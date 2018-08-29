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Стейк мясника» с молодой кукурузой-гриль и кукурузной кашей

Идеально приготовленное мясо, сливочная каша из кукурузной крупы, сочная кукуруза прямиком с гриля и демиглас с насыщенным вкусом жареного лука от шеф-повара Игоря Гришечкина, ресторан Кококо.

Вам понадобится:

(на 1 порцию):

  • Покромка 160 г ( кусок мышечной ткани, лежащий на поверхности средней части ребер, с тонкими прожилками жира)
  • Полента 40 г
  • Кукуруза 30
  • Масло нуазет 10 г
  • Луковый демиглас 30 г
  • Полента 100 г
  • Лефкадийский сыр 40 г
  • Сливочное масло 30 г
  • Кукуруза 120 г (4 шт)
  • Луковый демиглас
  • Жареный лук 200 г
  • Демиглас говяжий 300 г

Приготовление:

Поленту варить, постепенно подливая воду и помешивая. Заправить тёртым сыром и сливочным маслом, посолить. Заправить в мешок. Кукурузу срезать с четырех сторон и обжечь, можно на сковороде гриль. Мясо обжарить со всех сторон, пробить до нужной прожарки и дать отдохнуть. Добавить соль и перец. На тарелку выдавить поленту через мешок под размер кукурузы. Сверху - смазанный маслом и обожженный слайс кукурузы. Выложить на тарелку, подать с соусом.

Фото:архив ресторана

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