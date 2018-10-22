Школа Маттео Лаи: тортелли с грибами

Для начинки вам понадобится:
- Вешенки – 35г
- Шампиньоны – 35г
- Репчатый лук – 20г
- Чеснок – 2г
- Рикотта – 35г
- Пармезан – 10г
- Соль – 1г
- Перец – 1г
- Масло оливковое – 10мл
Для основного блюда вам понадобится:
- Паста домашняя – 65г
- Опята – 25г
- Вешенки – 10г
- Шампиньоны – 10г
- Белое сухое вино – 10мл
- Масло оливковое – 10г
- Овощной бульон – 40г
- Масло сливочное – 20г
- Масло с ароматом белого трюфеля – 5г
- Пармезан – 15г
- Петрушка – 2г
Приготовление:
Обжарьте на оливковом масле лук, вешенки, шампиньоны, чеснок. Добавьте соль и перец, обжарьте до золотистого цвета, остуди. Измельчите с помощью ножа. Смешай начинку с натертой рикоттой и пармезаном. Слепи тортелли из домашней пасты, нафаршируй начинкой. Возьми опята, вешенки, шампиньоны, обжарь на оливковом масле до золотистой корочки. В конце добавь белое сухое вино, добавь соль, перец, а также овощной бульон, сливочное и трюфельное масло, доведи до густого состояния. Отвари равиоли в течение 1,5 минут в подсоленной воде, добавить их к соусу, украсить пармезаном и петрушкой.
Ну вот и все! Приятного аппетита!