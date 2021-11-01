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Продукт недели: яблоки

Рассказываем о полезных свойствах привычных нам сезонных продуктов.
К наступлению холодов выбор сезонных фруктов в магазинах становится заметно меньше, однако яблоки нам доступны круглогодично. И этот продукт — поистине уникальный: он знаком нам с самого детства, но от этого не стал менее вкусным. И в период пандемии, когда все мы так сильно нуждаемся в витаминах, редакция Passion.ru решила вспомнить, чем так полезны яблоки, и назначила их продуктом недели. Читайте до конца — вас ждет очень интересный рецепт (и это не шарлотка).
Продукт недели: яблоки

5 интересных фактов о яблоках

  • Вы удивитесь, но родина яблок вовсе не Россия и даже не Китай. Считается, что впервые они появились в Казахстане, а точнее, на той территории, на которой сейчас располагается это государство. Кстати, город Алма-Ата (она же Алматы) буквально переводится как «отец яблок».

  • В России яблоки обожают и уважают. Этот фрукт не раз становился героем русских сказок и любовно назывался «наливным» и «молодильным». Более того, яблоневые сады в цвету — один из символов нашей страны. Однако самый большой урожай собирают отнюдь не у нас, а в Китае, где этот продукт пользуется не меньшим почетом.

  • В мире на сегодняшний день существует не менее 7000 сортов, и с каждым годом благодаря стараниям селекционеров это число увеличивается. Однако для продажи используется не больше сотни разновидностей — все остальные выращиваются исключительно в декоративных целях.

  • Общая площадь яблоневых садов на планете сейчас составляет около 5 миллионов гектаров.

  • Если верить народной медицине, то желтые яблоки нужно есть для укрепления иммунитета, красные — для сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы, а зеленые — для укрепления зубов и десен. Подтверждают пользу этого фрукта и ученые, и врачи: регулярное употребление этого продукта снижает риск инфарктов и инсультов, улучшает работу сердца, помогает держать под контролем холестерин. А еще в яблоках много пектина и клетчатки, что очень полезно для пищеварения. Однако людям, страдающим от гастрита, от употребления этих фруктов в свежем виде лучше воздержаться.

Картофельная вафля со слабосоленым лососем и гуакамоле из печеного яблока

Рецепт от шеф-повара Андрея Колодяжного, винный гастробар Blush

Продукт недели: яблоки

Фото: архив пресс-служб

Что нужно:

Для вафель:

Для маринованной репы:

  • ½ репы
  • 15 мл малинового уксуса
  • 10 г тростникового сахара

Для яблочного гуакамоле:

  • 30 г пюре зеленого яблока
  • 70 г классического гуакамоле

Для подачи:

  • 50 г слабосоленого лосося
  • 3 г микрозелени для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Делаем вафли: смешайте все ингредиенты, кроме белков. Белки взбейте в плотную пену и аккуратно подмешайте лопаткой вручную к тесту. Уберите тесто в холодильник на 40 минут. Выпекайте в вафельнице до готовности.

Шаг 2. Репу нарежьте тонкими слайсами и замаринуйте на 30 минут в смеси малинового уксуса и сахара.

Шаг 3. Перемешайте классический гуакамоле, приготовленный из мятого авокадо с добавлением сока лайма и перца чили, с пюре из зеленого яблока.

Шаг 4. На готовую вафлю выложите яблочный гуакамоле, слайсы маринованной репы и нарезанный ломтиками лосось. Украсьте микрозеленью.

Фото: freepik