Продукт недели: яблоки

Что нужно:

Для вафель:

200 г пшеничной муки

60 мл растопленного сливочного масла

4 белка

2 желтка

100 г сметаны

Для маринованной репы:

½ репы

15 мл малинового уксуса

10 г тростникового сахара

Для яблочного гуакамоле:

30 г пюре зеленого яблока

70 г классического гуакамоле

Для подачи:

50 г слабосоленого лосося

3 г микрозелени для украшения

Как приготовить:

Шаг 1. Делаем вафли: смешайте все ингредиенты, кроме белков. Белки взбейте в плотную пену и аккуратно подмешайте лопаткой вручную к тесту. Уберите тесто в холодильник на 40 минут. Выпекайте в вафельнице до готовности.

Шаг 2. Репу нарежьте тонкими слайсами и замаринуйте на 30 минут в смеси малинового уксуса и сахара.

Шаг 3. Перемешайте классический гуакамоле, приготовленный из мятого авокадо с добавлением сока лайма и перца чили, с пюре из зеленого яблока.

Шаг 4. На готовую вафлю выложите яблочный гуакамоле, слайсы маринованной репы и нарезанный ломтиками лосось. Украсьте микрозеленью.