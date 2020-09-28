Продукт недели: кукуруза
5 интересных фактов о кукурузе
Для коренных жителей Америки и мексиканцев кукуруза испокон веков бы-ла основой рациона. А благодаря Христофору Колумбу этот продукт с полей Нового Света попал в Европу, а там уже и до России было недалеко. Сегодня «царицу полей» выращивают на всех континентах, кроме Антарктиды (при всей неприхотливости этой культуры, столь экстремальные условия даже она выдержать не в состоянии).
Кукуруза – растение однолетнее, способное достигать до 7 метров в высоту. И при этом с точки зрения ботаники оно считается травой (вот такой пара-докс!). Видов этого продукта существует множество, но в пищу пригоден только один – маис и его разновидности.
Кукуруза – источник огромного количества полезных веществ. В зернах этой овощной культуры содержатся и клетчатка, и калий, и магний, и фосфор, и медь, и витамины С, К, PP, D и витамины группы В. Блюда из кукурузы недаром рекомендуют тем, кто страдает сахарным диабетом, аллергией и ожирением. Также полезен этот продукт при подагре и заболеваниях печени.
Специалисты уверяют, что «царица» полей выводит из организма шлаки и благотворно влияет на работу желудочно-кишечного тракта, улучшает память, благодаря глутаминовой кислоте, а также нормализует работу почек. В то же время кукурузный крахмал питает нервные клетки. При этом важно, что своих полезных свойств этот продукт не теряет даже при консервировании.
Любопытно, что кукуруза – растение исключительно стайное. Если вы посадите в землю одно зернышко, урожая не ждите – он будет только при наличии соседей. При этом, если кинуть в землю целый початок, то, скорее всего, у вас тоже ничего не выйдет – он просто сгниет. Кстати, в одном початке в среднем около тысячи кукурузинок, особенно интересно, что это число всегда будет только четным.
Кукурузный суп тибу
Рецепт от шеф-повара Иракли Дундуа, Saperavi Cafe
Фото: архив ресторана
Что нужно на 1 порцию:
- 70 г желтой кукурузной муки мелкого помола
- 30 г красной аджики
- 30 г жареных зерен кукурузы
- Сулугуни копченый – по вкусу
- Масло оливковое
Как приготовить:
Шаг 1. Вскипятите 1 литр воды. В миске смешайте муку, аджику и 200 мл воды до однородного состояния.
Шаг 2. В кипящую воду добавьте полученную смесь, перемешайте и варите примерно 15 минут (или пока смесь не загустеет). В итоге консистенция должна получиться как у крем-супа. Посолите и поперчите.
Шаг 3. Готовый суп перелейте в тарелку, сверху посыпьте тертым копченым сулугуни, украсьте жареными зернами кукурузы и сбрызните небольшим количеством оливкового масла.
Фото: depositphotos
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