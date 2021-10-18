Продукт недели: клюква

Ни для кого не секрет, что клюкву люди, в отличие от медведей, крайне редко едят в свежем виде. Виной этому ее характерный горьковато-кислый вкус, который мало кому придется по душе. Зато морсы, компоты, пироги, запеканки и мясные соусы из этой ягоды получаются просто отменные. Только всем любителям заготовок из клюквы стоит помнить: в свежих плодах содержится 4 г сахара на 100 г, а в сушеных его будет в 4 раза больше. Такая же участь ждет и соусы с соками.

Помимо витамина С в клюкве содержится целый комплекс полезных веществ, среди которых витамины К, Е, фолиевая кислота, калий, натрий, цинк, железо, магний, кальций, марганец, медь, а также нерастворимые волокна, клетчатка и даже небольшое количество белка.

Ежегодно всего один кустарник клюквы дает 200-300 ягод. При этом собирают урожай дважды в год — осенью и с наступлением первых холодов. При этом если ягоды прихватил легкий мороз, хранить их стоит исключительно в замороженном виде.

Ученые доказали, что клюква не только оказывает мощное иммуностимулирующее и противовоспалительное действие, но и помогает облегчить симптомы депрессии и стресса.