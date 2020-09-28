Продукт недели: кукуруза

Кукуруза – одна из самых популярных сельскохозяйственных культур в мире. В нашей стране она стала массово выращиваться благодаря Никите Хрущеву, который поставил перед собой цель сделать из нее «царицу полей». Стоит отметить, что в какой-то мере генсеку СССР это удалось, ведь и сегодня в нашей стране многие поля засеиваются именно этим продуктом. И вот свежий урожай кукурузы собран, а значит, пришло время узнать о ней немного больше (читайте до конца – вас ждет награда в виде рецепта грузинского супа, который можно приготовить из нашей героини недели).