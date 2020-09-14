Продукт недели: молодые опята
5 интересных факта об опятах
Опята классифицируются как грибы-паразиты, потому что растут на деревьях, кустарниках и даже травянистых растениях, причем как на живых, так и уже трухлявых. При этом они считаются съедобными, то есть не требуют предварительного отваривания – их можно тушить, жарить или сушить сразу, лишь предварительно промыв.
Опята любят взрослые леса, где много старых деревьев, пней и валежника, а также влажные и заболоченные местности, например, овраги или берега ручейков. При этом пик сезона приходится именно на сентябрь, когда можно без труда найти много молодых грибов, которые отличаются отменными вкусовыми характеристиками и нежной мякотью. Попытать счастье на тихой охоте можно и в октябре, но в этом случае стоит искать уже большие опята и срезать только шляпки – ножки будут слишком грубыми и непригодными в пищу.
Опята – грибы исключительно полезные: в них содержатся фосфор и кальций, по количеству равноценные рыбе, а также витамины С, РР, В2, В3 и микроэлементы медь, цинк, магний, железо, калий. Они обладают противоопухолевым и антибактериальным свойствами. В народной медицине опята часто используются как успокоительное и обезболивающее средство, а отвар применяют при болезнях пищеварительной системы. Кроме того, употребление этого продукта в пищу благотворно сказывается на работе мозга, желудочно-кишечного тракта.
Интересный факт: опята считаются самыми тяжелыми живыми организмами на планете Земля. В мире существует две крупнейшие грибницы – обе произрастают в США, в штатах Мичиган и Орегон. Одна из них занимает площадь 37 гектаров и весит втрое больше синего кита, а срок ее жизни приблизительно оценивается в 2,5 тысячи лет. Вторая грибница еще более впечатляющая и занимает целых 880 гектаров.
Опята очень любят за полезные свойства и вкусовые качества в России и странах бывшего СССР, в то же время в Европе отношение к ним нейтральное или даже отрицательное. Например, во Франции, Германии, Швеции, Италии и Бельгии их просто не замечают, отдавая предпочтение более ценным белым, а в некоторых других странах их и вовсе приравнивают к несъедобным.
Ризотто с молодыми опятами
Фото: depositphotos
Что нужно:
- 250 г опят
- Рис для ризотто
- 50 г сливочного масла
- 2 ст. л. белого вина
- 200 г свинины
- 1 луковица
- 5 зубчиков чеснока
- Соль, перец – по вкусу
- Оливковое масло
- Тертый пармезан
Как приготовить:
Шаг 1. Свинину положите в кастрюлю, залейте водой и сварите бульон.
Шаг 2. Лук нашинкуйте, 4 зубчика чеснока мелко порубите.
Шаг 3. В алюминиевой кастрюле с толстым дном растопите сливочное масло и обжарьте на нем, постоянно помешивая, чеснок и лук. Огонь должен быть очень маленьким.
Шаг 4. Когда лук станет прозрачным, но не золотистым, влейте вино и увеличьте огонь, чтобы оно испарилось.
Шаг 5. Уменьшите огонь и всыпьте в кастрюлю рис. Постоянно помешивайте до тех пор, пока рис не станет полупрозрачным и слегка золотистым. Затем влейте мясной бульон, чтобы он был выше риса на пару сантиметров, и постепенно добавляйте по одному половнику по мере испарения жидкости.
Шаг 6. Томите рис на среднем огне около получаса, пока весь бульон не впитается. Не забывайте помешивать и добавлять жидкость небольшими порциями по мере необходимости.
Шаг 7. Обжарьте опята на оливковом масле с оставшимся зубчиком чеснока. Поперчите, добавьте паприку и орегано, если любите.
Шаг 8. Добавьте грибы к рису, когда он будет практически готов. Перемешайте, накройте крышкой и дайте настояться 2-3 минуты. Затем выложите готовое блюдо на тарелку, посыпьте пармезаном и мелко порубленной зеленью и подавайте к столу.
Фото: depositphotos
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