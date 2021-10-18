Продукт недели: клюква

Продукт недели: клюкваРассказываем о полезных свойствах сезонных продуктов.
5 интересных фактов о клюкве
Ни для кого не секрет, что клюкву люди, в отличие от медведей, крайне редко едят в свежем виде. Виной этому ее характерный горьковато-кислый вкус, который мало кому придется по душе. Зато морсы, компоты, пироги, запеканки и мясные соусы из этой ягоды получаются просто отменные. Только всем любителям заготовок из клюквы стоит помнить: в свежих плодах содержится 4 г сахара на 100 г, а в сушеных его будет в 4 раза больше. Такая же участь ждет и соусы с соками.
Помимо витамина С в клюкве содержится целый комплекс полезных веществ, среди которых витамины К, Е, фолиевая кислота, калий, натрий, цинк, железо, магний, кальций, марганец, медь, а также нерастворимые волокна, клетчатка и даже небольшое количество белка.
Ежегодно всего один кустарник клюквы дает 200-300 ягод. При этом собирают урожай дважды в год — осенью и с наступлением первых холодов. При этом если ягоды прихватил легкий мороз, хранить их стоит исключительно в замороженном виде.
Ученые доказали, что клюква не только оказывает мощное иммуностимулирующее и противовоспалительное действие, но и помогает облегчить симптомы депрессии и стресса.
К сожалению, как и большинство продуктов, клюкву стоит употреблять в умеренных количествах, так как, если переусердствовать, можно столкнуться с нешуточными проблемами с пищеварением. Кроме того, тем, кто страдает от предрасположенности к образованию камней в почках или гастрита с повышенной кислотностью, есть эти ягоды ни в каком виде нежелательно.
Смузи с клюквой и кефиром
Рецепт Кирилла Голикова, ведущего программы «Бодрая кухня» на канале «Кухня ТВ»
Фото: архив «Кухня ТВ»
Что нужно:
Как приготовить:
Шаг 1. Клюкву заранее промойте и выложите в чашу блендера, следом добавьте сахар или мед.
Шаг 2. Влейте кефир.
Шаг 3. Пробейте все ингредиенты до однородности.
Шаг 4. Подавайте в высоком стакане или специальной баночке.
Фото: архив пресс-служб, pexels