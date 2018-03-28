Вам понадобится:

фарш крабовый — 100 г

масло растительное — 20 г

масло сливочное — 10 г

яйцо куриное — 3 шт.

соль — 3 г

соус голландский — 40 г

кукуруза консервированная — 15 г

авокадо — 1/3 шт.

помидоры черри — 4 шт.

лук-порей — 5 г

кинза — 5 г

кресс-салат — 5 г

перец молотый — 3 г

хлеб домашний — 25 г (1 кусочек)

Приготовление:

В крабовый фарш добавить сливочное масло, одно яйцо и соль, перемешать и сформировать котлетки. Обжарить на растительном масле до золотистой корочки. Затем запекать в духовке шесть минут. Хлеб обжарить на сковороде без масла до золотистой корочки. Можно использовать тостер. На хлеб выложить крабовые котлетки, а на них — яйца пашот. Сверху полить голландским соусом и украсить свежей зеленью. Добавить свежемолотый перец по вкусу. Авокадо и помидоры черри обжарить несколько минут на масле и выложить на тарелку.

Приятного аппетита!

Фото: архив ресторана