Названы продукты, которые предотвратят проблемы с памятью и спасут от депрессии

Улучшить память и сохранить здоровье клеток мозга помогает темный шоколад из-за антиоксидантов и флавоноидов в составе. При этом в его сладости должно содержаться не менее 70% какао, а оптимальное количество для употребления — 45 граммов в неделю.

«Ягоды богаты антиоксидантами, фитонутриентами, клетчаткой, витаминами и минералами. Эти питательные вещества помогают сохранить память, а содержание клетчатки питает микробы в кишечнике, чтобы уменьшить воспаление мозга», — сообщила Найду в беседе с CNBC. По ее словам, употребление красных, синих и черных ягод помогает также уменьшать симптомы тревоги и бороться с нейродегенеративными заболеваниями, например, деменцией.

Справляться с тревогой и возрастными изменениями когнитивных способностей помогает и куркума. Кроме того, для здоровья мозга полезна листовая зелень (руккола, шпинат, мангольд и кресс-салат). Она содержит фолиевую кислоту, дефицит которой может усилить депрессию.

Также улучшают когнитивные функции и даже здоровье кишечника ферментированные продукты, к ним относятся квашеная капуста, мисо, чайный гриб, кефир и йогурт.