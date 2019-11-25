Продукт недели: кавказский сыр
Кавказские сыры – в последние годы одни из самых популярных в нашей стране, что легко объяснимо санкциями, развитием национального производства и, конечно же, возросшей популярностью среди российских путешественников таких стран, как Грузия, Армения, Азербайджан, а также развитием внутреннего туриста и участившихся поездок на Кавказ, где грех не попробовать блюда местной кухни. Именно потому «гастрономическим героем» этой недели стал именно кавказский сыр, о котором редакция Passion.ru очень хотела вам рассказать.
5 интересных фактов о кавказском сыре
- Кавказские сыры относятся к мягким рассольным, так как созревает и хранится в сыворотке. Традиционно их заготавливали летом в горах, зачастую прямо на пастбищах. Пастухи не просто собирали молоко овец, коз и коров, но и делали заготовки, чтобы не терять времени даром.
- Самые известные представители кавказских сыров – грузинский сулугуни, адыгейский, чечил (разновидность сулугуни, которую традиционно «заплетают» в косички). Менее популярен азербайджанский шор, который готовится из айрана, а по консистенции и вкусовым характеристикам похож на соленый творог. Еще менее распространены в России такие экзотические варианты, как грузинские дамбалхачо, гуда, чкинти-квели, армянские мотал и ехегнадзор.
- Сыры в целом очень полезны, и кавказские – не исключение. В них содержится большое количество витаминов и минералов, таких как калий, натрий, фосфор, магний, железо, сера, кальций, витамины В1 и В2, РР, А, Е, С и бета-каротин. Однако из-за высокой жирности кавказские хоть и менее калорийны по сравнению с итальянскими и французскими, но все же их энергетическая ценность довольно высока, потому злоупотреблять ими не стоит.
- Сулугуни, как правило, изготавливают из одного вида молока, но самым вкусным считается продукт из смеси нескольких видов (например, овечьего, коровьего и козьего), но самым дорогой и редкий вариант – это желтый сулугуни, который делают из молока буйволиц.
- Кавказские сыры – не французские, это значит, что на них не должно быть ни малейшего намека на любые виды плесени. Если вдруг такое обнаружилось, значит, нарушена технология приготовления или хранения, потому покупать такой вариант не стоит.
Рулет из сыра сулугуни с овощами
рецепт от шеф-повара Мамии Джоджуа, ресторан «Казбек»
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 15 г сулугуни (1 лист или блин)
- 15 г микса зелени
- 12 г огурца
- 12 г розовых помидоров
- 50 г баже из миндаля
- 2 г тархуна
- 1 г кинзы
- 2 г цицмати
- 2 г мяты
- 1 г мини-шпината
- 1 г красного базилика
Как приготовить:
Шаг 1. Нарежьте огурцы и помидоры мелким кубиком.
Шаг 2. Смешайте все ингредиенты и смажьте лист сулугуни приготовленной начинкой.
Шаг 3. Сверните сыр с начинкой в рулет и уберите в холодильник.
Фото: vostock-photo, предоставлены рестораном
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!