Стейк мясника» с молодой кукурузой-гриль и кукурузной кашей

Вам понадобится:
(на 1 порцию):
- Покромка 160 г ( кусок мышечной ткани, лежащий на поверхности средней части ребер, с тонкими прожилками жира)
- Полента 40 г
- Кукуруза 30
- Масло нуазет 10 г
- Луковый демиглас 30 г
- Полента 100 г
- Лефкадийский сыр 40 г
- Сливочное масло 30 г
- Кукуруза 120 г (4 шт)
- Луковый демиглас
- Жареный лук 200 г
- Демиглас говяжий 300 г
Приготовление:
Поленту варить, постепенно подливая воду и помешивая. Заправить тёртым сыром и сливочным маслом, посолить. Заправить в мешок. Кукурузу срезать с четырех сторон и обжечь, можно на сковороде гриль. Мясо обжарить со всех сторон, пробить до нужной прожарки и дать отдохнуть. Добавить соль и перец. На тарелку выдавить поленту через мешок под размер кукурузы. Сверху - смазанный маслом и обожженный слайс кукурузы. Выложить на тарелку, подать с соусом.
Фото:архив ресторана