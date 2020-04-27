Продукт недели: сливочное масло

Что нужно на 4 порцию:

Для фарша:

160 г куриной мякоти

240 г филе индейки

1 яйцо

4 г чеснока

40 г белого хлеба

80 г белого лука

60 мл молока

20 г сливочного масла

Для картофельного пюре:

600 г картофеля

80 мл молока

80 мл сливок

60 г сливочного масла

Для соуса «Васаби и демигласс»:

4 мл белого бальзамического уксуса

8 г тертого васаби

8 мл оливкового масла

8 мл уксуса «Мицукан»

8 г нарезанного или маринованного васаби

4 г сахара

140 г соуса «Демигласс»

Для подачи на 4 порции:

16 кудрявой петрушки

16 г хрустящего жареного лука

Как приготовить:

Шаг 1. Сделайте фарш, прокрутив мясо с луком и чесноком в мясорубке. Добавьте вымоченную в молоке мякоть хлеба, яйцо и остальные ингредиенты. Посолите, поперчите и слегка отбейте. Сформируйте котлеты и обжарьте на гриле на растительном масле с обеих сторон. Затем доведите до готовности в духовом шкафу, примерно 7 минут при температуре 190 градусов.

Шаг 2. Приготовьте пюре. Картофель очистите и сварите в подсоленной воде, слейте воду, промните и протрите через сито. Молоко вскипятите и добавьте к картофелю, перемешайте и добавьте мягкое сливочное масло, посолите и энергично взбейте венчиком.

Шаг 3. Сделайте соус. Для этого соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте. Доведите до вкуса солью и сахаром.

Шаг 4. Готовое пюре выложите в тарелку, сверху уложите котлеты, окропите блюдо соусом и украсьте нарезанной петрушкой и луком фри.