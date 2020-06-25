Метаболизм: почему пищевые привычки чуть ли не важнее генетики и как питаться, чтобы похудеть
Чудес не бывает — есть привычки
Принято считать, что с метаболизмом (обменом веществ) одним повезло, а другим катастрофически нет. Диетологи придерживаются несколько иного мнения: изначально скорость обмена веществ у всех людей примерно одинакова, но на нее влияет множество самых разных факторов, включая, в первую очередь, ваши пищевые привычки.
Если вы начнете наблюдать за той самой худой подругой, то выяснится, что девушка хоть и позволяет себе запрещенку в виде сладостей, мучного, сала, жареной картошки, однако ест все это маленькими порциями и далеко не каждый день. Как повторяет каждый раз накануне Нового года врач и телеведущая Елена Малышева, за праздничным столом непременно стоит съесть салат оливье, но не больше ста граммов. А теперь подумайте: многие ли из нас ограничиваются именно такой порцией?
Лайфхаки Водяновой и Высоцкой
Звезды охотно делятся в интервью своим опытом на эту тему. Юлия Высоцкая рассказывала на You-tube канале, что после рождения детей изнуряла себя пробежками и не позволяла ничего лишнего, но никак не могла прийти к желаемой форме. Пока не поняла простую истину: вкусная еда никуда не денется. И завтра в мире будут печь круассаны и готовить пасту, то есть необязательно есть это сегодня — можно перенести на завтра (только завтра уже не захочется)! Когда зацикленность на еде исчезла, вес сдвинулся с мертвой точки. Теперь Высоцкая повторяет: тем, кто бегает — можно все. Актриса ежедневно пробегает по 10-12 километров и совсем не боится поправиться.
Мать пятерых детей и супермодель Наталья Водянова не притронется к фастфуду даже в отпуске —лучше голодать, заверяет она. Еще одно важное правило, которое она старается донести и до собственных детей, это необходимость есть медленно, тщательно пережевывая каждый кусочек. Этому ее научила бабушка. Сделать это не так-то просто - мы привыкли пропускать завтрак или обед, с двойным аппетитом набрасываясь потом на калорийный ужин. Где уж тут сосредоточенно жевать. Мы уже не мыслим приема пищи без телефона в руке, а это значит, что незаметно для самих себя съедаем лишнее!
Фото: Instagram/@natasupernova
К слову, сейчас Водянова увлеклась интервальным голоданием, суть которого в том, что есть можно только в течение восьми часов (по сути - два раза), остальные 16 — вы ничего не едите, организм успевает переварить съеденное и не запасает лишних углеводов в виде жира. Но на этот счет существуют разные теории: кто-то предпочитает дробное питание пять раз в сутки, кто-то ест ровно три раза, не допуская перекусов и чая с печеньками. Важно понимать: метаболизм тут не при чем! Имеет значение, сколько калорий вы потребляете за сутки (и что конкретно едите — от этого зависит качество тела). Главное — выбрать схему, которая комфортна именно для вас.
И все-таки, наверняка, вас интересует вопрос: как повысить обмен веществ? Другими словами, как похудеть не голодая...
С возрастом метаболизм снижается
Обмен веществ зависит от ряда факторов:
- генетики;
- типа телосложения;
- работы гормонов внутренней секреции;
- сопутствующих заболеваний, даже региона, где вы проживаете;
- от вашей подвижности, возраста и пищевых привычек.
Но неверно предполагать, что это тупиковая ситуация и вы обречены быть полными. Все можно исправить. Да, изменить возраст, генетику и тип телосложения невозможно, но повысить физическую активность, откорректировать гормональный фон с помощью врача и поменять пищевые привычки - вполне реально.
Какие же привычки мешают полным людям получить желаемый результат? Длительные промежутки между приемами пищи, поздние ужины за час-полтора до сна, сниженное или, наоборот, завышенное количество калорий, однообразная несбалансированная пища, преобладание простых углеводов на фоне сниженной физической активности, присутствие трансжиров, сниженное количество белка, неправильный питьевой режим. Попробуйте самостоятельно или со специалистом скорректировать перечисленные факторы и обязательно увидите результат.
Фото: Pexels.com
Стоит помнить, что каждый год, с возрастом, обмен веществ снижается на 1%. Но если ведете пассивный образ жизни, мало двигаетесь, есть эндокринологические проблемы, снижено количество мышечной массы (можно определить по биоимпедансметрии), то процент снижения обмена веществ увеличивается.
Если избыточного веса, ожирения нет, уменьшайте количество простых углеводов и насыщенных жирных кислот, при этом калорийность может быть снижена незначительно. Увеличьте кардионагрузки, следите за сном и проблемы со здоровьем и весом обойдут вас стороной.
Фото: Pexels.com, GlobalLookPress, Instagram
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