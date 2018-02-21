Овощные блюда для тех, кто держит пост или просто следит за фигурой
Винегрет с маслятами
Вам понадобится:
- Морковь вареная — 25 г
- Картофель вареный — 50 г
- Свекла отварная — 60 г
- Огурцы маринованные — 20 г
- Фасоль белая консервированная — 20 г
- Маслята маринованные — 20 г
- Лук зеленый — 5 г
- Соль — по вкусу
Заправка для винегрета:
- Горчица сладкая — 2 г
- Уксус винный — 3 г
- Сахарный песок — 2 г
- Масло растительное — 15 г
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
Приготовление:
Горчицу, соль, перец, сахар и уксус смешать, добавить растительное масло и перемешать до однородного состояния. Вареные картофель, морковь и свеклу, маринованные огурцы порезать кубиками 7 мм. Лук зеленый измельчить. Перемешать ингредиенты. Выложить винегрет через кулинарное кольцо в центр тарелки. На салат сверху положить маринованные маслята.
Восточный суп из тыквы с чипсами из лаваша
Вам понадобится:
- Тыква свежая — 50 г
- Морковь — 12 г
- Лук репчатый — 7 г
- Чеснок — 2 г
- Масло растительное — 4 г
- Молоко кокосовое — 50 г
- Мед — 6 г
- Шалфей свежий — 0,2 г
- Имбирный сок — 2,5 г
- Кардамон — 0,3 г
- Вода — 170 мл
- Соль, перец — по вкусу
- Кускус отварной — 20 г
- Маш отварной — 20 г
- Киноа отварное — 20 г
- Смесь специй азиатских — 0,2 г
- Масло тыквенное — 2 г
- Семечки тыквенные — 5 г
- Чипсы из лепешки — 20 г
Приготовление:
Обжарить на растительном масле лук репчатый, морковь, тыкву, чеснок, листики шалфея (мелко нарубленные). Добавить воду, довести до кипения и варить до готовности овощей. Затем все измельчить блендером. Добавить кокосовое молоко, мед, соль, кардамон молотый, имбирный сок, снова довести до кипения. В суп аккуратно выложить горкой смесь круп, украсить тыквенными семечками, каплями тыквенного масла, смесью специй. Подавать с чипсами из лаваша или с лепешкой.
Мини-картофель с розмарином и цукини
Вам понадобится:
- Картофель мини — 190 г
- Чеснок — 5 г
- Розмарин — 0,7 г
- Масло растительное — 10 г
- Смесь специй — 1 г
- Базилик — 1 г
- Петрушка — 1 г
- Соль — 1 г
- Перец черный молотый — 0,5 г
Приготовление:
Соединить все ингредиенты, картофель замариновать в течение двух часов. Запекать при температуре 180 °С в течение 20 минут. Цукини (160 г) запечь с добавлением чеснока и паприки в течение 15 минут. Подавать с салатом корн, кедровыми орешками, аджикой, соевой сметаной.
Черная пита с овощами, кедровыми орешками и кинзой
Вам понадобится:
Для овощной начинки:
- Лук репчатый — 25 г
- Морковь — 25 г
- Масло растительное — 10 г
- Смесь овощная техасская с/м — 80 г
- Помидоры консервированные в с/с — 25 г
- Соус табаско чипотле — 0,5 г
- Кумин (зира) — 0,5 г
- Сахарный песок — 2 г
- Соль, перец черный молотый — по вкусу
- Приправа тако — 2 г
- Лимонный сок — 1,5 г
- Кинза свежая — 2 г
Приготовление:
Обжариваем на масле лук и морковь, добавляем замороженную техасскую смесь, затем помидоры с/с, кумин (зира), сахар, соль, перец черный молотый, приправу тако, табаско и лимоный сок. Перемешиваем, прогреваем, остужаем. Добавляем кинзу мелкорубленную, перемешиваем. Греем питу. Отрезаем от края питы 3-4 см. Открываем ее с помощью ножа. Начинку с помощью ложки вкладываем в центр, посыпаем кедровыми орехами. Подаем с соевой сметаной (30 г) в соуснике. P.S. Пита не обязательно должна быть черной, хотя вы легко найдете ее в любом гипермаркете.
Запеченное яблоко с орехами
Вам понадобится:
- Яблоко зеленое — 1 шт.
- Мед — 5 г
- Корица — 1 г
- Мята — 0,5 г
- Сахарный песок — 10 г
- Сахарная пудра — 0,1 г
Для начинки:
- Орехи грецкие в специях — 10 г
- Орехи грецкие измельченные — 10 г
- Сахарный песок — 5 г
- Корица — 0,05 г
- Кардамон — 0,05 г
- Кунжут — 2 г
- Имбирь сухой — 0,05 г
Приготовление:
Молотые специи, сахар, орехи грецкие (мелко порезанные) и кунжут белый соединить, прогреть на сковороде. Орехи разложить на пергаментном листе и охладить. Сахар смешать с молотой корицей. Зеленое яблоко помыть, удалить плодоножку, с противоположной стороны — семенное гнездо и перепонки, не прорезая яблоко насквозь. Положить фрукт на тарелку, засыпать внутрь сахар с корицей и запечь в духовке до готовности. На чистую тарелку в центр аккуратно выложить яблоко (не повредив бока). Налить внутрь яблока с помощью десертной ложки соус, который вытек на тарелку при выпекании, насыпать грецкие орехи в специях, полить медом. Блюдо украсить сверху мятой и посыпать сахарной пудрой.
Фото: архив сети кофеен