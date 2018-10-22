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Школа Маттео Лаи: тортелли с грибами

Друзья, а вы знаете о традиции ходить в гости с чем-то, что вы приготовили сам? И стол богаче и о вашем кулинарном матерстве все узнают, а вы нехотя, так уж и быть поведаете рецет. Главное не сдавайте первоисточник!

Для начинки вам понадобится:

  • Вешенки – 35г
  • Шампиньоны – 35г
  • Репчатый лук – 20г
  • Чеснок – 2г
  • Рикотта – 35г
  • Пармезан – 10г
  • Соль – 1г
  • Перец – 1г
  • Масло оливковое – 10мл

Для основного блюда вам понадобится:

  • Паста домашняя – 65г
  • Опята – 25г
  • Вешенки – 10г
  • Шампиньоны – 10г
  • Белое сухое вино – 10мл
  • Масло оливковое – 10г
  • Овощной бульон – 40г
  • Масло сливочное – 20г
  • Масло с ароматом белого трюфеля – 5г
  • Пармезан – 15г
  • Петрушка – 2г

Приготовление:

Обжарьте на оливковом масле лук, вешенки, шампиньоны, чеснок. Добавьте соль и перец, обжарьте до золотистого цвета, остуди. Измельчите с помощью ножа. Смешай начинку с натертой рикоттой и пармезаном. Слепи тортелли из домашней пасты, нафаршируй начинкой. Возьми опята, вешенки, шампиньоны, обжарь на оливковом масле до золотистой корочки. В конце добавь белое сухое вино, добавь соль, перец, а также овощной бульон, сливочное и трюфельное масло, доведи до густого состояния. Отвари равиоли в течение 1,5 минут в подсоленной воде, добавить их к соусу, украсить пармезаном и петрушкой.

Ну вот и все! Приятного аппетита!

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