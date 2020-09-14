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Продукт недели: молодые опята

Сентябрь традиционно считается месяцем походов за грибами, ведь в начале осени в лесах царят опята. Хрусткие и вместе с тем нежные, они просто восхитительны на вкус. В мире их часто недооценивают, но в России просто обожают и ежегодно устраивают на них настоящую охоту. Редакция Passion.ru решила рассказать вам об опятах немного больше и потому назначила их продуктом этой недели. А качестве бонуса мы поделимся с вами проверенным рецептом ризотто с этими восхитительными грибами.

5 интересных факта об опятах

  • Опята классифицируются как грибы-паразиты, потому что растут на деревьях, кустарниках и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых. При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительного отваривания – их можно тушить, жарить или сушить сразу, лишь предварительно промыв.

  • Опята любят взрослые леса, где много старых деревьев, пней и валежника, а также влажные и заболоченные местности, например, овраги или берега ручейков. При этом пик сезона приходится именно на сентябрь, когда можно без труда найти много молодых грибов, которые отличаются отменными вкусовыми характеристиками и нежной мякотью. Попытать счастье на тихой охоте можно и в октябре, но в этом случае стоит искать уже большие опята и срезать только шляпки – ножки будут слишком грубыми и непригодными в пищу.

  • Опята – грибы исключительно полезные: в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценные рыбе, а также витамины С, РР, В2, В3 и микроэлементы медь, цинк, магний, железо, калий. Они обладают противоопухолевым и антибактериальным свойствами. В народной медицине опята часто используются как успокоительное и обезболивающее средство, а отвар применяют при болезнях пищеварительной системы. Кроме того, употребление этого продукта в пищу благотворно сказывается на работе мозга, желудочно-кишечного тракта.

  • Интересный факт: опята считаются самыми тяжелыми живыми организмами на планете Земля. В мире существует две крупнейшие грибницы – обе произрастают в США, в штатах Мичиган и Орегон. Одна из них занимает площадь 37 гектаров и весит втрое больше синего кита, а срок ее жизни приблизительно оценивается в 2,5 тысячи лет. Вторая грибница еще более впечатляющая и занимает целых 880 гектаров.

  • Опята очень любят за полезные свойства и вкусовые качества в России и странах бывшего СССР, в то же время в Европе отношение к ним нейтральное или даже отрицательное. Например, во Франции, Германии, Швеции, Италии и Бельгии их просто не замечают, отдавая предпочтение более ценным белым, а в некоторых других странах их и вовсе приравнивают к несъедобным.

Ризотто с молодыми опятами

Фото: depositphotos

Что нужно:

  • 250 г опят
  • Рис для ризотто
  • 50 г сливочного масла
  • 2 ст. л. белого вина
  • 200 г свинины
  • 1 луковица
  • 5 зубчиков чеснока
  • Соль, перец – по вкусу
  • Оливковое масло
  • Тертый пармезан

Как приготовить:

Шаг 1. Свинину положите в кастрюлю, залейте водой и сварите бульон.

Шаг 2. Лук нашинкуйте, 4 зубчика чеснока мелко порубите.

Шаг 3. В алюминиевой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и обжарьте на нем, постоянно помешивая, чеснок и лук. Огонь должен быть очень маленьким.

Шаг 4. Когда лук станет прозрачным, но не золотистым, влейте вино и увеличьте огонь, чтобы оно испарилось.

Шаг 5. Уменьшите огонь и всыпьте в кастрюлю рис. Постоянно помешивайте до тех пор, пока рис не станет полупрозрачным и слегка золотистым. Затем влейте мясной бульон, чтобы он был выше риса на пару сантиметров, и постепенно добавляйте по одному половнику по мере испарения жидкости.

Шаг 6. Томите рис на среднем огне около получаса, пока весь бульон не впитается. Не забывайте помешивать и добавлять жидкость небольшими порциями по мере необходимости.

Шаг 7. Обжарьте опята на оливковом масле с оставшимся зубчиком чеснока. Поперчите, добавьте паприку и орегано, если любите.

Шаг 8. Добавьте грибы к рису, когда он будет практически готов. Перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться 2-3 минуты. Затем выложите готовое блюдо на тарелку, посыпьте пармезаном и мелко порубленной зеленью и подавайте к столу.

Фото: depositphotos

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