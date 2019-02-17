Продукт недели: мед

Вам понадобится:

Для коржей:

коржи для Медовика:

100 гр. сливочного масла

1 стакан сахара

2-3 ст.л. натурального меда

1 ч.л. соды

3 шт. куриных яиц

2 стакана муки

сметанный крем:

800 гр. жирной сметаны (не менее 30% жирности)

1 стакан сахара

украшение для торта:

1 стакан грецких орехов

Как приготовить:

Первым делом соорудим водяную баню. Это делается очень просто и никакого специального оборудования не требуется. Берем две кастрюли разного диаметра. В большую кастрюлю наливаем воды, в нее ставим кастрюлю поменьше, (маленькая кастрюлька не должна касаться дна большой). Всю эту конструкцию ставим на огонь. В кастрюльку меньшего диаметра кладем кусочки масла, добавляем сахар и мед. Если мед засахарившийся, то кладем две ложки меда с небольшой горкой. Если мед жидкий, то отмеряем три ложки меда. Помешивая, нагреваем смесь на водяной бане. Когда масло растает и смешается с медом и сахаром, у нас получится довольно жидкая однородная смесь. Если какие-то крупинки сахара не растворились, ничего страшного, они растворятся в ходе дальнейшего приготовления теста. Доводить до кипения смесь не нужно. Кладем чайную ложечку соды с небольшой горкой. Помешивая, продолжаем нагревать смесь. Сода вступает в реакцию с медом, смесь светлет и увеличивается в объеме. Как только достигли данного эффекта, выключаем огонь, больше водяная баня нам не потребуется. Взбиваем яйца, можно взбить вручную при помощи самого обычного веничка. Можно сильно не взбивать, главное смешать белки с желтками до однородной массы. В теплую, но не горячую медовую массу, помешивая, вливаем взбитые яйца. Все как следует перемешиваем, пока не получим однородную массу. Тесто для Медовика получается желтое, ароматное и тягучее, на фото это хорошо видно. По консистенции оно чуть более плотное, чем тесто для шарлотки. Обычной ложкой наносим тесто на бумагу, распределяем более менее равномерно. На один корж идет примерно одна пятая часть приготовленного теста. Противень с коржом ставим в предварительно прогретую духовку. Корж выпекаем до готовности при температуре 170-180 градусов, ориентировочно 5-6 минут. Время выпечки зависит от духовки и толщины коржа. Испеченный медовый корж обычно красивого румяного цвета. Следим, чтобы корж не подгорел, иначе появится горчинка. После первого коржа, отправляем в духовку второй и т.д. Готовые коржи раскладываем на столе, чтобы остывали (стопкой не складываем). Сразу же чуть остывший корж ровняем по нашему трафарету, тогда наш тортик получится ровненький и красивенький. Обрезки складываем, они нам пригодятся для обсыпки.

Сметанный крем для Медовика

Берем свежую жирную сметану. Желательно купить на базаре, поскольку там можно попробовать и оценить качество продукта. Чем более жирная сметана, тем лучше получится сметанный крем. Сметана должна быть довольно плотной и с небольшой кислинкой. Сметану взбиваем миксером, постепенно добавляем сахар или сахарную пудру. У нас должен получится однородный сметанный крем. Здесь смотрим пошаговый рецепт сметанного крема.

Собираем торт: Остывшие медовые коржи обильно перемазываем сметанным кремом. Также обильно обмазываем кремом верхний корж и бока торта. Оставшиеся обрезки от коржей измельчаем в блендере. Соединяем их с измельченными грецкими орехами. Полученной смесью со всех сторон обсыпаем наш медовый тортик.

Готовый торт Медовик оставляем на пару часов в холодильнике, чтобы тот пропитался. ВАЖНО!!! Из указанного количества ингредиентов получается один Медовик, состоящий из 5 медовых коржей. Если требуется большой и высокий торт, то берем двойную порцию ингредиентов.

Текст: Инна Щепетко

Фото: Vostock-photo](http://example.com

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