Тест: полезный белок или вкусный яд — что вы знаете о глютене

Пожалуй, сегодня с высокой степенью уверенности можно сказать, что эпидемия борьбы с глютеном захватила большинство стран мира. Регулярно выходит большое количество книг, исследований и новостей, в которых развернута целая кампания, цель которой – объяснить людям, что им нужно отказаться от привычных продуктов питания, ведь в них есть тот самый злополучный «липкий белок». Если кто-то еще не знает, глютен – это то, что раньше называли клейковиной – это белок из злаковых растений, благодаря которому тесто из пшеничной и другой муки становится тягучим и который оброс невероятным количеством мифов. Пройдите наш тест и проверьте свои знания о глютене.