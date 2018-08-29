Стейк мясника» с молодой кукурузой-гриль и кукурузной кашей

Вам понадобится:

(на 1 порцию):

Покромка 160 г ( кусок мышечной ткани, лежащий на поверхности средней части ребер, с тонкими прожилками жира)

Полента 40 г

Кукуруза 30

Масло нуазет 10 г

Луковый демиглас 30 г

Полента 100 г

Лефкадийский сыр 40 г

Сливочное масло 30 г

Кукуруза 120 г (4 шт)

Луковый демиглас

Жареный лук 200 г

Демиглас говяжий 300 г

Приготовление:

Поленту варить, постепенно подливая воду и помешивая. Заправить тёртым сыром и сливочным маслом, посолить. Заправить в мешок. Кукурузу срезать с четырех сторон и обжечь, можно на сковороде гриль. Мясо обжарить со всех сторон, пробить до нужной прожарки и дать отдохнуть. Добавить соль и перец. На тарелку выдавить поленту через мешок под размер кукурузы. Сверху - смазанный маслом и обожженный слайс кукурузы. Выложить на тарелку, подать с соусом.

Фото:архив ресторана