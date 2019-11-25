Продукт недели: кавказский сыр

Кавказские сыры – в последние годы одни из самых популярных в нашей стране, что легко объяснимо санкциями, развитием национального производства и, конечно же, возросшей популярностью среди российских путешественников таких стран, как Грузия, Армения, Азербайджан, а также развитием внутреннего туриста и участившихся поездок на Кавказ, где грех не попробовать блюда местной кухни. Именно потому «гастрономическим героем» этой недели стал именно кавказский сыр, о котором редакция Passion.ru очень хотела вам рассказать.