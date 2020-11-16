Продукт недели: креветки

Что нужно:

60 г креветок

60 г цукини

100-150 г пасты короткой трубчатой (например, пенне или ригатони)

100 г рыбного бульона

50 г пармезана

30 г помидоров черри

20 г белого сухого вина

10 г оливкового масла

15 г сливочного масла

5 г зеленого базилика

5 г свежего тимьяна

1-2 зубчика чеснока

Соль по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Поставьте воду в кастрюле для пасты и нарежьте цукини тонкими полукольцами.

Шаг 2. Готовим креветки: в раскаленную сковороду добавьте оливковое масло, чеснок, тимьян и обжарьте креветки, посолите их. Совет от шефа: чтобы креветки не были жесткими, необходимо жарить их не до готовности. Добавьте в сковороду вино и достаньте креветки.

Шаг 3. Как только закипит вода в кастрюле, заложите в нее пасту и варите 6 минут.

Шаг 4. Добавьте в сковороду немного масла и положите обжариваться цукини. Далее добавьте рыбный бульон, базилик и немного потушите.

Шаг 5. Верните в сковороду креветки и добавьте к ним помидоры черри.

Шаг 6. Переложите приготовленную пасту в сковороду и добавьте сливочное масло. Дождитесь момента, когда масло почти растопится и добавьте немного пармезана. После этого начните «взбивать» вашу пасту, превращая бульон с маслом и сыром в кремовую эмульсию.

Шаг 7. Выложите приготовленную пасту на тарелку, посыпьте оставшимся пармезаном и украсьте базиликом.