лайма и перца чили, с пюре из зеленого яблока.
Шаг 4. На готовую вафлю выложите яблочный гуакамоле, слайсы маринованной репы и нарезанный ломтиками лосось. Украсьте микрозеленью.
Фото: freepik