Продукт недели: сливочное масло
5 интересных фактов о сливочном масле
Сегодня сливочное масло – продукт очень доступный. Нужно только найти тот вариант, который больше придется по вкусу, и не забывать о рекомендованной суточной норме его употребления. Диетологи советуют есть взрослым в день не больше 20-30 г, а детям до 7 лет – максимум 5-10 г. Но в давние времена, сливочное масло изготавливалось вручную, а потому считалось продуктом деликатесным и чрезвычайно дорогим, так что позволить его могли исключительно обеспеченные люди.
Любопытный факт: в древности масло позволялось взбивать только слепым рабам. А все потому, что существовало поверье, что тот, кто заглянет в сосуд со взбиваемым маслом, призывает порчу на дом владельца коровы, молоко которой используется для приготовления продукта.
Кашу маслом не испортишь – это известный факт, но этот продукт – важнейший ингредиент и множества блюд. Его используют для приготовления овощных рагу, десертов, крема для тортов, выпечки, соусов, хлеба, запеканок, мясных и рыбных закусок.
Знаете ли вы, почему хорошее сливочное масло всегда запаковывают в упаковку, покрытую фольгой? Все потому, что солнечный свет губителен для этого продукта. Под воздействием ультрафиолета оно окисляется и теряет все свои полезные свойства. Меняется даже его вкус. А фольга помогает сохранить витамины в продукте. Именно по этой причине не покупайте сливочное масло, которое продается в целлофановом пакете или в пергаментной бумаге.
Сливочное масло чаще всего критикуют за то, что в нем высокий уровень холестерина, однако этот продукт все же полезен. В его составе есть витамины группы В, А, Е, РР, К и D, а также калий, йод, железо, кальций, магний, фосфор, цинк и более 150 жирных кислот, которые просто необходимы для общего здоровья нашего организма, крепких ногтей, хорошего зрения, красоты и молодости кожи и волос. Есть сливочное масло надо регулярно, главное – соблюдать умеренность.
«Сливочное масло — один из основных видов кулинарных жиров и важнейший ингредиент во многих видах выпечки. У хорошего масла вкус похож на свежие сливки. Его цвет варьируется в зависимости от породы коров и времени года, но в основном оно светло-желтое. Так как в этом продукте высокое содержание жиров, его необходимо употреблять с некоторыми ограничениями»
Котлеты из индейки
Рецепт от бренд-шефа Алексея Петриченко, шеф-бистро «Хелоу Пипл!»
Фото: архив ресторана
Что нужно на 4 порцию:
Для фарша:
- 160 г куриной мякоти
- 240 г филе индейки
- 1 яйцо
- 4 г чеснока
- 40 г белого хлеба
- 80 г белого лука
- 60 мл молока
- 20 г сливочного масла
Для картофельного пюре:
- 600 г картофеля
- 80 мл молока
- 80 мл сливок
- 60 г сливочного масла
Для соуса «Васаби и демигласс»:
- 4 мл белого бальзамического уксуса
- 8 г тертого васаби
- 8 мл оливкового масла
- 8 мл уксуса «Мицукан»
- 8 г нарезанного или маринованного васаби
- 4 г сахара
- 140 г соуса «Демигласс»
Для подачи на 4 порции:
- 16 кудрявой петрушки
- 16 г хрустящего жареного лука
Как приготовить:
Шаг 1. Сделайте фарш, прокрутив мясо с луком и чесноком в мясорубке. Добавьте вымоченную в молоке мякоть хлеба, яйцо и остальные ингредиенты. Посолите, поперчите и слегка отбейте. Сформируйте котлеты и обжарьте на гриле на растительном масле с обеих сторон. Затем доведите до готовности в духовом шкафу, примерно 7 минут при температуре 190 градусов.
Шаг 2. Приготовьте пюре. Картофель очистите и сварите в подсоленной воде, слейте воду, промните и протрите через сито. Молоко вскипятите и добавьте к картофелю, перемешайте и добавьте мягкое сливочное масло, посолите и энергично взбейте венчиком.
Шаг 3. Сделайте соус. Для этого соедините все ингредиенты и хорошо перемешайте. Доведите до вкуса солью и сахаром.
Шаг 4. Готовое пюре выложите в тарелку, сверху уложите котлеты, окропите блюдо соусом и украсьте нарезанной петрушкой и луком фри.
Фото: depositphotos, предоставлены рестораном
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