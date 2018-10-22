Школа Маттео Лаи: тортелли с грибами

Для начинки вам понадобится:

Вешенки – 35г

Шампиньоны – 35г

Репчатый лук – 20г

Чеснок – 2г

Рикотта – 35г

Пармезан – 10г

Соль – 1г

Перец – 1г

Масло оливковое – 10мл

Для основного блюда вам понадобится:

Паста домашняя – 65г

Опята – 25г

Вешенки – 10г

Шампиньоны – 10г

Белое сухое вино – 10мл

Масло оливковое – 10г

Овощной бульон – 40г

Масло сливочное – 20г

Масло с ароматом белого трюфеля – 5г

Пармезан – 15г

Петрушка – 2г

Приготовление:

Обжарьте на оливковом масле лук, вешенки, шампиньоны, чеснок. Добавьте соль и перец, обжарьте до золотистого цвета, остуди. Измельчите с помощью ножа. Смешай начинку с натертой рикоттой и пармезаном. Слепи тортелли из домашней пасты, нафаршируй начинкой. Возьми опята, вешенки, шампиньоны, обжарь на оливковом масле до золотистой корочки. В конце добавь белое сухое вино, добавь соль, перец, а также овощной бульон, сливочное и трюфельное масло, доведи до густого состояния. Отвари равиоли в течение 1,5 минут в подсоленной воде, добавить их к соусу, украсить пармезаном и петрушкой.

Ну вот и все! Приятного аппетита!