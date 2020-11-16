Продукт недели: креветки
5 интересных фактов о креветках
Как правило, креветки обитают в дикой среде, причем проживают они не только в соленых, но и в пресных водоемах. Кроме того, для употребления в пищу они также выращиваются на специальных фермах, которые созданы для того, чтобы контролировать популяцию этого столь популярного в кулинарии обитателя моря. В России также есть моря, где обитают креветки: в акватории Дальнего Востока насчитывается около 100 видов этих ракообразных.
Удивительный факт, но большинство людей не знает, что замороженные креветки продаются уже готовыми к употреблению — об этом свидетельствует их розовый или коралловый цвет, потому кидать в кипяток их вовсе не обязательно, достаточно разморозить и подогреть при необходимости. Если не верите нам, изучите маркировку на упаковке: вы обнаружите на ней загадочную аббревиатуру «в/м», что означает «варено-мороженые».
Креветки — идеальный продукт для всех, кто стремится похудеть. В них практически отсутствует жир, зато много белка и необходимые для красоты и здоровья йод, цинк, медь, селен и кальций. В некоторых источниках можно прочитать, что также в них содержится холестерин, и это правда, но при этом веществ, которые повышают уровень холестерина в крови человека, в их составе практически нет, так что ешьте их спокойно.
Самый крупный в мире вид креветок — черные тигровые. Самые крупные особи этих ракообразных могут весить 650 граммов и вырасти до 36 сантиметров в длину, причем удивителен тот факт, что более внушительных размеров достигают обычно самки, а не самцы.
Интересно, что иудеи никогда не едят креветок, так как это не кошерная пища, а вот у мусульман отношение к этому продукту более неоднозначное: за многие годы представители этой конфессии так и не пришли к единому мнению, разрешает ли их религия употреблять этих рачков в пищу или нет.
Паста с цукини и креветками
Рецепт от шеф-повара Андрея Полещука, ресторан Italy на Большой Грузинской
Фото: архив ресторана
Что нужно:
- 60 г креветок
- 60 г цукини
- 100-150 г пасты короткой трубчатой (например, пенне или ригатони)
- 100 г рыбного бульона
- 50 г пармезана
- 30 г помидоров черри
- 20 г белого сухого вина
- 10 г оливкового масла
- 15 г сливочного масла
- 5 г зеленого базилика
- 5 г свежего тимьяна
- 1-2 зубчика чеснока
- Соль по вкусу
Как приготовить:
Шаг 1. Поставьте воду в кастрюле для пасты и нарежьте цукини тонкими полукольцами.
Шаг 2. Готовим креветки: в раскаленную сковороду добавьте оливковое масло, чеснок, тимьян и обжарьте креветки, посолите их. Совет от шефа: чтобы креветки не были жесткими, необходимо жарить их не до готовности. Добавьте в сковороду вино и достаньте креветки.
Шаг 3. Как только закипит вода в кастрюле, заложите в нее пасту и варите 6 минут.
Шаг 4. Добавьте в сковороду немного масла и положите обжариваться цукини. Далее добавьте рыбный бульон, базилик и немного потушите.
Шаг 5. Верните в сковороду креветки и добавьте к ним помидоры черри.
Шаг 6. Переложите приготовленную пасту в сковороду и добавьте сливочное масло. Дождитесь момента, когда масло почти растопится и добавьте немного пармезана. После этого начните «взбивать» вашу пасту, превращая бульон с маслом и сыром в кремовую эмульсию.
Шаг 7. Выложите приготовленную пасту на тарелку, посыпьте оставшимся пармезаном и украсьте базиликом.
Фото: depositphotos
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