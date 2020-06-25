Метаболизм: почему пищевые привычки чуть ли не важнее генетики и как питаться, чтобы похудеть

Чудес не бывает — есть привычки

Принято считать, что с метаболизмом (обменом веществ) одним повезло, а другим катастрофически нет. Диетологи придерживаются несколько иного мнения: изначально скорость обмена веществ у всех людей примерно одинакова, но на нее влияет множество самых разных факторов, включая, в первую очередь, ваши пищевые привычки.

Если вы начнете наблюдать за той самой худой подругой, то выяснится, что девушка хоть и позволяет себе запрещенку в виде сладостей, мучного, сала, жареной картошки, однако ест все это маленькими порциями и далеко не каждый день. Как повторяет каждый раз накануне Нового года врач и телеведущая Елена Малышева, за праздничным столом непременно стоит съесть салат оливье, но не больше ста граммов. А теперь подумайте: многие ли из нас ограничиваются именно такой порцией?

Лайфхаки Водяновой и Высоцкой

Звезды охотно делятся в интервью своим опытом на эту тему. Юлия Высоцкая рассказывала на You-tube канале, что после рождения детей изнуряла себя пробежками и не позволяла ничего лишнего, но никак не могла прийти к желаемой форме. Пока не поняла простую истину: вкусная еда никуда не денется. И завтра в мире будут печь круассаны и готовить пасту, то есть необязательно есть это сегодня — можно перенести на завтра (только завтра уже не захочется)! Когда зацикленность на еде исчезла, вес сдвинулся с мертвой точки. Теперь Высоцкая повторяет: тем, кто бегает — можно все. Актриса ежедневно пробегает по 10-12 километров и совсем не боится поправиться.