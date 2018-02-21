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Овощные блюда для тех, кто держит пост или просто следит за фигурой

Первая и последняя недели поста самые строгие. И блюда в эти дни надо правильно сбалансировать, чтобы организм ни в чем не нуждался и отсутствие некоторых продуктов в меню ему не мешало. Passion.ru предлагает вам попробовать приготовить вкусные и яркие постные блюда.
Андреус Рамилисон
шеф-повар сети ресторанов «Шоколадница»

Винегрет с маслятами

Вам понадобится:

  • Морковь вареная — 25 г
  • Картофель вареный — 50 г
  • Свекла отварная — 60 г
  • Огурцы маринованные — 20 г
  • Фасоль белая консервированная — 20 г
  • Маслята маринованные — 20 г
  • Лук зеленый — 5 г
  • Соль — по вкусу

Заправка для винегрета:

  • Горчица сладкая — 2 г
  • Уксус винный — 3 г
  • Сахарный песок — 2 г
  • Масло растительное — 15 г
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу

Приготовление:

Горчицу, соль, перец, сахар и уксус смешать, добавить растительное масло и перемешать до однородного состояния. Вареные картофель, морковь и свеклу, маринованные огурцы порезать кубиками 7 мм. Лук зеленый измельчить. Перемешать ингредиенты. Выложить винегрет через кулинарное кольцо в центр тарелки. На салат сверху положить маринованные маслята.

Восточный суп из тыквы с чипсами из лаваша

Вам понадобится:

  • Тыква свежая — 50 г
  • Морковь — 12 г
  • Лук репчатый — 7 г
  • Чеснок — 2 г
  • Масло растительное — 4 г
  • Молоко кокосовое — 50 г
  • Мед — 6 г
  • Шалфей свежий — 0,2 г
  • Имбирный сок — 2,5 г
  • Кардамон — 0,3 г
  • Вода — 170 мл
  • Соль, перец — по вкусу
  • Кускус отварной — 20 г
  • Маш отварной — 20 г
  • Киноа отварное — 20 г
  • Смесь специй азиатских — 0,2 г
  • Масло тыквенное — 2 г
  • Семечки тыквенные — 5 г
  • Чипсы из лепешки — 20 г

Приготовление:

Обжарить на растительном масле лук репчатый, морковь, тыкву, чеснок, листики шалфея (мелко нарубленные). Добавить воду, довести до кипения и варить до готовности овощей. Затем все измельчить блендером. Добавить кокосовое молоко, мед, соль, кардамон молотый, имбирный сок, снова довести до кипения. В суп аккуратно выложить горкой смесь круп, украсить тыквенными семечками, каплями тыквенного масла, смесью специй. Подавать с чипсами из лаваша или с лепешкой.

Мини-картофель с розмарином и цукини

Вам понадобится:

  • Картофель мини — 190 г
  • Чеснок — 5 г
  • Розмарин — 0,7 г
  • Масло растительное — 10 г
  • Смесь специй — 1 г
  • Базилик — 1 г
  • Петрушка — 1 г
  • Соль — 1 г
  • Перец черный молотый — 0,5 г

Приготовление:

Соединить все ингредиенты, картофель замариновать в течение двух часов. Запекать при температуре 180 °С в течение 20 минут. Цукини (160 г) запечь с добавлением чеснока и паприки в течение 15 минут. Подавать с салатом корн, кедровыми орешками, аджикой, соевой сметаной.

Черная пита с овощами, кедровыми орешками и кинзой

Вам понадобится:

Для овощной начинки:

  • Лук репчатый — 25 г
  • Морковь — 25 г
  • Масло растительное — 10 г
  • Смесь овощная техасская с/м — 80 г
  • Помидоры консервированные в с/с — 25 г
  • Соус табаско чипотле — 0,5 г
  • Кумин (зира) — 0,5 г
  • Сахарный песок — 2 г
  • Соль, перец черный молотый — по вкусу
  • Приправа тако — 2 г
  • Лимонный сок — 1,5 г
  • Кинза свежая — 2 г

Приготовление:

Обжариваем на масле лук и морковь, добавляем замороженную техасскую смесь, затем помидоры с/с, кумин (зира), сахар, соль, перец черный молотый, приправу тако, табаско и лимоный сок. Перемешиваем, прогреваем, остужаем. Добавляем кинзу мелкорубленную, перемешиваем. Греем питу. Отрезаем от края питы 3-4 см. Открываем ее с помощью ножа. Начинку с помощью ложки вкладываем в центр, посыпаем кедровыми орехами. Подаем с соевой сметаной (30 г) в соуснике. P.S. Пита не обязательно должна быть черной, хотя вы легко найдете ее в любом гипермаркете.

Запеченное яблоко с орехами

Вам понадобится:

  • Яблоко зеленое — 1 шт.
  • Мед — 5 г
  • Корица — 1 г
  • Мята — 0,5 г
  • Сахарный песок — 10 г
  • Сахарная пудра — 0,1 г

Для начинки:

  • Орехи грецкие в специях — 10 г
  • Орехи грецкие измельченные — 10 г
  • Сахарный песок — 5 г
  • Корица — 0,05 г
  • Кардамон — 0,05 г
  • Кунжут — 2 г
  • Имбирь сухой — 0,05 г

Приготовление:

Молотые специи, сахар, орехи грецкие (мелко порезанные) и кунжут белый соединить, прогреть на сковороде. Орехи разложить на пергаментном листе и охладить. Сахар смешать с молотой корицей. Зеленое яблоко помыть, удалить плодоножку, с противоположной стороны — семенное гнездо и перепонки, не прорезая яблоко насквозь. Положить фрукт на тарелку, засыпать внутрь сахар с корицей и запечь в духовке до готовности. На чистую тарелку в центр аккуратно выложить яблоко (не повредив бока). Налить внутрь яблока с помощью десертной ложки соус, который вытек на тарелку при выпекании, насыпать грецкие орехи в специях, полить медом. Блюдо украсить сверху мятой и посыпать сахарной пудрой.

Фото: архив сети кофеен

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