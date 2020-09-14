Продукт недели: молодые опята

Что нужно:

250 г опят

Рис для ризотто

50 г сливочного масла

2 ст. л. белого вина

200 г свинины

1 луковица

5 зубчиков чеснока

Соль, перец – по вкусу

Оливковое масло

Тертый пармезан

Как приготовить:

Шаг 1. Свинину положите в кастрюлю, залейте водой и сварите бульон.

Шаг 2. Лук нашинкуйте, 4 зубчика чеснока мелко порубите.

Шаг 3. В алюминиевой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и обжарьте на нем, постоянно помешивая, чеснок и лук. Огонь должен быть очень маленьким.

Шаг 4. Когда лук станет прозрачным, но не золотистым, влейте вино и увеличьте огонь, чтобы оно испарилось.

Шаг 5. Уменьшите огонь и всыпьте в кастрюлю рис. Постоянно помешивайте до тех пор, пока рис не станет полупрозрачным и слегка золотистым. Затем влейте мясной бульон, чтобы он был выше риса на пару сантиметров, и постепенно добавляйте по одному половнику по мере испарения жидкости.

Шаг 6. Томите рис на среднем огне около получаса, пока весь бульон не впитается. Не забывайте помешивать и добавлять жидкость небольшими порциями по мере необходимости.

Шаг 7. Обжарьте опята на оливковом масле с оставшимся зубчиком чеснока. Поперчите, добавьте паприку и орегано, если любите.

Шаг 8. Добавьте грибы к рису, когда он будет практически готов. Перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться 2-3 минуты. Затем выложите готовое блюдо на тарелку, посыпьте пармезаном и мелко порубленной зеленью и подавайте к столу.