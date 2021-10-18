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Продукт недели: клюква

Рассказываем о полезных свойствах сезонных продуктов.
Клюква — настоящий кладезь витаминов и антиоксидантов. Сейчас такие продукты модно называть суперфудами. И этой ягоде такое звание подходит как нельзя лучше, ведь она предупреждает развитие инфекционных заболеваний почек и мочевыводящих путей, благотворно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, повышает иммунитет и оказывает общее укрепляющее воздействие на организм. В общем, клюква — ягода, которую нужно непременно включить в рацион в октябре. Мы решили познакомить вас с этим продуктом поближе и заодно поделиться рецептом супервитаминного смузи на его основе.
Продукт недели: клюква

5 интересных фактов о клюкве

  • Ни для кого не секрет, что клюкву люди, в отличие от медведей, крайне редко едят в свежем виде. Виной этому ее характерный горьковато-кислый вкус, который мало кому придется по душе. Зато морсы, компоты, пироги, запеканки и мясные соусы из этой ягоды получаются просто отменные. Только всем любителям заготовок из клюквы стоит помнить: в свежих плодах содержится 4 г сахара на 100 г, а в сушеных его будет в 4 раза больше. Такая же участь ждет и соусы с соками.

  • Помимо витамина С в клюкве содержится целый комплекс полезных веществ, среди которых витамины К, Е, фолиевая кислота, калий, натрий, цинк, железо, магний, кальций, марганец, медь, а также нерастворимые волокна, клетчатка и даже небольшое количество белка.

  • Ежегодно всего один кустарник клюквы дает 200-300 ягод. При этом собирают урожай дважды в год — осенью и с наступлением первых холодов. При этом если ягоды прихватил легкий мороз, хранить их стоит исключительно в замороженном виде.

  • Ученые доказали, что клюква не только оказывает мощное иммуностимулирующее и противовоспалительное действие, но и помогает облегчить симптомы депрессии и стресса.

  • К сожалению, как и большинство продуктов, клюкву стоит употреблять в умеренных количествах, так как, если переусердствовать, можно столкнуться с нешуточными проблемами с пищеварением. Кроме того, тем, кто страдает от предрасположенности к образованию камней в почках или гастрита с повышенной кислотностью, есть эти ягоды ни в каком виде нежелательно.

Смузи с клюквой и кефиром

Рецепт Кирилла Голикова, ведущего программы «Бодрая кухня» на канале «Кухня ТВ»

Продукт недели: клюква

Фото: архив «Кухня ТВ»

Что нужно:

  • 80 г свежемороженой клюквы
  • 200 мл кефира
  • 30 г сахара или меда

Как приготовить:

Шаг 1. Клюкву заранее промойте и выложите в чашу блендера, следом добавьте сахар или мед.

Шаг 2. Влейте кефир.

Шаг 3. Пробейте все ингредиенты до однородности.

Шаг 4. Подавайте в высоком стакане или специальной баночке.

Фото: архив пресс-служб, pexels