Овощные блюда для тех, кто держит пост или просто следит за фигурой

Вам понадобится:

Яблоко зеленое — 1 шт.

Мед — 5 г

Корица — 1 г

Мята — 0,5 г

Сахарный песок — 10 г

Сахарная пудра — 0,1 г

Для начинки:

Орехи грецкие в специях — 10 г

Орехи грецкие измельченные — 10 г

Сахарный песок — 5 г

Корица — 0,05 г

Кардамон — 0,05 г

Кунжут — 2 г

Имбирь сухой — 0,05 г

Приготовление:

Молотые специи, сахар, орехи грецкие (мелко порезанные) и кунжут белый соединить, прогреть на сковороде. Орехи разложить на пергаментном листе и охладить. Сахар смешать с молотой корицей. Зеленое яблоко помыть, удалить плодоножку, с противоположной стороны — семенное гнездо и перепонки, не прорезая яблоко насквозь. Положить фрукт на тарелку, засыпать внутрь сахар с корицей и запечь в духовке до готовности. На чистую тарелку в центр аккуратно выложить яблоко (не повредив бока). Налить внутрь яблока с помощью десертной ложки соус, который вытек на тарелку при выпекании, насыпать грецкие орехи в специях, полить медом. Блюдо украсить сверху мятой и посыпать сахарной пудрой.

Фото: архив сети кофеен